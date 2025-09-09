ETV Bharat / lifestyle

உங்கள் வீட்டில் இந்த பொருட்கள் இருக்கிறதா? ஆபாத்து அதிகமாம் மக்களே!

வீட்டின் அழகை அதிகரிக்க நாம் வாங்கும் சில பொருட்கள் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக அமைகிறது.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 9, 2025 at 10:56 AM IST

அலுவலகம், சுற்றுலா, கோயில் என எங்கு சென்றாலும் அனைவருக்கும் வீடு தான் பாதுகாப்பான மற்றும் விருப்பமான இடமாக இருக்கும். அதன் காரணமாகவே நம் மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை ரசித்து பார்த்து வாங்கி வீட்டை அலங்கரிப்போம். பெரும்பாலானோருக்கு வீட்டை சுத்தமாக மனமாக வைத்துக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகம். நீங்களும் அப்படித்தானா? அப்படியானால், நாம் அன்றாடம் வீட்டில் சர்வசாதரணமாக பயன்படுத்தும் பல பொருட்கள் மறைமுகமாக நம் ஆரோக்கியத்திற்கு சவாலாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

தீங்கற்றவை என்று நாம் கருதும் பலவற்றிலும், நன்மைக்கு பதிலாகத் தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்கள் மறைந்துள்ளன. வீட்டில் சாதரணமாக பயன்படுத்தும் இனிப்புகள் முதல் சோப்புகள் வரை இதில் அடங்கும். இரசாயனங்கள் கலந்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது, குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிப்பதோடு, ஹார்மோன் சமநிலையின்மைக்கும் வழிவகுக்கும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

எய்ம்ஸ், ஹார்வர்ட், ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகங்களில் பயிற்சி பெற்ற இரைப்பை குடல் நிபுணர், கல்லீரல் நிபுணர் மற்றும் இன்டர்வென்ஷனல் எண்டோஸ்கோபிஸ்ட் டாக்டர் சௌரப் சேத்தி, ஆரோக்கியத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் உடனடியாக வீட்டிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டிய சில அன்றாடப் பொருட்களைப் பற்றி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

சேதமடைந்த நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்கள்: கீறல்களோ அல்லது விரிசல்களோ உள்ள நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும். சேதமடைந்த டெஃப்ளான் அல்லது பிடிஎஃப்இ (PTFE) பாத்திரங்களை அதிக வெப்பநிலையில் சூடாக்கும்போது, இரசாயனங்கள் உணவுடன் கலந்து கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். எனவே, நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களுக்குப் பதிலாக, செராமிக், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அல்லது இரும்புப் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த டாக்டர் சேத்தி பரிந்துரைக்கிறார்.

செயற்கை இனிப்புகள்: அஸ்பார்டேம் (Aspartame), சுக்ரலோஸ் (Sucralose) போன்ற செயற்கை இனிப்புகள் கொண்ட பொருட்களை உட்கொள்வது குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும். இது இரத்த சர்க்கரை அளவையும், பசியின் உணர்வையும் பாதிக்கும். மேலும், இவை குளுக்கோஸ் இன்டாலரன்ஸ் மற்றும் மைக்ரோபயோமில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடனும் தொடர்புடையவை. எனவே, செயற்கை இனிப்புகளுக்குப் பதிலாக இயற்கையான இனிப்பு பழங்களைச் சாப்பிடலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள்: பிளாஸ்டிக்கில் பிஸ்பீனால் ஏ (Bisphenol A) என்ற இரசாயனம் உள்ளது. பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்களில் உணவுப் பொருட்களைச் சேமிக்கும்போது, இந்த இரசாயனங்கள் உணவுடன் கலந்து உடலில் சேரும். இது தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, உணவுப் பொருட்களை, குறிப்பாக சூடான உணவுப் பொருட்களை, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் அல்லது பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களில் சேமிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

பேக் செய்யப்பட்ட உணவுகள்: பதப்படுத்தப்பட்ட பேக் செய்யப்பட்ட உணவுகளில் சீட் ஆயில், பிரசர்வேட்டிவ்ஸ், கம், மற்றும் எமல்சிஃபையர்கள் உள்ளன. இவற்றைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது குடல் ஆரோக்கியத்தையும், வளர்சிதை மாற்றத்தையும் கடுமையாகப் பாதிக்கும். எனவே, இதுபோன்ற உணவுகளை முழுவதுமாகத் தவிர்ப்பது உடலுக்கு நல்லது.

வாசனை மெழுகுவர்த்திகள், ஏர் ஃப்ரெஷ்னர்கள்: வாசனை மெழுகுவர்த்திகளிலும் ஏர் ஃப்ரெஷ்னர்களிலும் ஃபேத்தலேட்டுகள் (phthalates), வாலட்டைல் ஆர்கானிக் சேர்மங்கள் (Volatile Organic Compounds) போன்றவை உள்ளன. இவை ஹார்மோன் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதோடு, வீக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும். எனவே, இதற்குப் பதிலாக பீஸ்வேக்ஸ் (beeswax) மெழுகுவர்த்திகள் போன்ற இயற்கையான பொருட்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆண்டி-பாக்டீரியல் சோப்புகள்: சில ஆண்டி-பாக்டீரியல் சோப்புகளில் ட்ரைக்ளோசான் (triclosan) என்ற இரசாயன கலவை உள்ளது. இது நல்ல மற்றும் கெட்ட பாக்டீரியாக்கள் இரண்டையும் அழிக்கும். இது சரும ஆரோக்கியத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கும். எனவே, சாதாரண சோப்புகளைப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது என்கிறார் டாக்டர் சேத்தி.

டிட்டர்ஜெண்டுகள்: நல்ல வாசனை கொண்ட டிட்டர்ஜெண்டுகளில் ஃபேத்தலேட்டுகளும் செயற்கை இரசாயனங்களும் உள்ளன. இவை உடைகள் மற்றும் சருமத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு ஹார்மோன் செயல்பாடுகளைத் தடுக்கும். எனவே, இதுபோன்ற டிட்டர்ஜெண்டுகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கலாம்.

