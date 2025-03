ETV Bharat / lifestyle

படித்தது மறந்துவிடுமோ என்கிற பயமா? ஞாபக சக்தி அதிகரிக்க எளிய வழி இதோ! - TIPS TO IMPROVE MEMORY FOR EXAM

By ETV Bharat Lifestyle Team

தமிழகம் முழுவதும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு திங்கட்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் தேர்வு எழுதி வருகின்றனர். 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் மாதத்தில் தொடங்கவுள்ளது. தேர்வுக்கு மாணவ மாணவிகள் நன்றாக படித்து வந்தாலும், நாம் படித்த கேள்வி பரீட்சையில் வருமா? என்ற பயமும், படித்தவை மறந்துவிடுமோ? என்ற பீதியும் மாணவர்களை விட்டு செல்வதில்லை. அந்த வகையில், மாணவர்களின் நினைவுத்திறனை, ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க உதவும் சில குறிப்புகள் இதோ..

சுருக்கமான வழிமுறைகள்: ஒரு கருத்தை மனதில் பதிவு செய்ய நீங்களே சில எளிய முறைகளை பின்பற்றலாம். நீங்கள் படிக்கும் பாடத்துக்கு பொருத்தமான நிகழ்வுகள், விஷயங்களை இணைத்து மனதில் பதிவு செய்யலாம். உதாரணத்திற்கு, “My Very Educated Mother Just Served Us Nachos” என்ற வாக்கியத்தில் உள்ள வார்த்தைகளின் முதல் எழுத்துக்கள், கிரகங்களின் பெயரை குறிப்பிடுகிறது. My-ல் வரும் M Mercury-ஐ நினைவுப்படுத்தும். இது போன்ற உக்திகளை பயன்படுத்தும் போது ஒரு விஷயத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty images)

வரலாற்று பாடத்தில் ஒரு மன்னர் பெயரை நினைவில் வைக்க, உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒரு நண்பரின் பெயரை இணைத்துக்கொள்ளலாம். இது போன்ற சில வழிமுறைகள் மூலம் படிக்கும் பாடத்தை வேறு சில நிகழ்வுகள் பெயர்கள் போன்றவற்றுடன் இணைத்துப்படித்தால் பாடங்கள் மறக்காமல் நினைவில் இருக்கும். முயற்சி செய்து பாருங்கள்.

தகவல்களில் கவனம் தேவை: அலைபாயும் மனதுடன் படித்தால் படித்தது எதுவும் நினைவில் நிற்காது. அதனால், மனது புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும் போது படிக்க துவங்கவும். இல்லையென்றால், நேரமும் ஆற்றலும் தான் வீணாகும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மிகவும் கவனமாக, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, கருத்துடன் படித்தால் அது நினைவில் பதிந்துவிடும்.

பாடங்களில் உள்ள தகவல்களை ஒன்றுக்கு பல முறை படித்து நினைவில் பதிவு செய்ய வேண்டும். படித்ததை மீண்டும் நினைவுப்படுத்தி பார்ப்பதன் மூலம் மனதில் பதிந்த தகவல்களை மீண்டும் மீண்டும் சரிபார்த்துக்கொள்ள முடியும். படித்ததை மற்றவர்களிடம் கதை வடிவில் சொல்வதன் மூலம் அல்லது எழுதிப்பார்ப்பதன் மூலம் நினைவில் வைக்கலாம்.