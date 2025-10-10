அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்கள்: ஒருவர் அன்னை தெரசா! மற்றொருவர் யார் தெரியுமா?
2025ம் ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வெனிசுலா நாட்டு மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் விடுதலைக்காக போராடிய மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 10, 2025 at 4:20 PM IST
உலகின் மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் நோபல் பரிசு, இயற்பியல், வேதியியல், மருத்துவம், இலக்கியம், பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதி ஆகிய ஆறு துறைகளில் சிறப்பாக பங்களித்தவர்களைப் போற்றும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படுகிறது. இந்தாண்டிற்கான நோபல் பரிசு குறித்த அறிவிப்புகள் திங்கள்கிழமை முதல் வெளியாகி வருகிறது.
ஐந்தாம் நாளான இன்று உலகமே எதிர்பார்ந்திருந்த அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, வெனிசுலா நாட்டின் மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நோபல் பரிசுகள் 1895 ஆம் ஆண்டு ஸ்வீடன் வேதியியலாளர் மற்றும் தொழிலதிபரான ஆல்ஃபிரட் நோபெலின் (Alfred Nobel) உயில் மூலம் நிறுவப்பட்டன.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
'டைனமைட்' எனும் வெடிப்பொருளை கண்டுபிடித்த அவர், நாளைய சமுதாயம் `டைனமைட்’ எனும் வெடி பொருளை கண்டுபிடித்த ஒரு மோசமான மனிதனாகவே தன்னை அறியும் என ஆழமாக யோசித்து தன் மொத்த சொத்தில் 94 சதவீத சொத்துக்களை வங்கியில் செலுத்தி மனித குலத்தின் நன்மைக்காகவும், உலகில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் பாடுபடும் நபர்களுக்குப் பரிசளிக்கப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உயில் எழுதினார். ஆல்ஃபிரட் நோபெலின் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10 அன்று இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இதில், அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, ஆல்ஃபிரட் நோபெலின் உயிலின்படி, பின்வரும் அடிப்படைப் பணிகளைச் செய்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது:
- நாடுகளுக்கிடையே சகோதரத்துவத்தை வளர்ப்பதில் சிறந்த முயற்சி எடுத்தவர்.
- நிலவும் இராணுவத்தினை நீக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ முயற்சி எடுத்தவர்.
- அமைதி மாநாடுகளை நிறுவுவதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் பங்களிப்பவர்.
இப்பரிசை நோர்வே நாட்டின் நாடாளுமன்றம் தேர்ந்தெடுத்த ஐவர் குழுவான நோர்வே நோபல் குழு (Norwegian Nobel Committee) தேர்வு செய்து, நார்வே தலைநகர் ஒஸ்லோவில் வழங்குகிறது. அமைதிக்கான முதல் நோபல் பரிசு 1901 ஆம் ஆண்டு ஜீன் ஹென்றி டுனாண்ட் (சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தை நிறுவியவர்) மற்றும் பிரெடரிக் பாஸி ஆகியோருக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.
பரிசுத்தொகை:
நோபல் பரிசு பெறும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தங்கப் பதக்கம், பட்டயம் (சான்றிதழ்) மற்றும் பணப் பரிசாக வழங்கப்படும். பரிசுத்தொகையானது நோபெல் அறக்கட்டளையின் வருமானத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இதன் மதிப்பு சுமார் 9 கோடி ரூபாய் முதல் 10 கோடி ரூபாய் (இந்திய மதிப்பில்) வரை வழங்கப்படுகிறது. இந்தப் பரிசுத்தொகை, அமைதி மற்றும் அறிவியல் துறைகளில் அதிகபட்சம் மூன்று நபர்கள் அல்லது அமைப்புகளுக்குப் பகிர்ந்து அளிக்கப்படலாம்.
1901 ஆம் ஆண்டு முதல் (2024 ஆம் ஆண்டு வரையிலான நிலவரப்படி) அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மொத்தம் 105 முறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 105 பரிசுகள் 142 வெற்றியாளர்களுக்கு (111 தனிநபர்கள் மற்றும் 31 அமைப்புகள்) வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்கள்:
அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியக் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் இருவர்:
அன்னை தெரசா: அல்பேனியாவில் பிறந்து இந்தியக் குடியுரிமை பெற்ற அன்னை தெரசா, ஏழைகள் மற்றும் நோயுற்றவர்களுக்காக ஆற்றிய மனிதநேயப் பணிகளுக்காக 1979ம் ஆண்டு அன்னை தெரசா (Mother Teresa) அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்றார்.
கைலாஷ் சத்யார்த்தி: குழந்தைத் தொழிலாளர் முறைக்கு எதிராகவும், குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் உரிமைக்காகப் பாடுபட்டதற்காக 2014ம் ஆண்டு கைலாஷ் சத்யார்த்தி (Kailash Satyarthi) இந்தப் பரிசைப் பெற்றார். இந்தப் பரிசை பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த மலாலா யூசுப்சாய் உடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
இதையும் படிங்க: அமைதிக்கான நோபல் பரிசு 2025: வெனிசுலா நாட்டின் மக்கள் போராளி மரியாவுக்கு அறிவிப்பு!