Karur Stampede: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கொண்டால் தப்பிப்பது எப்படி?

தவெக விஜய் பிரச்சாரம்
தவெக விஜய் பிரச்சாரம் (ETV Bharat)
Published : September 28, 2025 at 10:51 AM IST

கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (TVK) அரசியல் பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள், 16 பெண்கள் உட்பட 39 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், கரூரில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் 111 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதே போன்று சில மாதங்கள் முன் பெங்களூருவில் நடந்த ஆர்சிபி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின்போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மற்றும் 47க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட செய்தி பீதியை கிளப்பியது. கூட்ட நெரிசல் மிகவும் ஆபத்தானது. இந்த மாதிரியான சூழலில் சிக்கிக்கொண்டால் நம்மையும் குழந்தைகளையும் எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது குறித்து இப்பதிவில் பார்க்கலாம்.

கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கொண்டால் தப்பிப்பது எப்படி?:

  • கூட்ட நெரிசலில் பின்னால் இருந்து ஒருவர் முன்னால் உள்ளவர்களை தள்ளும் போது, அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் முன்னோக்கி நகரும் சூழல் ஏற்படும். இது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உள்ளவர்களின் நுரையீரலில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுவாசிப்பதை கடினமாக்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

இந்த மாதிரியான சூழலில், கைகளை பாக்சர் போல (Boxer pose) மார்புக்கு முன்னால் மடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என Stampede and crush survival tips என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், விலா எலும்புகள் மற்றும் மார்பு நசுக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு, சுவாசிக்க முடியும்.

  • கால்களை தரையில் உறுதியாக வைத்து, நிமிர்ந்து நிற்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். கீழே விழுவது மிகவும் ஆபத்தானது. கூட்டத்தில் சிக்கி விழும் சூழல் ஏற்பட்டாலும், உடனடியாக எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்யவும்.
  • ஒட்டுமொத்த நபர்களும் ஒரு திசையில் நகர்ந்தால், அதை எதிர்கொள்வதும் ஆபத்தானது. இது நம் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். அதனால் கூட்டத்தோடு முன்னோக்கி செல்லாமல், குறுக்கே (Diagonal) செல்ல வேண்டும். அப்படி செல்லும் போது, கூட்டம் எங்கு குறைவாக இருக்கிறது என்பதை பதற்றப்படாமல் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்தை அடைய வேண்டும்.
  • கூச்சலிடுவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அது சக்தியை வீணாக்கி, மூச்சுத் திணறலை அதிகரிக்கும். அமைதியாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள் மற்றும் சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
தவெக விஜய் பிரச்சாரத்தில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்
தவெக விஜய் பிரச்சாரத்தில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் (ETV Bharat)
  • கீழே விழுந்து, உடனடியாக எழுந்து நிற்க முடியாவிட்டால், உடலை கருவில் உள்ள குழந்தை போல (Fetal Position) சுருட்டி, தலையையும் கழுத்தையும் பாதுகாக்க கைகளைப் பயன்படுத்துங்கள். இதனால் சுவாசிப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல் தவிர்க்கப்படும்.
  • ஸ்டேடியம், தியேட்டர் போன்ற இடங்களில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படும் போது பொதுவாக அனைவரும் ஒரே கதவு வழியாக வெளியேற முயற்சிப்பார்கள். இது மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தும். அதுமட்டுமல்லாமல், கதவு சிறியதாக இருந்தால், காயமடையும் சூழலும் ஏற்படும். இதை தவிர்க்க, வெளியேறுவதற்கு வேறு வழி இருக்கிறதா என்பதை உடனடியாக பார்க்க வேண்டும்.
  • மிக முக்கியமாக, ஒரு இடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் கூடும் போது, ​​கூட்டத்தின் நடுவில் இருக்கக்கூடாது. வெளியே செல்ல முயற்சிக்க வேண்டும். பை, செருப்பு, மொபைல் போன்ற உடைமைகள் கீழே விழுந்தால் அதனை எடுக்க முயற்சிக்க வேண்டாம். கீழே இருக்கும் பொருளை எடுக்க நினைத்தால் மிதிபட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மிதிபடுவதால், மார்பு அழுத்தப்பட்டு, விலா எலும்புகள் உடைந்து, நுரையீரல் மற்றும் இதயத்தில் காயங்களை ஏற்படுத்தும். சில நேரங்களில், உட்புற இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு உயிரிழப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.
மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டானில்
மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டானில் (ETV Bharat)

முன்னெச்சரிக்கையோடு இருப்பது அவசியம்:

  • ஒரு நிகழ்வு நடைபெறும் இடத்திற்குள் நுழையும் போது, எல்லா வெளியேறும் வழிகளையும் மனதளவில் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
  • நெரிசல் அதிகமானால், மக்கள் சுவர்களுக்கு எதிராக அல்லது வேறு திடமான பொருட்களுக்கு எதிராக தள்ளுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சுவர்கள், கம்பிகள், தடுப்புகள் அல்லது நிலையான அமைப்புகளிலிருந்து விலகி இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். பீதியடையாமல் இருப்பதுதான் மிக முக்கியம். அமைதியாகவும் விழிப்புடனும் இருந்தால், தப்பிப்பதற்கான சிறந்த முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்க முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

