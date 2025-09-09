தேங்காய் பாலில் சுவையான பால் கொழுக்கட்டை! செட்டிநாடு ஸ்டைலில் இப்படி செய்ங்க!
தேங்காய் பாலில் செட்டிநாடு ஸ்டைல் தித்திக்கும் தேங்காய் பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி என பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தின் பாரம்பரியமான மற்றும் பிரபலமான இனிப்பு வகைகளில் பால் கொழுக்கட்டையும் ஒன்று. குறிப்பாக, தேங்காய் பால் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் செட்டிநாடு ஸ்டைல் பால் கொழுக்கட்டை சுவையை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. பால் மற்றும் ஏலக்காய் கலந்த நறுமணத்தோடு பஞ்சு போன்று இருக்கும் கொழுக்கட்டையை சாப்பிடும் போது சுவை அப்படி இருக்கும். இப்படியிருக்க, இந்த சுவையான செட்டிநாடு ஸ்டைல் பால் கொழுக்கட்டையை எளிமையாக மற்றும் சுவையாக வீட்டில் எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.
பால் கொழுக்கட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள்:
கொழுக்கட்டைக்கு:
- பச்சரிசி மாவு - 1 கப்
- தண்ணீர் - 1 கப்
- உப்பு - ஒரு சிட்டிகை
பாலும் இனிப்புக்கும்:
- தேங்காய்ப் பால் - 2 கப் (முதல் பால் மற்றும் இரண்டாம் பால் என தனித்தனியாகப் பிரித்துக்கொள்ளவும்)
- சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் - 1 கப்
- ஏலக்காய் தூள் - ½ தேக்கரண்டி
- நெய் - 1 தேக்கரண்டி
- முந்திரி - 10
பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?
- அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து தண்ணீர் ஊற்றி, ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விடவும்.
- தண்ணீர் கொதித்ததும், அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து, பச்சரிசி மாவை சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து, கட்டியில்லாமல் கிளறவும். மாவு வெந்து, பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும்போது அடுப்பை அணைக்கவும்.
- மாவு கை பொறுக்கும் சூட்டிற்கு வந்ததும், கைகளில் சிறிது நெய் தடவி மாவை நன்கு பிசையவும்.
- மாவு பிசைந்தவுடன், உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப சிறு சிறு உருண்டைகளாகவோ அல்லது நீளமான வடிவத்திலோ கொழுக்கட்டைகளை உருட்டவும்.
- இதற்கிடையில், ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அல்லது கடாயில் இரண்டாம் தேங்காய்ப் பாலை ஊற்றி சூடாக்கவும். இதில் உருட்டி வைத்த கொழுக்கட்டைகளை மெதுவாகப் போடவும்.
- கொழுக்கட்டைகள் வெந்து மேலே மிதக்கத் தொடங்கியதும், சர்க்கரை அல்லது வெல்லத்தைச் சேர்க்கவும். வெல்லம் பயன்படுத்துவதானால், அதனைத் தனியாக சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து கரைத்து வடிகட்டிய பின் சேர்க்கவும்.
- சர்க்கரை முழுமையாகக் கரைந்ததும், அடுப்பை அணைத்துவிட்டு முதல் தேங்காய்ப் பாலைச் சேர்க்கவும். இதை அதிக நேரம் சூடுபடுத்த வேண்டாம். தேங்காய்ப் பால் சேர்த்தவுடன், ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- இப்போது ஒரு சிறிய வாணலியில் நெய் ஊற்றி, முந்திரியைப் பொன்னிறமாக வறுத்து, அதை கொழுக்கட்டை கலவையில் சேர்க்கவும்.
- இப்போது சுவையான செட்டிநாடு பால் கொழுக்கட்டை தயார். இதைச் சூடாகவோ அல்லது ஃப்ரிட்ஜில் வைத்தும் சாப்பிடலாம்.
