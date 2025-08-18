இனிமையான பாடலைக் கேட்டால் யாராக இருந்தாலும் தலையசைப்பார்கள். இசைக்கு அப்படியொரு சக்தி உள்ளது. அது மனதைக் கவருவதோடு, ஆனந்தக் கடலில் ஆழ்த்தும். இசை மூளையின் பல பாகங்களைத் தூண்டுவதன் மூலம் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம், உணர்ச்சிகள் மற்றும் எண்ணங்களில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அந்த வகையில், இசை கேட்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன? அதனால் ஏதேனும் எதிர்மறை விளைவுகள் உண்டா? போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
மூளையின் அனைத்து பாகங்களிலும் தாக்கம்: இசையின் காரணமாக ஹிப்போகேம்பஸ், ஹைபோதலாமஸ், அமிக்டலா உள்ளிட்ட லிம்பிக் அமைப்பு தூண்டப்படும்போது உணர்ச்சிகரமான பிரதிபலிப்பு மேம்படும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். இந்த அமைப்புதான் நடத்தை, விழிப்புணர்வு, நினைவகம் ஆகியவற்றை மேற்பார்வையிடுகிறது. மூளையின் செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் தூண்டப்படும்போது நடனமாடத் தூண்டுகிறது என்றும், தாளத்திற்கு ஏற்ப உடலை அசைக்கச் செய்கிறது என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
தேசிய சுகாதார நிறுவனத்தின் (NIH) ஆய்வில், இசை கேட்பதால் மூளையின் சிந்தனை, உணர்வு, இயக்கம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் தொடர்பான பல்வேறு கட்டமைப்புகள் தூண்டப்படுகின்றன. இந்த விளைவுகள் உடல் மற்றும் மன நலப் பயன்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இசை கைகள் மற்றும் கால்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்புடன், இயக்க திறன்களையும் மேம்படுத்துகிறது என்றும், மூளையின் இணைப்புத்திறன் மேம்படும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
அறிவுசார் நன்மைகள்:
- நினைவாற்றலை பாதுகாக்கிறது மற்றும் மேம்படுத்தப்படுகிறது
- படைப்பாற்றல், கவனம், விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கிறது
- விரைவாக பதிலளிப்பது பழக்கமாகிறது
- கற்பனைத் திறனை (Spatial Visual Imagination) அதிகரிக்கிறது
- குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மூளை வளர்ச்சி அதிகமாகும்
உடல்நல நன்மைகள்:
மன அழுத்தம் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் குறைதல்: இசை கேட்பதால் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் கார்டிசோல் ஹார்மோனின் அளவு குறையும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மெதுவான தாளம் கொண்ட பாடல்களைக் கேட்டால் இதயத்துடிப்பு, சுவாச விகிதம் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் குறையும். இது உடலுக்கு ஓய்வை அளித்து, மன அழுத்தம் தொடர்பான நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது. இது மனநிலையை மேம்படுத்தி, மனநிறைவை அதிகரிக்கும் என்றும், சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கான சிகிச்சையில் இசை சிகிச்சை உதவும் என்றும் ஹார்வர்டு ஹெல்த் பப்ளிஷிங் ஆய்வு கூறுகிறது.
இதய ஆரோக்கியம்: இசையை இசைக்கும்போது ரத்தம் மிகவும் எளிதாகப் பாய்கிறது என்று பல ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன. இது இதயத்துடிப்பு, ரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றைக் குறைப்பதுடன், கார்டிசோல் (மன அழுத்த ஹார்மோன்) அளவைக் குறைத்து, ரத்தத்தில் செரோடோனின் மற்றும் எண்டோர்பின் அளவை அதிகரிக்கும் என்று நியூ ஜெர்சி அக்ரிகல்சுரல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டேஷன் ஆய்வு கூறுகிறது.
வலி நிவாரணம்: அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னும், பின்னும் அல்லது நீண்டகால வலிகள் இருக்கும்போது இசை கேட்பதால் வலி குறைவதாகப் பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இசை மூளையில் எண்டோர்பின்களை வெளியிடுகிறது என்றும், அவை உடலுக்கு இயற்கையான வலி நிவாரணியாகச் செயல்படுகின்றன என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
பயிற்சி திறன் அதிகரிப்பு: உற்சாகமான இசையைக் கேட்டுப் பயிற்சி செய்வதால் சோர்வு தெரியாமல் நீண்ட நேரம் பயிற்சி செய்யலாம் என்கின்றனர். நடைபயிற்சி, ஓட்டம் அல்லது எடை தூக்குதல் போன்றவற்றை இசை உதவியுடன் மிகவும் ஒருங்கிணைந்ததாகவும், பயனுள்ளதாகவும் செய்ய முடியும் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பு: இசை கேட்பதால் உடலில் இம்யூனோகுளோபுலின்-ஏ (Immunoglobulin-A) எனப்படும் ஆன்டிபாடி அளவு அதிகரிக்கும். இது நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி, நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் என்கின்றனர்.
தூக்கத்தின் தரம் மேம்படுதல்: தூக்கமின்மை பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்கள் அமைதியான இசையைக் கேட்டால் நல்ல தூக்கம் வரும் என்கின்றனர். இசை மனதை அமைதிப்படுத்தி, ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்குச் செல்ல உதவுகிறது
எதிர்மறை விளைவுகள் உண்டா? பொருத்தமற்ற, எரிச்சலூட்டும் இசையால் சில எதிர்மறை விளைவுகளும் ஏற்படலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அதிக சத்தத்துடன் மிகவும் தீவிரமான இசையைக் கேட்டால் மூளை மிகையாகச் செயல்படலாம் என்றும், துயரமான அனுபவங்களுடன் தொடர்புடைய பாடல்களைக் கேட்டால் கசப்பான நினைவுகள் நினைவுக்கு வரலாம் என்றும் எச்சரிக்கின்றனர். எது எப்படியிருந்தாலும், இசை மனிதனுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கிறது என்றும், வாழ்க்கைக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை அளிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
