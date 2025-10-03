ETV Bharat / lifestyle

இரவில் நகம் வெட்டினால் என்ன நடக்கும்? அறிவியல் கூறும் காரணம் இதோ!

இரவில் நகம் வெட்டக்கூடாது என சொல்வதற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் காரணங்களை இப்பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அன்றாட வாழ்வில் பெரியவர்கள் சொல்லும் சில விஷயங்களுக்கான பதில் மர்மமாகவே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் மாலை நேரத்தில் நகம் வெட்டக்கூடாது என்பதும். வாழ்வில் ஒருமுறையாவது மாலை நேரத்தில் நகம் வெட்டி, வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் திட்டு வாங்கிய அனுபவம் அனைவருக்கும் இருக்கும். மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் நகங்களை வெட்டக்கூடாது என்று பெரியவர்கள் சொல்வதற்குப் பின்னால் பழங்கால நடைமுறைகள், சுகாதாரம் மற்றும் ஆன்மீக நம்பிக்கைகள் எனப் பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

நடைமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்கள்:

இந்தக் கதை உருவானதன் முதன்மைக் காரணம், பழங்காலத்தில் மின்சார வசதி இல்லாததுதான். இரவு நேரங்களில் விளக்குகள் அல்லது மண்ணெண்ணெய் விளக்குகள் மட்டுமே இருந்ததால், வெளிச்சம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது. அந்தக் காலத்தில் இப்போது இருக்கும் நவீன நகவெட்டிகள் (Nail Clippers) இல்லை.

பெரும்பாலும் நகங்களை வெட்ட கத்திகள் (Knives) அல்லது கூர்மையான பொருட்களைப் பயன்படுத்தினர். மங்கலான ஒளியில் கூர்மையான பொருளைப் பயன்படுத்தும்போது விரலில் காயம் ஏற்படுவதற்கும், ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதற்கும் அதிக வாய்ப்பு இருந்தது. இரவில் காயம் ஏற்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவ உதவி பெறுவது சிரமமாக இருந்தது. இந்தக் காயங்களைத் தவிர்க்கவே, பெரியவர்கள் இரவில் நகம் வெட்டுவதைத் தவிர்த்தனர்.

வெட்டிய நகத் துண்டுகள் கீழே விழுந்தால், இருட்டில் அவற்றைச் சரியாகச் சேகரித்து அப்புறப்படுத்துவது கடினம். இதனால் உணவுப் பொருட்களில் கலக்கவோ அல்லது சுகாதாரக் கேட்டை ஏற்படுத்தவோ வாய்ப்பு இருந்தது.

சுகாதாரக் காரணங்கள் :

நாள் முழுவதும் வேலை செய்வதால், நகங்களின் அடியில் அழுக்கு, கிருமிகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும். கைகளைக் கழுவாமல் இரவில் நகம் வெட்டும்போது, அந்தத் துண்டுகள் படுக்கை விரிப்புகளில், சோஃபாவில் அல்லது தரையில் விழுந்து கிருமிகளைப் பரப்பும் அபாயம் உள்ளது.

வெட்டிய நகங்கள் உணவு அல்லது மற்ற பொருட்களுடன் கலந்து, நமக்கு நோய்த்தொற்று ஏற்பட வழிவகுக்கலாம். அதிக வெளிச்சம் உள்ள பகல் நேரத்தில் வெட்டினால், அவற்றைச் சுத்தம் செய்து அப்புறப்படுத்துவது எளிது.

ஆன்மீக மற்றும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள்:

மாலை நேரம், குறிப்பாக சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு, லட்சுமி தேவி (Goddess Lakshmi) வீட்டிற்குள் வந்து செல்வம் மற்றும் செழிப்பை நிலைநிறுத்தும் நேரமாகக் கருதப்படுகிறது. நகம் வெட்டுதல், குப்பைகளை வெளியேற்றுதல் அல்லது பணத்தைக் கைமாற்றுதல் போன்ற செயல்கள் இந்த நேரத்தில் செய்வது, அவமரியாதையாகக் கருதப்பட்டு, துரதிர்ஷ்டத்தை (Bad Luck) ஈர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

இரவு நேரங்களில் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் (Negative Energies) அதிகமாக இருக்கும் என்றும், நகங்களை அகற்றுவது (உடலில் இருந்து ஒரு பகுதியை நீக்குவது) அந்த சக்திகளை நம்மிடம் ஈர்க்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையும் சில கலாச்சாரங்களில் உள்ளது.

ஆயுர்வேதத்தின்படி, நிலவின் ஆற்றல் (Moon's energy) இரவில் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், இந்த நேரத்தில் நகம் வெட்டுவது உடலின் உள் சமநிலையைக் குழப்பி ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கக்கூடும் என்றும் கருதப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில், இந்தப் பழக்கத்தின் முக்கியக் காரணம் பாதுகாப்பு மற்றும் சுத்தம் சார்ந்தது. மின்சாரமும் நகவெட்டியும் இல்லாத காலத்தில், இரவில் நகம் வெட்டுவது ஆபத்தானது. இந்தக் காரணத்தை மக்கள் சரியாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக, காலப்போக்கில் இதற்கு ஆன்மீக ரீதியான விளக்கங்களும், கதைகளும் சேர்க்கப்பட்டன.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

NAIL CUTTING AT NIGHTஏன் இரவில் நகம் வெட்டக்கூடாதுNAIL CUTTING SPIRITUAL BELIEFMYTH BEHIND CUTTING NAILS AT NIGHT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.