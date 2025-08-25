ETV Bharat / lifestyle

விநாயகர் சதுர்த்தியில் சாமி கும்பிட உகந்த நேரம் எது?

விநாயகர் சிலையை விசர்ஜனம் செய்வதற்கு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை உகந்த நாளாக பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Ganesh Chaturthi
விநாயகர் சதுர்த்தி (ETV Bharat)
சென்னை: இந்தியா முழுவதும் 10 நாட்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும் விநாயகர் சதுர்த்தி எப்போது? சாமி கும்பிட உகந்த நேரம் எது? என்பது குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்...

விநாயகர் சதுர்த்தி என்பது கணேஷ் உத்சவ் என்றும், கணேஷ் சதுர்த்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முழு முதற்கடவுளாக போற்றப்படும் விநாயகரின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக, விநாயகர் சதுர்த்தி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

நாடு முழுவதும் சுமார் 10 நாட்கள் கொண்டாடப்படும் இந்த பண்டிகை, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இதற்காக, விநாயகர் சிலைகளை பக்தர்கள் போட்டி போட்டு வாங்கி செல்வதால், அனைத்து பகுதிகளிலும் விநாயகர் சதுர்த்தி களைகட்டத் தொடங்கிவிட்டது.

பொதுவாக, இந்து பண்டிகைகள் எல்லாம் சூரிய உதயத்தை கண்க்கில் கொண்டு கொண்டாடப்படும். இந்த விஷயத்தில் விநாயகர் மிகவும் ஸ்பெஷல். ஏனென்றால், விநாயகர் சதுர்த்தி மட்டும் சந்திரதோயத்தை கணக்கில் கொண்டு கொண்டாடப்படுகிறது. அப்படியானால், விநாயகர் சதுர்த்தி ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதியா? அல்லது 27ஆம் தேதியா? என்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் எழுந்துள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தி எப்போது?

Ganesh Chaturthi 2025
விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு (ETV Bharat)

Drik Panchang என்ற பஞ்சாங்கத்தின் கணிப்புப்படி, விநாயகர் பாத்ரபாத மாதத்தின் (புரட்டாசி) சுக்ல பக்ஷத்தில் பிறந்துள்ளார். இது ஆகஸ்ட் அல்லது செப்டம்பரில் வருகிறது. எனவே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்தி நன்னாளில், விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27 புதன்கிழமை கொண்டாடப்படவுள்ளது.

சாமி கும்பிட ஏற்ற நேரம்?

சதுர்த்தி திதி ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி மதியம் 1.54 மணிக்கு தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி மதியம் 3.44 மணிக்கு முடிவடைகிறது. பஞ்சாங்கத்தின் படி, சாமி கும்பிட நல்ல நேரம் காலை 11.06 மணி முதல் மதியம் 1.40 மணி வரை எனவும், விநாயகர் விசர்ஜனத்திற்கு (சிலை கரைத்தல்) செப்டம்பர் 6 சனிக்கிழமை உகந்த நாளாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படுவது ஏன்?

சிவன் மற்றும் பார்வதி தேவியின் மகனே விநாயகர். பார்வதி தேவி தனது உடலில் இருந்த களிமண் மூலம் ஒரு சிறுவனை உருவாக்கி, அதற்கு உயிரும் கொடுக்கிறார். பின்னர், குளிக்கும் போது காவலுக்காக, கணேஷனை வாசலில் நிற்க வைக்கிறார் பார்வதி தேவி. இதற்கிடையே, வெளியே சென்ற சிவன் திரும்பி வந்த போது, கணேஷனுக்கும் - சிவனுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது. அதில் கோபமடைந்த சிவன் விநாயகரின் தலையை வெட்டி விடுகிறார். அதனால் மனமுடைந்த பார்வதி, விநாயகருக்கு உயிர் வர வேண்டும் என கட்டளையிடுகிறார். இதனால், சிவர் யானையில் தலையை விநாயகருக்கு பொருத்துகிறார் என புராணத்தில் உள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தி எவ்வாறு கொண்டாடப்படுகிறது?

விநாயகர் சிலை அல்லது படத்திற்கு மாலை, பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் அவருக்கு பிடித்த கொழுக்கட்டை, சுண்டல் உள்ளிட்ட உணவுப் படையலுடன் தொடங்கப்படுகிறது. அதை தொடர்ந்து 2, 5 அல்லது 7 நாட்கள் வைத்து பூஜை செய்யப்படும். அப்போது, ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கவே கோலாகலமாக இருக்கும். பின்னர், விநாயகர் விசர்ஜனம் என்ற பெயரில், சிலைகளை ஊர்வலமாக கொண்டு சென்று கடல், ஆறு போன்ற நீர்நிலைகளில் கரைப்பது வழக்கம்.

