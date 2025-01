ETV Bharat / lifestyle

சருமம் முதல் சுவர் பளபளப்பு வரை...தேங்காய் எண்ணெயை 'இப்படி' பயன்படுத்துங்க! - VARIOUS USES OF COCONUT OIL

கோப்புப்படம் ( Credit - Pexels )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : Jan 23, 2025, 2:40 PM IST