உங்க டூத் பேஸ்ட்டில் இது இருந்தா போதும்! சொத்தைப்பல் வராமல் தடுக்க வழி இதோ!
பல் சிதைவு அபாயத்தைக் குறைப்பது குறித்த WHO வழிகாட்டுதலில், ஃப்ளூரைடு பற்சிப்பியை மீண்டும் வலுப்படுத்துவதிலும் (remineralising) பற்சிதைவைத் தடுப்பதிலும் உதவுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 8, 2025 at 5:08 PM IST
சொத்தைப்பல் (cavities) என்றதும் பலருக்கும் சர்க்கரை மற்றும் இனிப்பு உணவுகள் தான் முக்கிய காரணமாக தோன்றும். இனிப்பு சார்ந்த உணவுகளை தவிர்ப்பது சொத்தைப்பல் ஏற்படுவதை தடுக்க உதவும் என்றாலும், பற்சிதைவுக்கு சர்க்கரை மட்டுமே காரணம் அல்ல என்கிறது ஆய்வு. மாவுச்சத்து உணவுகள், அமிலத்தன்மை கொண்ட பானங்கள், முறையற்ற வாய்வழி சுகாதாரம், வறண்ட வாய் மற்றும் சில மருத்துவ நிலைகள் அனைத்தும் பற்சிப்பியின் சிதைவுக்கும் (enamel erosion) பற்சிதைவுக்கும் பங்களிக்கின்றன.
தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உண்டு, அமிலங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. இது காலப்போக்கில் பற்களை பலவீனமாக்குகிறது. சர்க்கரைக்கு அப்பால் சொத்தைப்பற்களுக்கான காரணங்களைப் புரிந்துகொள்வது, அவற்றை தடுக்க அவசியமானதாக இருக்கிறது. நல்ல வாய்வழி சுகாதாரம், ஃப்ளூரைடு பயன்பாடு மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் பற்களை வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாக்கலாம்.
சர்க்கரைக்கு அப்பால் சொத்தைப்பற்களுக்கான பிற காரணங்கள்:
சொத்தைப்பல் என்பது, வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் சர்க்கரை மற்றும் மாவுச்சத்தை உண்டு உற்பத்தி செய்யும் அமிலங்களால் பற்களின் கடினமான மேற்பரப்பில் ஏற்படும் நிரந்தரமான சேதமாகும். காலப்போக்கில், இந்த அமில தாக்குதல்கள் பற்சிப்பியை (Enamel) அரித்து, சிறிய துளைகளை உருவாக்குகின்றன. அவை படிப்படியாக பெரிதாகின்றன. சர்க்கரையை உணவில் இருந்து நீக்கியிருந்தாலும், பல உணவுகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் பல் சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும். அந்த வகையில், சொத்தைப்பல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் தடுப்பது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் மாவுச்சத்து உணவுகள்: பன், பாஸ்தா, சிப்ஸ், அரிசி மற்றும் சில பழங்கள் கூட மெல்லப்படும்போது எளிய சர்க்கரைகளாக உடைகின்றன. வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் இந்த இயற்கையான சர்க்கரைகளை, வெள்ளை சர்க்கரையைப் போலவே விரும்பி உண்டு பற்சிப்பியை அரிக்கும் அமிலங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. NCBI இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, ஒட்டும் தன்மையுள்ள அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள் குறிப்பாக ஆபத்தானவை என்கிறது. ஏனெனில் அவை பற்களுடன் ஒட்டிக்கொண்டு, நீண்ட நேரம் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளிக்கின்றன.
அமிலத்தன்மை கொண்ட உணவுகள் மற்றும் பானங்கள்: பாக்டீரியாக்கள் இல்லாமலும், நேரடியாக அமிலங்களால் பற்சிப்பியின் அரிப்பு ஏற்படுவதால் சொத்தைப்பற்கள் உருவாகலாம். சிட்ரஸ் பழங்கள், தக்காளி, வினிகர் அடிப்படையிலான உணவுகள், கார்பனேட்டட் பானங்கள் மற்றும் சுவையூட்டப்பட்ட சோடாக்கள் (sparkling waters) பற்சிப்பியை பலவீனப்படுத்தி, பற்களை பற்சிதைவுக்கு ஆளாக்குகின்றன. இந்த உணவுகளைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது அல்லது நாள் முழுவதும் அமிலத்தன்மை கொண்ட பானங்களை அருந்துவது ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது.
வறண்ட வாய் மற்றும் குறைந்த உமிழ்நீர்: உமிழ்நீர் வாயின் ஆரோக்கியத்தில் ஒரு பாதுகாப்புப் பங்கு வகிக்கிறது. இது அமிலங்களை நடுநிலைப்படுத்துகிறது, உணவுத் துகள்களை கழுவி வெளியேற்றுகிறது. மேலும், பற்சிப்பியை மீண்டும் உருவாக்க உதவும் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பேட் போன்ற அத்தியாவசிய தாதுக்களை வழங்குகிறது. உமிழ்நீர் ஓட்டம் குறைந்தால், பற்கள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் போகின்றன. வறண்ட வாய் நீரிழப்பு (dehydration), மன அழுத்தம், வயதாவது அல்லது ஆன்டிஹிஸ்டமின்கள் மற்றும் மனச்சோர்வுக்கான மருந்துகள் போன்ற மருந்துகளால் ஏற்படலாம்.
முறையற்ற வாய்வழி சுகாதாரம்: பற்களை துலக்குவதும் ஃப்ளாஸ் செய்வதும், பற்களில் தொடர்ந்து உருவாகும் பிளேக் எனப்படும் ஒட்டும் பாக்டீரியா அடுக்கை நீக்குகின்றன. தொடர்ந்து சுத்தம் செய்யாவிட்டால், எவ்வளவு சர்க்கரை உட்கொண்டாலும், பிளேக் படிந்து அமிலங்களை உற்பத்தி செய்து பற்சிப்பியைத் தாக்கும். குறைந்த சர்க்கரை அல்லது சர்க்கரை இல்லாத உணவுகளை உட்கொள்பவர்களும் வாய்வழி சுகாதாரத்தை புறக்கணித்தால் சொத்தைப்பற்களை உருவாக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
அடிக்கடி நொறுக்குத்தீனி மற்றும் தொடர்ந்து சிப் செய்து குடிப்பது: என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல, எவ்வளவு அடிக்கடி சாப்பிடுகிறீர்கள் என்பதும் முக்கியம். உணவு அல்லது பானத்தை ( தண்ணீரைத் தவிர) உட்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும், பற்கள் 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் அமிலத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றன. தொடர்ந்து நொறுக்குத்தீனி சாப்பிடுவது அல்லது சர்க்கரை இல்லாத சோடாக்களை சிப் செய்து குடிப்பது, வாயை நாள் முழுவதும் ஒரு அமில நிலையில் வைத்திருக்கும், பற்சிப்பி மீண்டு வர மிகக் குறைந்த வாய்ப்பையே அளிக்கிறது.
மருத்துவ நிலைகள் மற்றும் அமில ரிஃப்ளக்ஸ்: அமில ரிஃப்ளக்ஸ் அல்லது அடிக்கடி வாந்தி எடுத்தல் போன்ற சில மருத்துவ நிலைகள், பற்களை இரைப்பை அமிலத்திற்கு வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த வகையான அரிப்பு, உணவு மூலம் ஏற்படும் அமில அரிப்பை விட மிகவும் சேதத்தை ஏற்படுத்தும். கூடுதலாக, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலவீனப்படுத்தும் உண்ணுதல் கோளாறுகள் அல்லது நாள்பட்ட உடல்நலப் பிரச்சனைகளும் சொத்தைப்பற்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.
ஃப்ளூரைடு குறைபாடு: ஃப்ளூரைடு என்பது பற்சிப்பியை பலப்படுத்தும் மற்றும் பற்கள் அமில தாக்குதல்களை எதிர்க்க உதவும் ஒரு இயற்கை தாது ஆகும். ஃப்ளூரைடு கொண்ட பற்பசையைப் பயன்படுத்தாதவர்கள் அல்லது ஃப்ளூரைடு கலக்கப்படாத தண்ணீர் உள்ள பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் சொத்தைப்பற்களுக்கு ஆளாக வாய்ப்புள்ளது. பல் சிதைவு அபாயத்தைக் குறைப்பது குறித்த WHO வழிகாட்டுதலில், ஃப்ளூரைடு பற்சிப்பியை மீண்டும் வலுப்படுத்துவதிலும் (remineralising) பற்சிதைவைத் தடுப்பதிலும் உதவுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
