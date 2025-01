ETV Bharat / lifestyle

வயதானாலும் இளமையாக இருக்க வேண்டுமா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க! - ANTI AGING TIPS

நம்மில் பலர் அழகாக இருக்க மார்கெட்டில் கிடைக்கும் பல அழகு சாதன பொருட்கள் வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், இவற்றைத் தவிர்த்து, சில பழக்கங்களை அன்றாட வாழ்வில் ஒரு அங்கமாக வைத்துக் கொண்டால், அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அதை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் வாங்க.

தண்ணீர் குடியுங்கள்: தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதால் சருமம் ஈரப்பதமாகவும் இளமையாகவும் இருக்கும் என 2018 ஆம் ஆண்டு ஜர்னல் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேடிவ் டெர்மட்டாலஜியில் வெளியிடப்பட்ட "The role of hydration in skin aging"" என்ற ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Credit - Pexels)

சரியான உணவு: நாம் உண்ணும் உணவில் எப்போதும் ஒரு கண்ணோடு இருக்க வேண்டும் என்கின்றனர். கவனத்துடன் சாப்பிடுவது உடலுக்குத் தேவையான சக்தியை அளிக்கிறது. இதன் விளைவாக, செரிமான செயல்முறை மேம்பட்டு சருமத்தில் எந்த பாதிப்புகளையும் விளைவிக்காது. புரதங்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நடனம்: நடனமாடுவது உடலை சுறுசுறுப்பாகி மனநிலையை மகிழ்ச்சியாக்கிறது. இதன் விளைவாக சருமமும் புத்துணர்ச்சியடைந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். எனவே, தினசரி நடனமாடுவதற்கு என சிறிது நேரம் ஒதுக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 2018 இல் ஜர்னல் ஆஃப் ஏஜிங் அண்ட் பிசிகல் ஆக்டிவிட்டியில் வெளியிடப்பட்ட "The effects of dance on physical and mental health in older adults" என்ற ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.