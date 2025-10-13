ETV Bharat / lifestyle

மார்பக புற்றுநோய்க்கும் ப்ராவுக்கும் என்ன தொடர்பு? No Bra Day வலியுறுத்துவது என்ன?

மார்பக புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 13ம் தேதி 'சர்வதேச நோ ப்ரா டே' அனுசரிக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
உலகளவில் ஒவ்வொரு 14 வினாடிக்கும், இந்தியாவில் ஒவ்வொரு 4 நிமிடங்களுக்கும் பெண் ஒருவருக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்படுவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) தெரிவிக்கிறது. 2022ம் ஆண்டில் மட்டும் உலகளவில் மார்பகப் புற்றுநோயால் 6,70,000 இறப்புகள் ஏற்பட்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மார்பக புற்றுநோயில் இருந்து மீண்ட பெண்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் நோக்கில் ஒவ்வோரு ஆண்டும் அக்டோபர் 13ம் தேதி 'நோ ப்ரா டே' (No Bra Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது.

பெண்களின் உள்ளாடையை மையப்படுத்தி கடைபிடிக்கப்படும் இந்த தினம் வலியுறுத்துவது என்ன? மார்பக புற்றுநோய்க்கும் ப்ராவுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நோ ப்ரா டே என்பது மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடனும், மார்பகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு மார்பகங்களை இழந்த (mastectomy) பெண்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. மார்பகத்தை இழந்த சிலர் செயற்கை மார்பகம் பொருத்திக்கொண்டாலும், அவர்களுக்கு ப்ரா அணிவது சிரமமாக இருக்கும்.

அதனால், ப்ரா அணியாமல் இருப்பவர்களுக்கு எந்தவித தாழ்வு மனப்பான்மையும் ஏற்படாதவாறு, அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக மற்ற பெண்களும் ஒரு நாள் ப்ரா அணியாமல் இருந்து அவர்களுக்கு உறுதுணை அளிப்பதே இந்த தினத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். மேலும், மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் பரிசோதனைகளின் அவசியத்தை வலியுறுத்துவதையும் இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என Raising awareness of breast reconstruction options என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 13 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. அக்டோபர் மாதம் மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமாகக் (Breast Cancer Awareness Month) கருதப்படுவதால், இந்த மாதம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக NHI ஆய்வு மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இந்த நாள் முதன்முதலில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 9 அன்று உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர், 2014 ஆம் ஆண்டில் இது அக்டோபர் 13 க்கு மாற்றப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

'நோ ப்ரா டே' வலியுறுத்துவது என்ன?

மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு: மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு, அதன் அறிகுறிகள், அபாய காரணிகள் மற்றும் ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பரிசோதனைகள் அவசியம்: பெண்கள் அனைவரும் மார்பகச் சுய பரிசோதனை (Breast Self-Examination) செய்துகொள்வது குறித்தும், மருத்துவ ஆலோசனைப்படி மேமோகிராம் போன்ற பரிசோதனைகளை செய்து கொள்வது குறித்தும் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும்.

உளவியல் ஆதரவு: மார்பகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட, குறிப்பாக மார்பகங்களை இழந்த பெண்களுக்கு உளவியல் ரீதியாகவும், உணர்வுபூர்வமாகவும் ஆதரவளிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

புற்றுநோயால் மார்பகத்தை அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு ப்ராஅணிவது இயலாது. அவர்களுக்கு எந்தவிதமான தாழ்வு மனப்பான்மையும் ஏற்படாமல் இருக்கவும், "நாங்களும் உங்களோடு இருக்கிறோம்" என்று அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும், மற்ற பெண்கள் ஒரு நாள் ப்ரா அணியாமல் இருப்பதன் மூலம் மார்பகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்றனர்.

ப்ரா அணிவதால் புற்றுநோய் ஏற்படுமா?

ப்ரா அணிவதற்கும், மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கும் நேரடித் தொடர்பு இல்லை என Bra wearing not associated with breast cancer risk: a population based case-control study என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இறுக்கமான அல்லது அண்டர்வயர் (underwire) கொண்ட ப்ராக்கள் அணிவதால் புற்றுநோய் வரும் என்ற கருத்துக்கள் கட்டுக்கதைகள் ஆகும். ப்ராக்கள் ரத்த ஓட்டத்தைத் தடுப்பதால் அல்லது நச்சுகளை வெளியேறவிடாமல் தடுப்பதால் புற்றுநோய் ஏற்படலாம் என்பதற்கான எந்த ஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை என்கிறது ஆய்வு. இருப்பினும், மிகவும் இறுக்கமான ப்ராக்கள் அணிவது அசௌகரியம், மூச்சுத் திணறல் அல்லது தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, சரியான அளவில், வசதியான ப்ராக்களை அணிவது நல்லது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணங்கள்: பாலினம், வயது, பரம்பரை காரணங்கள், உடல் பருமன், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் போன்றவையாகும்.

மார்பக புற்றுநோயைக் கண்டறியும் சோதனைகளைச் செய்யவும் அதனை குணப்படுத்த நடைமுறையில் இருக்கும் மருத்துவ வழிமுறைகள் குறித்து பாதிக்கப்பட்டவர்களும் உணர்த்துவதும் இந்நாளின் முக்கிய நோக்கம் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்து புரிந்து செயல்பட வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

