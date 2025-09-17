ETV Bharat / lifestyle

வெறும் வயிற்றில் இஞ்சி சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

இஞ்சியின் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்பு காரணமாக, இது மூட்டு வலி, உடற்பயிற்சிக்குப் பின் ஏற்படும் தசை வலி மற்றும் மாதவிடாய் வலி ஆகியவற்றைக் குறைக்க உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்த நிலையில், என்ன சாப்பிடுகிறோம், என்ன குடிக்கிறோம் என்பதில் அதிக கவனம் செலுத்த மக்கள் தொடங்கிவிட்டன. காலையில் எழுந்ததும் டீடாக்ஸ் டிரிங்கில் தொடங்கி, இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன் வெந்நீர் குடிப்பது வரை மக்கள் வாழ்வில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இப்படியிருக்க, தினசரி காலை எழுந்ததும் இஞ்சி சாறு குடிக்கும் பழக்கம் பிரபலமடைந்துள்ளது.

ஜிஞ்செரோல் (gingerol), ஷோகாோல்ஸ் (shogaols) போன்ற சக்திவாய்ந்த இயற்கை சேர்மங்கள், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பொருட்கள் இஞ்சியில் உள்ளன. ஆயுர்வேதம் மற்றும் பாரம்பரிய சீன மருத்துவ முறைகளில், இஞ்சி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக செரிமானப் பிரச்சனைகள், குமட்டல் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, இஞ்சி ஷாட்களைத் தொடர்ந்து குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

செரிமானம், வீக்கம் மற்றும் குமட்டல் ஆகியவற்றைக் குறைக்கிறது:

இஞ்சி செரிமானக் கோளாறுகளுக்கான ஒரு இயற்கை மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இஞ்சியின் சேர்மங்கள், குறிப்பாக ஜிஞ்செரோல், இரைப்பை இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றன. இது உணவு வயிற்றில் நகர்வதற்கு உதவுகிறது.

இதனால் வீக்கம், அஜீரணம் மற்றும் வயிறு நிரம்பிய உணர்வு குறைகிறது. கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் குமட்டல், பயணத்தின்போது வரும் குமட்டல், புற்றுநோய் சிகிச்சையின்போது ஏற்படும் குமட்டல், மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் வரும் குமட்டல் ஆகியவற்றைக் குறைக்க இஞ்சி உதவுவதாக பல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது:

இஞ்சி வைரஸ் எதிர்ப்பு, பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த விளைவுகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, இஞ்சியில் உள்ள சேர்மங்கள் வெள்ளை ரத்த அணுக்களின் செயல்பாட்டைத் தூண்டி, நோய் எதிர்ப்பு சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளை அதிகரிக்கின்றன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

மேலும், இஞ்சி ஷாட்களில் பெரும்பாலும் எலுமிச்சை அல்லது தேன் சேர்க்கப்படுவதால், அவை வைட்டமின் சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு ஆதரவு தரும் பிற பொருட்களைச் சேர்க்கின்றன. இந்த கலவை, சளியைத் தடுக்கவும், சுவாசக் குழாய் நோய்த்தொற்றுகளின் அறிகுறிகளின் கால அளவு மற்றும் தீவிரத்தைக் குறைக்கவும் உதவும்.

அழற்சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது:

மூட்டு வலி, இதய நோய், குடல் அழற்சி நோய் போன்ற பல நாள்பட்ட நோய்கள் தொடர்ச்சியான அழற்சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாதிப்புடன் தொடர்புடையவை. இஞ்சியில் ஜிஞ்செரோல், ஷோகாோல்ஸ் மற்றும் பிற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு சேர்மங்கள் உள்ளன. டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சி-ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் (CRP) மற்றும் டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர்-ஆல்ஃபா (TNF-α) போன்ற அழற்சி குறிப்பான்களை இஞ்சி குறைப்பதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

இஞ்சியின் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்பு காரணமாக, இது மூட்டு வலி, உடற்பயிற்சிக்குப் பின் ஏற்படும் தசை வலி மற்றும் மாதவிடாய் வலி (டிஸ்மெனோரியா) ஆகியவற்றைக் குறைக்க உதவும். சில ஆய்வுகள் மாதவிடாய் வலிகளுக்கு இஞ்சி லேசான வலி நிவாரணிகளைப் போலவே செயல்படுகிறது என்று பரிந்துரைக்கின்றன.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது:

இஞ்சி கெட்ட கொழுப்பு (LDL), ட்ரைகிளிசரைடுகள் ஆகியவற்றைக் குறைப்பதாகவும், சில சமயங்களில் நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிப்பதாகவும் சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது சிலருக்கு ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும். ஒரு மனித ஆய்வில், வழக்கமான இஞ்சி உட்கொள்ளல், கரோனரி இதய நோய் (CHD) மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றின் குறைந்த அபாயத்துடன் தொடர்புடையதாக காட்டப்பட்டுள்ளது.

ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு:

வழக்கமான இஞ்சி உட்கொள்ளல் ரத்த சர்க்கரையை நிலைப்படுத்தவும், இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும், வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும். ஒரு மெட்டா-பகுப்பாய்வு, இஞ்சி பயன்பாடு லிபிட் ப்ரொஃபைலை (கொழுப்பு, முதலியன) மேம்படுத்துவதாகவும், சில வளர்சிதை மாற்ற உயிர் குறிப்பான்களுக்கு உதவுவதாகவும் கண்டறிந்தது.

எடை இழப்பு மற்றும் மேம்பட்ட வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது:

உடலில் வெப்ப உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம், பசியைக் குறைப்பதன் மூலம், செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம், மற்றும் கொழுப்பு எரிப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலம் இது எடை இழப்பிற்கு உதவுகிறது. தொடர் இஞ்சி உட்கொள்ளல் உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI) மற்றும் உடல் கொழுப்பில் மிதமான குறைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

மனநிலை, ரத்த ஓட்டம் மேம்பாடு:

வழக்கமான இஞ்சி ஷாட் உட்கொள்ளல், மேம்பட்ட இரத்த ஓட்டம், அதிகரித்த ஆற்றல், மூளை ஆரோக்கியம் (ஆக்ஸிஜனேற்ற பாதிப்பைக் குறைப்பதன் மூலம்), மற்றும் மேம்பட்ட மனநிலை ஆகியவற்றையும் ஆதரிக்கலாம். இஞ்சியில் உள்ள காரமான சேர்மங்கள் ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டி, உடலை சூடேற்றலாம், இது சில சமயங்களில் ஆற்றல் அல்லது விழிப்புணர்வை உணர்த்தும்.

இதையும் படிங்க:

