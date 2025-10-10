மெட்டிக்கும் கருப்பை ஆரோக்கியத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதா? அறிவியலும் பாரம்பரியமும்!
வெள்ளி, தங்கத்தை விட மென்மையானது மட்டுமல்லாமல் அது எளிதில் வளைந்து கொடுக்கக்கூடியது மற்றும் வேலை செய்வதற்கு இலகுவானது. மேலும், இது ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் அல்லது பிற தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு குறைவு.
இந்தியப் பாரம்பரியத்தில், குறிப்பாகத் திருமணச் சடங்குகளில், பெண்களுக்கு மெட்டி (Toe Ring) அணிவது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். இது வெறும் ஆபரணம் மற்றும் சடங்காக நமது முன்னோர்கள் வைத்துவிடவில்லை. இதற்குப் பின்னால் அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியக் காரணங்களும் இருப்பதாகப் பரவலாக நம்பப்படுகிறது.
பொதுவாக, மெட்டி என்பது பெண்களின் காலில் இரண்டாவது விரலில் அணியப்படுகிறது. திருமணத்தின் போது ஆண்களும் சில சமூகங்களில் மெட்டி அணிந்தாலும், அதை அவர்கள் சில நாட்களில் கழற்றிவிடுவதுண்டு. ஆனால் பெண்களுக்கு இது நிரந்தரமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. அதற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் காரணங்கள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
மெட்டி அணிவதன் அறிவியல் ரீதியான காரணம் குறித்துப் பல ஆய்வுகளும் கருத்துகளும் நிலவுகின்றன. அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று, காலின் இரண்டாவது விரலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நரம்பு (Nerve) பெண்களின் கருப்பை (Uterus) வழியாகச் சென்று இதயத்துடன் (Heart) இணைவதாக Psychological and Scientific persoectives on various various indian cultural traditions என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நரம்பு மண்டலத்தோடு தொடர்புள்ளதால், இரண்டாவது விரலில் ஒரு உலோகப் பொருளை (பொதுவாக வெள்ளி அல்லது தங்கம்) மோதிரமாக அணிவது கருப்பைக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை (Blood Circulation) சீராக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. இதன் காரணமாகக் கருப்பை பலமடைகிறது என்றும், பெண்களின் மாதவிடாய் சுழற்சி (Menstrual Cycle) சீராக்கப்பட்டு ஒழுங்காக நடக்கிறது என்றும் சில பாரம்பரியக் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், கருப்பையின் ஆரோக்கியமான செயல்பாடு கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குகிறது. மெட்டியைத் தொடர்ந்து அணிவதன் மூலம் நரம்பின் மீது அழுத்தம் ஏற்படுவதால், அது கருப்பை மற்றும் அதன் தொடர்புடைய ஹார்மோன் சுரப்பிகளைத் தூண்டி, கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையும் நிலவுகிறது.
ஆய்வுகள் மற்றும் உண்மைத்தன்மை:
காலின் சில புள்ளிகள் உடல் உறுப்புகளுடன் இணைந்திருப்பதாகச் சீன அக்குபஞ்சர் (Chinese Acupuncture) மற்றும் இந்திய அக்குபிரஷர் (Indian Acupressure) போன்ற மருத்துவ முறைகளில் நம்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், இரண்டாவது விரலின் அழுத்தப் புள்ளிகள் இனப்பெருக்க உறுப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்ற கருத்து உள்ளது. மெட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் வெள்ளி (Silver), ஒரு நல்ல கடத்தி என்பதால், அது பூமியில் இருந்து வரும் ஆற்றலை உடலில் கடத்துவதாக ஒரு அறிவியல் விளக்கமும் உண்டு.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், மெட்டி என்பது ஒருபுறம் திருமணத்தின் அடையாளமாகவும், மறுபுறம் பாரம்பரிய நம்பிக்கையின்படி, பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும் ஒரு எளிய நடைமுறையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. அதன் விஞ்ஞானபூர்வமான ஆதாரம் குறைவாக இருந்தாலும், அதன் பாரம்பரிய மற்றும் கலாசார முக்கியத்துவம் இன்றும் மாறாமல் உள்ளது.
மெட்டியின் வரலாறு: மெட்டி அணியும் வழக்கம், கி.மு. 1500 முதல் 800 வரையிலான வேத காலத்தில் (Vedic period) தோன்றியதாக நம்பப்படுவதாக History and Health Significance of Indian Toe Rings: From Ancient Vedic Period to Modern Fashion என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது. பண்டைய இந்து நூல்களான வேதங்கள் (Vedas), பெண்கள் மெட்டி அணிவதைத் திருமணத்தின் மற்றும் பெண்மையின் சின்னமாகப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன.
காலப்போக்கில், மெட்டி அணியும் வழக்கம் பல மாற்றங்களை அடைந்திருந்தாலும், இது இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கியமான பாரம்பரியமாகவே (Tradition) உள்ளது. திருமணமான பெண்கள் இன்றும் தங்கள் திருமண நிலையையும் (Marital status) குறிக்கும் அடையாளமாக மெட்டி அணிகின்றனர்.
வெள்ளியில் மெட்டி அணிவது ஏன்?
வெள்ளி மெட்டிகள் பல ஆண்டுகளாக இந்தியப் பெண்களுக்கு ஒரு பாரம்பரிய ஆபரணமாக இருந்து வருகிறது, அதேசமயம் தங்க மெட்டிகள் அவ்வாறு இருக்கவில்லை. குறிப்பாகத் திருமணம் மற்றும் இனப்பெருக்க அமைப்புடன் தொடர்புடைய விஷயங்களில், வெள்ளி மிகவும் பாரம்பரியமான மற்றும் மங்களகரமான உலோகமாகக் (Auspicious metal) கருதப்படுகிறது.
வெள்ளி, தங்கத்தை விட மென்மையான உலோகம். அது எளிதில் வளைந்து கொடுக்கக்கூடியது மற்றும் வேலை செய்வதற்கு இலகுவானது. மேலும், இது ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் (Allergic reactions) அல்லது பிற தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு குறைவு. இது காலில் அணியப்படும் ஒரு ஆபரணத்துக்கு வசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான தேர்வாக அமைகிறது. (இந்த செய்திக்கு ஏற்ற சிறப்பான தலைப்பு வேண்டும்)
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.