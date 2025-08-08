Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

மணிக்கணக்கில் தூங்கினாலும் டயர்டா இருக்கா? இந்த அரிய வகை நோயின் விளைவாக இருக்கலாம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு! - OVERSLEEPING SIDE EFFECTS

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம் என்ற அரிய வகை தூக்கக் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 16 முதல் 20 மணி நேரம் தூங்குகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம், அல்லது க்ளீன்-லெவின் சிண்ட்ரோம் (Kleine-Levin Syndrome - KLS), என்பது ஒரு அரிய வகை தூக்கக் கோளாறு ஆகும். இது பெரும்பாலும் இளம் வயதினரை, குறிப்பாக ஆண்களைப் பாதிக்கிறது. இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 16-20 மணி நேரம் தூங்குவார்கள். அத்துடன், குழப்பம், நினைவாற்றல் இழப்பு மற்றும் அதிகப்படியான பசி போன்றவற்றையும் எதிர்கொள்கின்றனர்.

இந்த சிண்ட்ரோம் ஏற்படுவதற்கான சரியான காரணம் இன்னும் அறியப்படவில்லை என்றாலும், மரபியல் ரீதியாக, மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஆகியவை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று NIH ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது.

இந்த நிலைக்கு முழுமையான சிகிச்சை இல்லை என்றாலும், மருந்துகள், வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் போன்ற முறைகள் மூலம் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும், பாதிப்பு ஏற்படும் கால இடைவெளியைக் குறைக்கவும் முடியும். முறையான கவனிப்பு மற்றும் ஆதரவுடன், KLS உள்ளவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம் மற்றும் அதன் அறிகுறிகள்:

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம், க்ளீன்-லெவின் சிண்ட்ரோம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மில்லியனில் 1-2 பேரை மட்டுமே பாதிக்கும் ஒரு அரிய தூக்கக் கோளாறு. இது பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகம் ஏற்படுகிறது, பொதுவாக இளம் வயதில் தொடங்குகிறது. இந்த சிண்ட்ரோம் மூளையின் தூக்க-விழிப்பு சுழற்சியில் உள்ள அசாதாரணங்களுடன் தொடர்புடையது என்று நம்பப்படுகிறது. ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமின் அறிகுறிகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடலாம், அவற்றில் பொதுவானவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அதிகப்படியான பகல்நேர தூக்கம்: KLS உள்ளவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 16-20 மணி நேரம் தூங்குவார்கள். சாப்பிடுவதற்கோ அல்லது கழிப்பறைக்குச் செல்வதற்கோ மட்டுமே விழிப்பார்கள்.

குழப்பம்: பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தவுடன், குழப்பம் மற்றும் எரிச்சலுடன் காணப்படுவார்கள்.

நினைவாற்றல் இழப்பு: சிலருக்கு, இந்த பாதிப்பு ஏற்படும்போது நினைவாற்றல் இழப்பு, கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் மற்றும் தகவல்களைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் ஆகியவை ஏற்படலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அதிகரித்த பசி: சிலருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அதிக பசி அல்லது உணவு cravings ஏற்படலாம். இது எடை அதிகரிப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமின் காரணங்கள்:

  • மரபியல் predisposition: மரபியல் தாக்கம் காரணமாக பாதிக்கப்படலாம்.
  • மூளை அசாதாரணங்கள்: மூளையின் தூக்க-விழிப்பு சுழற்சி அல்லது மூளையின் பிற பகுதிகளில் ஏற்படும் அசாதாரணங்கள் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
  • ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: ஹார்மோன் சமநிலையின்மை அல்லது ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமைத் தூண்டலாம்.

சிகிச்சை முறைகள்: இந்த நோயை முழுமையாக குணப்படுத்த சிகிச்சை இல்லை என்றாலும், அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும், பாதிப்புகளின் அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தைக் குறைக்கவும் சிகிச்சை முறைகள் உதவும். அவை பின்வருமாறு:

மருந்துகள்: தூக்கத்தைத் தூண்டும் மருந்துகள் (stimulants), மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் (antidepressants) அல்லது மனநிலை நிலைப்படுத்திகள் (mood stabilizers) அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கப் பரிந்துரைக்கப்படலாம்.

வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள்: ஒரு வழக்கமான தூக்க அட்டவணையை அமைத்தல், தூண்டுதல் காரணிகளைத் தவிர்ப்பது, மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும்.

நடத்தை சிகிச்சை: அறிவாற்றல்-நடத்தை சிகிச்சை (Cognitive-behavioural therapy - CBT) அல்லது பிற வகையான பேச்சு சிகிச்சைகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அறிகுறிகளை சமாளிக்கவும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

  • ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமுடன் வாழ்வது: இந்த நோயுடன் வாழ்வது சவாலானது என்றாலும், சரியான சிகிச்சை மற்றும் ஆதரவுடன் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் முடியும். ஒரு சுகாதார நிபுணருடன் இணைந்து ஒரு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சிகிச்சை திட்டத்தை உருவாக்குவது மற்றும் அதற்கேற்ப வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களைச் செய்வது மிகவும் அவசியம்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம், அல்லது க்ளீன்-லெவின் சிண்ட்ரோம் (Kleine-Levin Syndrome - KLS), என்பது ஒரு அரிய வகை தூக்கக் கோளாறு ஆகும். இது பெரும்பாலும் இளம் வயதினரை, குறிப்பாக ஆண்களைப் பாதிக்கிறது. இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 16-20 மணி நேரம் தூங்குவார்கள். அத்துடன், குழப்பம், நினைவாற்றல் இழப்பு மற்றும் அதிகப்படியான பசி போன்றவற்றையும் எதிர்கொள்கின்றனர்.

இந்த சிண்ட்ரோம் ஏற்படுவதற்கான சரியான காரணம் இன்னும் அறியப்படவில்லை என்றாலும், மரபியல் ரீதியாக, மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஆகியவை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று NIH ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது.

இந்த நிலைக்கு முழுமையான சிகிச்சை இல்லை என்றாலும், மருந்துகள், வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் போன்ற முறைகள் மூலம் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும், பாதிப்பு ஏற்படும் கால இடைவெளியைக் குறைக்கவும் முடியும். முறையான கவனிப்பு மற்றும் ஆதரவுடன், KLS உள்ளவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம் மற்றும் அதன் அறிகுறிகள்:

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோம், க்ளீன்-லெவின் சிண்ட்ரோம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மில்லியனில் 1-2 பேரை மட்டுமே பாதிக்கும் ஒரு அரிய தூக்கக் கோளாறு. இது பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகம் ஏற்படுகிறது, பொதுவாக இளம் வயதில் தொடங்குகிறது. இந்த சிண்ட்ரோம் மூளையின் தூக்க-விழிப்பு சுழற்சியில் உள்ள அசாதாரணங்களுடன் தொடர்புடையது என்று நம்பப்படுகிறது. ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமின் அறிகுறிகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடலாம், அவற்றில் பொதுவானவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அதிகப்படியான பகல்நேர தூக்கம்: KLS உள்ளவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 16-20 மணி நேரம் தூங்குவார்கள். சாப்பிடுவதற்கோ அல்லது கழிப்பறைக்குச் செல்வதற்கோ மட்டுமே விழிப்பார்கள்.

குழப்பம்: பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தவுடன், குழப்பம் மற்றும் எரிச்சலுடன் காணப்படுவார்கள்.

நினைவாற்றல் இழப்பு: சிலருக்கு, இந்த பாதிப்பு ஏற்படும்போது நினைவாற்றல் இழப்பு, கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் மற்றும் தகவல்களைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் ஆகியவை ஏற்படலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அதிகரித்த பசி: சிலருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அதிக பசி அல்லது உணவு cravings ஏற்படலாம். இது எடை அதிகரிப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமின் காரணங்கள்:

  • மரபியல் predisposition: மரபியல் தாக்கம் காரணமாக பாதிக்கப்படலாம்.
  • மூளை அசாதாரணங்கள்: மூளையின் தூக்க-விழிப்பு சுழற்சி அல்லது மூளையின் பிற பகுதிகளில் ஏற்படும் அசாதாரணங்கள் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
  • ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: ஹார்மோன் சமநிலையின்மை அல்லது ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமைத் தூண்டலாம்.

சிகிச்சை முறைகள்: இந்த நோயை முழுமையாக குணப்படுத்த சிகிச்சை இல்லை என்றாலும், அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும், பாதிப்புகளின் அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தைக் குறைக்கவும் சிகிச்சை முறைகள் உதவும். அவை பின்வருமாறு:

மருந்துகள்: தூக்கத்தைத் தூண்டும் மருந்துகள் (stimulants), மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் (antidepressants) அல்லது மனநிலை நிலைப்படுத்திகள் (mood stabilizers) அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கப் பரிந்துரைக்கப்படலாம்.

வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள்: ஒரு வழக்கமான தூக்க அட்டவணையை அமைத்தல், தூண்டுதல் காரணிகளைத் தவிர்ப்பது, மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும்.

நடத்தை சிகிச்சை: அறிவாற்றல்-நடத்தை சிகிச்சை (Cognitive-behavioural therapy - CBT) அல்லது பிற வகையான பேச்சு சிகிச்சைகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அறிகுறிகளை சமாளிக்கவும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

  • ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி சிண்ட்ரோமுடன் வாழ்வது: இந்த நோயுடன் வாழ்வது சவாலானது என்றாலும், சரியான சிகிச்சை மற்றும் ஆதரவுடன் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் முடியும். ஒரு சுகாதார நிபுணருடன் இணைந்து ஒரு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சிகிச்சை திட்டத்தை உருவாக்குவது மற்றும் அதற்கேற்ப வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களைச் செய்வது மிகவும் அவசியம்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS SLEEPING BEAUTY SYNDROMEIS SLEEPING FOR HOURS IS DISEASEஅதிகமாக தூங்குவதன் விளைவுOVERSLEEPING SIDE EFFECTS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.