சமையலறையை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள உதவும் டிப்ஸ்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் வாங்க.
- ஒவ்வொரு முறையும் சமைத்த பிறகு, அடுப்பு, கவுண்டர்டாப் போன்றவற்றை உடனடியாக சுத்தம் செய்யவும்.
- உணவருந்திய பின் மீதம் உள்ள உணவுகளை சின்ன பாத்திரங்களில் மாற்றி வைத்து குக்கர் போன்ற பெரிய பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து வைக்கவும்.
- கிச்சனில் உள்ள அலமாரிகளில் உபயோகமற்ற பொருட்களை அகற்றி, பயன்படும் பொருட்களை மட்டும் ஒழுங்காக அடுக்கி வையுங்கள்.
- இரவு தூங்கச் செல்லும் முன், சிங்க்கை சுத்தமாக கழுவி, காலியாக வையுங்கள்.
- ஒவ்வொரு வாரமும் ஃப்ரிட்ஜை சுத்தம் செய்து, கெட்டுப்போன உணவுகளை அப்புறப்படுத்துங்கள்.
- காலாவதியான பொருட்கள் அல்லது மசாலாப் பொருட்களை அவ்வப்போது சரிபார்த்து அகற்றுங்கள்.
- தினமும் தரையை பெருக்கி, வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது நன்கு துடைப்பது அவசியம்.
- கவுண்டர்டாப், டேபிள் ஆகியவற்றை கிருமிநாசினியால் துடைப்பது நல்லது.
- சமைத்த உணவுகளை மூடி வைப்பதன் மூலம் பூச்சிகள் வராமல் தடுக்கலாம்.
- குப்பைத் தொட்டி நிரம்பியவுடன் உடனடியாக வெளியே எடுத்து, தொட்டியை சுத்தம் செய்யுங்கள்.
- பயன்படுத்திய உடனேயே மிக்ஸி, கிரைண்டர் போன்ற சாதனங்களை சுத்தம் செய்யுங்கள்.
- கிச்சனில் பயன்படுத்தும் துணிகளை தினமும் மாற்றி, கிருமிநாசினி கலந்த தண்ணீரில் ஊறவைத்து துவையுங்கள்.
- சமையலறை ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகளை அடிக்கடி துடைத்து சுத்தமாக வையுங்கள்.
- அடுப்புக்கு மேலுள்ள பகுதிகளை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதன் மூலம் எண்ணெய் படிவதை தடுக்கலாம்.
- மாதத்திற்கு ஒரு முறை அலமாரிகளை சுத்தம் செய்து, பொருட்களை மறுசீரமைக்கவும்.
- எலுமிச்சை சாறு அல்லது வினிகரை தண்ணீரில் கலந்து சமையலறை முழுவதும் தெளிக்கலாம்.
- பாத்திரங்களை வைக்கும் இடங்களை உலர வைத்து, ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- பாத்திரங்களைக் கழுவ டிஷ்வாஷர், தரையை சுத்தம் செய்ய நவீன சாதனங்களை பயன்படுத்தலாம்.
- சமையலறையை சுத்தம் செய்ய குடும்ப உறுப்பினர்களின் உதவியை பெறுங்கள்.
- உணவு தானியங்கள், மசாலாப் பொருட்கள் போன்றவற்றை வைக்கும் டப்பாக்களை ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இதனால் பூச்சித்தொல்லை வராது.
- அடுப்புக்கு அருகிலுள்ள சுவர் டைல்ஸ்களை வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது வினிகர் கலந்த தண்ணீரால் துடைத்து, எண்ணெய் பிசுக்கை நீக்குங்கள்.
- நிறம் மாறிப்போன அல்லது விரிசல் ஏற்பட்ட பழைய பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களை பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்.
- காய்கறிகள் நறுக்கும் பலகையை (cutting board) ஒவ்வொரு முறை பயன்படுத்திய பிறகும் நன்கு கழுவி, உலர வையுங்கள்.
- ஃப்ரிட்ஜ் கதவில் உள்ள ரப்பர் பகுதிகளை ஒரு பிரஷ் அல்லது துணியால் சுத்தம் செய்வதன் மூலம் அதில் சேரும் அழுக்கை நீக்கலாம்.
- பொருட்களை அதிகமாக வாங்கி சேகரிப்பதற்கு பதிலாக, தேவைப்படும்போது மட்டும் வாங்குங்கள்.
- எண்ணெய் பாட்டிலின் வெளிப்புறம் பிசுபிசுப்பு இல்லாமல் இருக்க, அதை அவ்வப்போது துடைத்து சுத்தமாக வையுங்கள்.
- கவுண்டர்டாப்பில் பாத்திரங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலே இடம் விலாசகமாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும்.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.