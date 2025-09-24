ETV Bharat / lifestyle

நவராத்திரி கொலு: ஒவ்வொரு படியில் இருக்கும் பொம்மை சொல்லும் கதை என்ன?

ஒரு வீட்டிற்கு கொலு பார்க்கச் செல்வது, கலைஞர்களின் படைப்புத்திறனைப் பாராட்டுவதற்கும், இந்த கலை வடிவத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
தசரா எனப்படும் நவராத்திரி என்பது இந்தியாவில் இந்து மதத்தை பின்பற்றும் மக்களால் கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும். துர்கா, லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று பெண் தெய்வங்களை வணங்கும் ஒன்பது நாள் திருவிழாவாகும். தமிழகத்தில் இந்த விழாவின் மிக முக்கிய அம்சமாக வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைக்கப்படுவது வழக்கம். 'கொலு' என்றால் 'அரங்கம்' அல்லது 'காட்சி' என்று பொருள். வீடுகளில் மரப்பாச்சி பொம்மைகள், களிமண் பொம்மைகள், மற்றும் பலவிதமான கைவினைப் பொம்மைகள் அடுக்கடுக்காக படிகளில் வைத்து அலங்கரிக்கப்படும்.

கொலு வைப்பதன் முக்கிய காரணங்கள்:

கொலுவில் பொம்மைகள் அடுக்கி வைப்பதன் மூலம், சக்தி, லட்சுமி, மற்றும் சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று தெய்வங்களையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து வழிபடுவதாக நம்பப்படுகிறது. மேலும், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் வீடுகளுக்குச் சென்று கொலுவைப் பார்த்து, தாம்பூலம், பலகாரங்கள் பரிமாறிக்கொள்வது சமூக நல்லுறவை மேம்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

9 படிகளில் கொலு வைப்பதற்கான காரணம் என்ன? '9' என்ற எண் நவராத்திரியின் ஒன்பது இரவுகளைக் குறிக்கிறது. இது மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியைச் சித்தரிப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

  • முதல் படி: உயிரற்ற பொருட்கள், செடிகள் (மரம், செடி, கொடிகள்)
  • இரண்டாம் படி: ஓரறிவு ஜீவன்கள்
  • மூன்றாம் படி: ஈரறிவு ஜீவன்கள் (சங்கு)
  • நான்காம் படி: மூவறிவு ஜீவன்கள் (எறும்பு)
  • ஐந்தாம் படி: நான்கறிவு ஜீவன்கள் (நண்டு, வண்டு)
  • ஆறாம் படி: ஐந்தறிவு ஜீவன்கள் (பறவைகள், விலங்குகள்)
  • ஏழாம் படி: ஆறறிவுள்ள மனிதன்
  • எட்டாம் படி: ரிஷிகள், முனிவர்கள், துறவிகள்
  • ஒன்பதாம் படி (முக்கிய தெய்வங்கள்): இந்த அடுக்கின் நடுவில் கலசம் வைக்கப்படும். அதைச் சுற்றி துர்கா, லட்சுமி, மற்றும் சரஸ்வதி பொம்மைகள் வைக்கப்படும். இது நவராத்திரியின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிக்கிறது.

கொலு இருக்கும் வீட்டிற்கு தினசரி விருந்தாளிகள் செல்வது ஏன்?

ஒவ்வொரு குடும்பமும் அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப கொலுவில் பலவிதமான பொம்மைகளை வைப்பார்கள். குறிப்பாக, வெவ்வேறு தலைமுறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் பாரம்பரிய பொம்மைகளையும், புதிய கால பொம்மைகளையும் இணைத்து வைப்பார்கள். ஒரு வீட்டின் கொலுவைப் பார்க்கச் செல்லும் போது, அதன் மூலம் புதிய கதைகளையும், பொம்மைகளின் பின்னணியில் உள்ள அர்த்தங்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும், குடும்பத்திற்குள் உள்ள வரலாற்றையும், கலாசாரத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தவும் இந்த நிகழ்வு உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

விருந்தோம்பல்:

கொலு வைத்திருக்கும் வீடுகளுக்குச் செல்லும் போது, விருந்தினர்களை வரவேற்று, அவர்களுக்கு மரியாதை செய்வது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். மஞ்சள், குங்குமம், வெற்றிலை, பாக்கு, பழங்கள், மற்றும் இனிப்புப் பலகாரங்கள் அடங்கிய தாம்பூலம் கொடுப்பது, விருந்தினர்களை தெய்வமாக மதிக்கும் நமது கலாசாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது, ஒருவருக்கு ஒருவர் மரியாதை கொடுப்பதையும், அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்வதையும் காட்டுகிறது.

கலை மற்றும் கைவினையின் கொண்டாட்டம்

கொலு பொம்மைகள் பல கலைநயம் மிக்க பொம்மைகளின் கண்காட்சியாகும். இந்த பொம்மைகள் களிமண், மரத்தால் செய்யப்பட்டவை. அவை ஒவ்வொரு பகுதியின் கைவினைத் திறனையும், கலையையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஒரு வீட்டிற்கு கொலு பார்க்கச் செல்வது, கலைஞர்களின் படைப்புத்திறனைப் பாராட்டுவதற்கும், இந்த கலை வடிவத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும் உதவுகிறது.

