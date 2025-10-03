ETV Bharat / lifestyle

ஒரே மாதத்தில் 3 கிலோ எடை குறையணுமா? இந்த 3 பழக்க வழக்கத்தை கடைபிடியுங்க!

காலை உணவில் புரதத்தை உண்பது உடல் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் உடல் திசுக்களில் உள்ள கொழுப்பை உடைக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty images)
உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள், தங்கள் அன்றாட பழக்க வழக்கங்களில் அடிப்படை மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைப் பெறலாம் என பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. சரியான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலம் ஒரு மாதத்தில் 3 கிலோ எடையை குறைக்கலாம் என்றால் நம்பமுடிகிறதா?

உடல் எடையை குறைக்க முயற்சிப்பவர்கள், உணவுப் பழக்கத்தை மேம்படுத்தவும், உடல் செயல்பாடு மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும் நிரந்தரமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில், இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3 அன்றாட மாற்றங்கள், ஒரு மாதத்தில் 3 கிலோ வரை எடையைக் குறைக்க உதவும். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

புரதம் நிறைந்த காலை உணவு: ஒரு புரதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட காலை உணவை (protein-based breakfast) உட்கொள்வதால் வயிறு நிரம்பிய உணர்வு ஏற்பட்டு, அன்றைய தினத்தின் ஒட்டுமொத்த உணவு உட்கொள்ளலைக் குறைக்கிறது. புரதம் காரணமாக, உடல் அதிக நேரம் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை (fullness) பராமரிக்கிறது.

முட்டை, கிரேக்க தயிர் (Greek yogurt) , பழங்கள் ஆகியவை புரதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட காலை உணவில் அடங்கும். ஆராய்ச்சிகள், காலை உணவில் புரதத்தை உண்பது உடல் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் உடல் திசுக்களில் உள்ள கொழுப்பைப் பிளக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty images)

ஒரு ஆரோக்கியமான காலை உணவு ரத்த சர்க்கரை அளவைக் (blood sugar levels) கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, இது ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை விரும்புவதைத் தடுக்கிறது. சமச்சீரான உணவைப் பெறுவதற்கு, புரதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட காலை உணவில் முழு தானியங்கள் மற்றும் பழங்கள் ஆகியவை இடம்பெற வேண்டும்.

போதுமான நீரேற்றம்: தினமும் போதுமான தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கம், எடை குறைப்பு செயல்முறைக்கு ஆதரவளிக்க ஒரு எளிய முறையாகும். மனித உடல் அதன் வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை (metabolic rate) அதிகரிக்க நீரைப் பயன்படுத்துகிறது, இது சிறந்த கலோரி எரிப்புத் திறனை விளைவிக்கிறது.

சாப்பிடுவதற்கு முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பது பசியைக் கட்டுப்படுத்தவும், அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் (overeating) தடுக்கவும் உதவுகிறது. நீரேற்றத்துடன் இருப்பது செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் உடல் செயல்பாடுகளைச் செய்ய அதிக ஆற்றலை வழங்குகிறது. தினசரி 8 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். மேலும், கலோரி உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க, சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட அனைத்து பானங்களுக்கும் பதிலாக தண்ணீரைக் குடிக்க வேண்டும்.உடல் நச்சுக்களை அகற்ற நீரைப் பயன்படுத்துகிறது. இது ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பதுடன், பசியைக் (appetite) கட்டுப்படுத்த உதவும் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை உருவாக்குகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty images)

வழக்கமான உடற்பயிற்சி: உடல் உடற்பயிற்சி எடை இழப்புக்கு மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும் ஒரு அடிப்படையான அம்சமாகச் செயல்படுகிறது. தினமும் 30 நிமிடங்கள் வழக்கமான உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது, எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் (jumping jacks) மற்றும் பிளாங்க்ஸ் (planks) போன்ற வீட்டிலேயே செய்யும் பயிற்சிகள், அத்துடன் நடைபயிற்சி (walking) மற்றும் சைக்கிள் ஓட்டுதல் (cycling) ஆகியவை கலோரிகளை எரிக்கவும், தசைத் திரளை (muscle mass) உருவாக்கவும் உதவுகின்றன.

காலை நேரப் பயிற்சிகள் நாள் முழுவதும் ரத்த சர்க்கரை அளவையும் பசியையும் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. குறுகிய கால உடற்பயிற்சி அமர்வுகள் (short exercise sessions) மூலம் மக்கள் தங்கள் உடற்பயிற்சி வழக்கத்தை சிறப்பாகப் பராமரிக்கின்றனர்.

இது தவிர்த்து உடல் எடையை குறைக்க முயற்சிப்பவர்கள் கவனத்தில் இருக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இதோ.

உணவை உணர்ந்து உண்ணுதல்: உணவை உணர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் (mindful eating), உணவுத் தேர்வு முதல் சாப்பிடும் நுட்பங்கள் வரை முழுமையான உணவு செயல்முறையிலும் முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும்.

இந்த நுட்பம் உடலின் பசி மற்றும் வயிறு நிறைந்த சமிக்ஞைகளை (hunger and fullness signals) அடையாளம் காண உதவுகிறது, இது அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் தடுக்கிறது. உணவு வேளைகளில் தொலைபேசி அல்லது டிவி போன்ற கவனச்சிதறல்கள் தவிர்க்கவும். சிறிய தட்டுகளைப் (smaller plates) பயன்படுத்துதல் மற்றும் உணவுப் பகுதிகளை அளவிடுதல் ஆகியவை உணவு அளவுகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, இது அதிக கலோரிகளைச் சாப்பிடுவதை தடுக்கிறது.

கோப்புப்படம் (Getty images)

நல்ல தூக்கம், மன அழுத்த மேலாண்மை: போதுமான தூக்கம் இல்லாமை, பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைத் (hunger-regulating hormones) தடுக்கிறது, இது ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை மேலும் தீவிரமாக விரும்புவதற்கு காரணமாகிறது. தினசரி 7 முதல் 9 மணி நேரம் தூங்குவது அவசியம். ஆழ்ந்த சுவாசம், தியானம் மற்றும் யோகா பயிற்சி ஆகியவை மன அழுத்தத்தைக் (stress) கையாள உதவுகின்றன. இது கார்டிசோல் (cortisol) ஹார்மோன் உற்பத்தியைக் குறைப்பதன் மூலம் தொப்பையில் கொழுப்பு சேமிப்பைக் (belly fat storage) குறைக்க வழிவகுக்கிறது.

மன அழுத்தத்தின் அளவுகள் நிர்வகிக்கப்படும்போது, மக்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு குறைவாகச் சாப்பிடுகிறார்கள், ஏனெனில் அவர்களின் மனம் அமைதியாக இருக்கும்போது அவர்களால் சிறந்த உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி தேர்வுகளை எடுக்க முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

