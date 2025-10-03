சருமம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கா? இந்த 6 டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
வெந்நீரில் முகத்தை கழுவுவதால் தோலின் இயற்கையான சீபம் அழிக்கப்படுகிறது. இது சருமத்தை வறண்டு போகச்செய்யும்.
Published : October 3, 2025 at 11:21 AM IST
வறண்ட சருமம் (Dry skin) என்பது மிகவும் பொதுவான ஒரு பிரச்சனை என்றாலும், இது பலவிதமான சிரமங்களையும் அசௌகரியங்களையும் ஏற்படுத்தும். தோலில் போதுமான ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும்போது, தோல் இருக்கமாக உணர்தல், அரிப்பு, தோல் உரிதல், செதில் செதிலாக மாறுதல், சொரசொரப்பான உணர்வு, வெடிப்பு, தோல் தொற்றுகள், சிவப்பு மற்றும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். வறண்ட சருமத்தை போக்க பல க்ரீம்களை பயன்படுத்தினாலும், சிலருக்கு எந்த பயனும் ஏற்படாது. அந்த வகையில், சில எளிய அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள் வறண்ட சருமத்தை நீக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. அது என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மாய்சுரைசர்: முகத்தை சுத்தம் செய்தவுடன், முதலில் செய்ய வேண்டியது அதை நன்றாக ஈரப்பதமூட்டுவது தான். இதன் நோக்கம், சுத்தம் செய்யும் போது தோல் உறிஞ்சிய நீரை உள்ளே பூட்டி வைப்பதாகும். சிறந்த ஈரப்பதம் உறிஞ்சப்படுவதற்கு, தோலுக்கு ஹைட்ரேட்டிங் கிரீம் தேவை, அது செராமைடுகள் (ceramides), கிளிசரின் (glycerin) அல்லது ஹைலூரோனிக் அமிலம் (hyaluronic acid) போன்ற பொருட்களை உள்ளடக்கிய எண்ணெய் சார்ந்த (oily base) கிரீமாக இருக்கலாம். வானிலை எப்படி இருந்தாலும், சுத்தம் செய்த பிறகு எப்போதும் முகத்தில் மாய்சுரைசர் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஹ்யூமெக்டன்ட்களை(humectants): தோலுக்கு, வெளிப்புற சூழலில் இருந்து ஈரப்பதத்தை இழுத்து தக்கவைத்துக்கொள்ள உதவும் பொருட்கள் தேவை. இவை ஹ்யூமெக்டன்ட்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த பொருட்களில் கிளிசரின், ஹைலூரோனிக் அமிலம் அல்லது யூரியா (urea) ஆகியவை அடங்கும். அவை தோலில் ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைத்து, நீண்ட நேரம் சருமத்தை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
இரவு நேர மாஸ்க்: வறண்ட தோலைத் தவிர்ப்பதற்கான மற்றொரு சிறந்த வழி, ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது தீவிர நீரேற்றத்தை அளிக்கும் இரவு மாஸ்க்குகளைப் பயன்படுத்துவதுதான். இதனால் தோல் கூடுதல் பாதுகாப்பைப் பெறுகிறது மற்றும் அதன் சீரமைப்பு நேரத்தையும் (repair time) பெறுகிறது. எனவே, ஹைலூரோனிக் அமிலம், கிளிசரின் அல்லது செராமைடுகள் போன்ற அடைப்புப் பொருட்களை (occlusive ingredients) கொண்ட மாஸ்க்குகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். இவை இரவில் ஈரப்பதத்தைப் பூட்டி வைக்க உதவுகின்றன. மேலும், சருமத்திற்கு இயற்கையான பளபளப்பையும், பொலிவான தோற்றத்தையும் தருகின்றன.
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள்: தோல் ஆரோக்கியமாக இருக்க, சரியான ஊட்டச்சத்துக்களையும் உட்கொள்வது அவசியமாகும். ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ள உணவுகளான கொழுப்பு நிறைந்த மீன் (fatty fish), வால்நட்ஸ் (walnuts) அல்லது ஆளி விதைகள் (flax seeds) போன்றவை சருமத்திற்கு சிறந்தவை, ஏனெனில் அவை தோலின் இயற்கையான ஈரப்பதைத் தடையைப் பாதுகாத்து, அதன் இயற்கை சீபம் அளவை பராமரிக்கின்றன. உணவு மூலம் ஒமேகா 3 அமிலம் ஊட்டச்சத்து கிடைப்பது குறைவு என்றால் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
நீரேற்றம்: ஈரப்பதமூட்டும் ஊட்டச்சத்துக்கள் தவிர, வறண்ட தோலுக்கு தண்ணீரிலிருந்தும் நீரேற்றம் தேவை. ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 8-10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இது உள்ளிருந்தே சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்து, குறிப்பிடத்தக்க தோல் மாற்றங்களைத் தரும். மேலும் உணவில் தர்பூசணி, ஆரஞ்சு அல்லது வெள்ளரிக்காய் போன்ற நீரேற்றம் தரும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
வெந்நீர் வேண்டாம்: சூடான நீரால் முகத்தை கழுவுவது தோலின் இயற்கையான சீபம் (natural sebum) அழிக்கப்படுகிறது. இது உடனடி புத்துணர்ச்சியையும், லேசான உணர்வையும் கொடுக்கலாம் என்றாலும், சூடான தண்ணீர் தோலின் ஈரப்பதத்தை வெளியேற்றி, அது வறண்டு, நீரிழப்புடன் (dehydrated) தோற்றமளிக்கச் செய்யும். எனவே, தோல் வறண்டு போகாமல் இருக்க, சூடான நீரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட நீரை பயன்படுத்தவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.