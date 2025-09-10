ETV Bharat / lifestyle

அடர்த்தியான முடி வேண்டுமா? ரோஸ்மேரியை இப்படி யூஸ் பண்ணி பாருங்க!

ரோஸ்மேரி எண்ணெயில் கார்னோசிக் அமிலம் உள்ளது. இந்த அமிலம், முடியின் வேர்க்கால்களை தூண்டி, ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read
சமீபகாலமாக, முடி பராமரிப்பில் ரோஸ்மேரி எண்ணெய் (Rosemary oil) பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. பழங்காலங்களாக முடி வளர்ச்சி மற்றும் அடர்த்திக்கு ரோஸ்மேரி பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், உண்மையில் ரோஸ்மேரி பயன்படுத்துவதால் முடி வளர்ச்சி அதிகரிக்குமா? இது குறித்து ஆய்வு சொல்வது என்ன? ரோஸ்மேரி எண்ணெய் எப்படி தயாரிப்பது? போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ரோஸ்மேரி எண்ணெய் ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?

ரோஸ்மேரி எண்ணெயில் கார்னோசிக் அமிலம் (Carnosic acid) உள்ளது. இந்த அமிலம், முடியின் வேர்க்கால்களை (hair follicles) தூண்டி, ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கு, வேர்க்கால்களுக்குப் போதுமான ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆக்ஸிஜன் கிடைப்பது மிகவும் அவசியம். ரோஸ்மேரி எண்ணெய் இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதால், முடி வளர்ச்சிக்கு இது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ரோஸ்மேரி முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்குமா?

ஆம், பல ஆய்வுகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, ரோஸ்மேரி முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது. இது குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஆய்வு, முடி உதிர்தலுக்கான பிரபலமான மருந்தான மினாக்ஸிடில் (Minoxidil) உடன் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தது. 2015-ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், அலோபேசியா நோயால் (androgenetic alopecia) பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழுவுக்கு ரோஸ்மேரி எண்ணெயும், மற்றொரு குழுவுக்கு 2% மினாக்ஸிடில் மருந்தும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, இரண்டு குழுக்களுக்கும் முடி வளர்ச்சியில் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான முன்னேற்றம் காணப்பட்டது. ஆனால், ரோஸ்மேரி எண்ணெயைப் பயன்படுத்திய குழுவினருக்கு, மினாக்ஸிடில் பயன்படுத்தியவர்களை விட, அரிப்பு போன்ற பக்கவிளைவுகள் குறைவாக இருந்தன. இந்த ஆய்வு, ரோஸ்மேரி முடி வளர்ச்சிக்கு ஒரு பயனுள்ள, இயற்கையான மாற்று என உறுதிப்படுத்தியது.

எண்ணெய் தயாரிப்பது எப்படி?

ரோஸ்மேரி எண்ணெயை தனியாக தலைக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. அதை தேங்காய் எண்ணெய், பாதாம் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெய் போன்ற ஏதாவது ஒரு கேரியர் ஆயில் (carrier oil) உடன் கலந்துதான் பயன்படுத்த வேண்டும்.

தேவையான பொருட்கள்:

  • உலர்ந்த அல்லது புதிய ரோஸ்மேரி இலைகள்.
  • தேங்காய் எண்ணெய்

செய்முறை:

  • ஒரு கிண்ணத்தில், 1:2 என்ற விகிதத்தில் உலர்ந்த ரோஸ்மேரி இலைகளையும், தேங்காய் எண்ணெயையும் எடுத்துக் கொள்ளவும். உதாரணத்திற்கு, ஒரு கப் ரோஸ்மேரிக்கு இரண்டு கப் தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்தவும்.
  • இந்தக் கலவையை அடுப்பில் வைத்து, மிதமான சூட்டில் 15-20 நிமிடங்கள் சூடுபடுத்தவும். எண்ணெய் கொதிக்கக் கூடாது, லேசான சூட்டில் இருக்க வேண்டும்.
  • பின்பு, அடுப்பை அணைத்து, கலவையை நன்கு ஆறவிடவும்.
  • ஆறியதும், எண்ணெயை ஒரு வடிகட்டி அல்லது துணியைப் பயன்படுத்தி வடிகட்டி, ரோஸ்மேரி இலைகளை நீக்கிவிடவும்.
  • இப்போது நீங்கள் தயாரித்த ரோஸ்மேரி எண்ணெயை ஒரு சுத்தமான பாட்டிலில் ஊற்றி சேமித்து வைத்து பயன்படுத்தலாம்.
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?

முடி அடர்த்தியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர, இந்த எண்ணெயை முறையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். அது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

பயன்படுத்தும் முறை:

  • ரோஸ்மேரி எண்ணெயை விரல்களால் எடுத்து, தலைமுடியின் வேர்க்கால்களில் (scalp) நேரடியாகத் தேய்க்கவும்.
  • முடி உதிர்தல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தலாம்.
  • வேர்க்கால்களில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க, 5-10 நிமிடங்கள் மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும்.
  • முடி முழுவதும் எண்ணெயைத் தேய்த்து, ஒரு மணி நேரம் ஊறவைத்த பிறகு, ஷாம்பு பயன்படுத்தி நன்கு அலசிவிடவும். சிறந்த முடிவுகளைப் பெற, வாரத்திற்கு 2-3 முறை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வரலாம்.

ஆய்வு கூறுவது என்ன?

முன்னரே குறிப்பிட்டபடி, ரோஸ்மேரி எண்ணெய், முடி உதிர்தலுக்கான மருத்துவ சிகிச்சை முறைகளுக்கு ஒரு சிறந்த இயற்கையான மாற்று என்பதை ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக, இது அன்றாட மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் முடி உதிர்தல் மற்றும் பரம்பரை முடி உதிர்தல் (androgenetic alopecia) போன்ற நிலைகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். இந்த எண்ணெய், முடி வேர்களுக்கு ஊட்டமளித்து, முடி வளர்ச்சி சுழற்சியை மீட்டெடுக்க உதவுகிறது, இதனால் முடி அடர்த்தியாகவும் நீளமாகவும் வளரும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

