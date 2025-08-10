ஆரஞ்சுப் பழங்களுக்கு என ஒரு தனித்துவமான புளிப்புச் சுவையும், சிட்ரஸ் மணமும் உள்ளது. தினசரி ஒரு ஆரஞ்சுப் பழம் உட்கொள்வது மனநிலையை மேம்படுத்துவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மை தானா? ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடுவதற்கும் மனநிலை மாற்றத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளி மற்றும் மாசசூசெட்ஸ் பொது மருத்துவமனை நடத்திய ஒரு புதிய ஆய்வில், தினமும் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடுவது மனச்சோர்வு அபாயத்தை 20 சதவீதம் குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு, ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் நடத்தப்பட்டது.
அவர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட விரிவான உணவு மற்றும் சுகாதாரத் தகவல்களின் அடிப்படையில், சிட்ரஸ் பழங்கள் குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன என்றும், அவை மனநிலையை மேம்படுத்தும் செரோடோனின் மற்றும் டோபமைன் போன்ற வேதிப்பொருட்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றன என்றும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
ஆரஞ்சுப் பழங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்தும்:
இந்த ஆய்வில், மனச்சோர்வு அபாயக் குறைப்பு சிட்ரஸ் பழங்களுக்கு மட்டுமே உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. ஆப்பிள் மற்றும் வாழைப்பழம் போன்ற பிற பழங்களுக்கு இந்தத் தொடர்பு இல்லை. சிபிஎஸ் (CBS) அறிக்கையில், "ஆரஞ்சுப் பழங்களை உட்கொள்வது பாரம்பரிய மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகளுடன் சேர்த்து மனச்சோர்வு சிகிச்சை திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக மாறக்கூடும் என்று பரிந்துரைக்கிறார்" இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியர் டாக்டர் ராஜ் மேத்தா.
ஆரஞ்சுப் பழங்களில் வைட்டமின் சி உள்ளது. இது நியூரான்கள் சரியாக வளர உதவுகிறது. மேலும், அவை intercellular தகவல்தொடர்புகளை விரைவுபடுத்த ஒரு பாதுகாப்பு உறையை உருவாக்குகின்றன. வைட்டமின் சி மூளையின் முக்கிய வேதிப்பொருட்களின் வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் அவற்றின் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது.
நாம் வயதாகும்போதும், சிறந்த மூளை செயல்பாட்டிற்கும், ஆரோக்கியமான ரத்த நாளங்களைப் பராமரிப்பதற்கு இது அவசியம். ஆரஞ்சுப் பழங்களில் வைட்டமின் சி அதிகமாக இருப்பதால், அவற்றைச் சாப்பிடுவது நமது தினசரி வைட்டமின் சி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது. இது மனநிலையை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
ஆரஞ்சுப் பழங்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும்:
சிட்ரஸ் பழங்களில் ஃபிளாவனாய்டுகள் அதிகமாக உள்ளன. அவை அத்தியாவசிய பாக்டீரியாவான F. prausnitzii-ன் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கின்றன. மேலும், அவை உடலில் "மகிழ்ச்சியான" நியூரோடிரான்ஸ்மிட்டர்களான செரோடோனின் மற்றும் டோபமைனின் கிடைக்கும் தன்மையை அதிகரிக்கும் குடல் செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.
ஃபிளாவனாய்டுகள் நிறைந்த ஆரஞ்சு சாறு மனச்சோர்வு மற்றும் பிற மன நோய்களின் அறிகுறிகளையும் குறைக்கிறது. மூளையின் ஒரு பகுதியான ஹிப்போகேம்பஸில் உள்ள சிக்னல் சேனல்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம், ஃபிளாவனாய்டுகள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தலாம். குறிப்பாக, அறிவாற்றல் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு ஆரஞ்சுப் பழங்கள் நினைவாற்றல் செயல்பாட்டிற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இந்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் பிஎம்சி மைக்ரோபயோம் (BMC Microbiome) இதழில் வெளியிடப்பட்டன. இந்தத் துறையில் கூடுதல் ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன என்பதை ஆய்வுக் குழு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், குடல் மற்றும் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு இடையே ஒரு வலுவான தொடர்பு இருப்பதற்கான குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரங்களும் ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
