தினசரி காலை துளசி தண்ணீர் குடித்தால் இத்தனை நன்மைகளா?

துளசியின் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் சுவாசப் பாதையைப் பாதுகாக்கின்றன. ஆய்வுகளின்படி, துளசி நீர் தெளிவான மற்றும் எளிதான சுவாசத்தை ஊக்குவிக்க உதவும்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 5:16 PM IST

ஆயுர்வேதத்தில் "மூலிகைகளின் ராணி" என்று அழைக்கப்படும் துளசி, அதன் மருத்துவ மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்திற்காக பழங்காலங்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. நவீன ஆராய்ச்சிகளும் இந்த மூலிகையின் நன்மைகளை அங்கீகரிக்கின்றன.

ஆஸ்துமா அல்லது மூச்சுத் திணறல், விக்கல், இருமல், தோல் மற்றும் ரத்தக்கசிவு நோய்கள், ஒட்டுண்ணி தொற்றுகள், நரம்பியல், தலைவலி, காயங்கள் மற்றும் வீக்கம் மற்றும் வாய்வழி சுகாதாரத்தில் துளசி பயன்படுத்தப்படுவதாக The Clinical Efficacy and Safety of Tulsi in Humans: A Systematic Review of the Literature என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

துளசியில் உயிர்வேதியியல் சேர்மங்கள் (bioactive compounds) நிறைந்துள்ளன. இந்த சேர்மங்கள் ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பு (antioxidant), அழற்சி எதிர்ப்பு (anti-inflammatory) மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு (antimicrobial) பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது முதல் உடலை நச்சுத்தன்மையாக்குவது வரை, துளசி நீர் ஒரு இயற்கையான ஆரோக்கிய டானிக்காக செயல்பட்டு, ஒருவரின் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. அந்த வகையில், தினசரி காலை துளசி தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: காலையில் துளசி நீர் அருந்துவது பருவகால நோய்த்தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவுகிறது. துளசி இலைகளில் வைட்டமின் சி, துத்தநாகம் மற்றும் உயிர்வேதியியல் சேர்மங்கள் நிறைந்துள்ளன, அவை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகின்றன. 2017ம் ஆண்டு வெளியான NCBI ஆய்வில் துளசி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது.

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது: துளசி செரிமான நெருப்பைத் தூண்டி, புண் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது வீக்கம், அமில வீச்சு (acid reflux) ஆகியவற்றைக் குறைக்க உதவுகிறது மற்றும் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது என்று கூறுகின்றன. காலையில் துளசி நீர் அருந்துவது சிறந்த ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலை வழங்குகிறது.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது: பொதுவாக அடாப்டோஜன்கள் (Adaptogens) என்ற சேர்மம் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க உடலுக்கு உதவுகின்றன. இது துளசியில் நல்லளவில் உள்ளது. ஆய்வுகளின்படி, துளசி கார்டிசோல் அளவைக் குறைத்து, கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம். காலையில் துளசி நீர் அருந்துவது, அமைதியான மற்றும் மன சமநிலையுள்ள நாளுக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது: துளசி கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தை (lipid metabolism) மேம்படுத்தலாம், எடை மேலாண்மைக்கு ஆதரவளிக்கலாம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு. அதன் உயிர்வேதியியல் சேர்மங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம். காலையில் துளசி நீர் அருந்துவது வளர்சிதை மாற்றத்தை மெதுவாக அதிகரிக்கும்.

சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: துளசியின் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் சுவாசப் பாதையைப் பாதுகாக்கின்றன. ஆய்வுகளின்படி, துளசி நீர் தெளிவான மற்றும் எளிதான சுவாசத்தை ஊக்குவிக்க உதவும். துளசி நீர் அருந்துவது சளி, இருமல் மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகளின் வரம்பைக் குறைக்க உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது: துளசி இன்சுலின் உணர்திறனை (insulin sensitivity) மேம்படுத்துகிறது, மேலும் இது வகை 2 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. வெறும் வயிற்றில் துளசி நீர் அருந்துவது நிலையான ரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்க உதவும்.

நச்சுகளை நீக்குகிறது: துளசியில் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு சேர்மங்கள் உள்ளன. இந்த சேர்மங்கள் தீங்கு விளைவிக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம் நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. காலையில் துளசி நீர் ஒரு இயற்கையான நச்சு நீக்கும் வழக்கமாகி, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும்

