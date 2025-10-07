முல்தானி மிட்டி Vs கடலை மாவு: சரும பராமரிப்பிற்கு எது சிறந்தது?
முல்தானி மிட்டி (Fuller's Earth) மற்றும் கடலை மாவு (Besan Flour) இரண்டுமே முகப் பராமரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறந்த, பாரம்பரியமான இயற்கை பொருட்கள் ஆகும். இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்துவமான பலன்கள் உள்ளன. இருப்பினும், சருமத்தின் வகையையும், சருமப் பிரச்சனையையும் பொறுத்து, நாம் ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதன்படி, சரும பராமரிப்பிறகு முல்தானி மிட்டி மற்றும் கடலை மாவில் எது சிறந்தது என தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முல்தானி மிட்டி vs. கடலை மாவு:
|அம்சம்
|முல்தானி மிட்டி
|கடலை மாவு
|சரும வகை
|எண்ணெய் பசையுள்ள மற்றும் முகப்பரு உள்ள சருமம்
|சாதாரண, வறண்ட மற்றும் உணர்திறன் கொண்ட சருமம்
|பலன்
|அதிகப்படியான எண்ணெய்/சீபத்தை நீக்குவது, முகப்பருவைக் குறைப்பது, சருமத்தை இறுக்குவது.
|பழைய செல்களை அகற்றுவது (Exfoliation), சருமத்தை மென்மையாக்குவது, நிறத்தை மேம்படுத்துவது.
|ஈரப்பதம்
|சருமத்தை வறண்டு போகச் செய்யும்.
|சருமத்தின் ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க உதவும்.
சரும பராமரிப்பிற்கு முல்தானி மிட்டி:
முகம் எப்போதும் எண்ணெய்ப் பசையுடன் இருந்தால் அல்லது அடிக்கடி முகப்பருக்கள் வந்தால், முல்தானி மிட்டி சிறந்த தேர்வாகும். இது ஒரு காந்தம் போல் செயல்பட்டு, சருமத்தில் உள்ள அதிகப்படியான சீபம் (Sebum) எனப்படும் எண்ணெயையும், அழுக்கையும் உறிஞ்சி எடுக்கும்.
மேலும், துளைகளை ஆழமாகச் சுத்தப்படுத்தி, அடைப்பதைத் தடுக்கும். இது முகப்பரு மற்றும் கரும்புள்ளிகள் உருவாவதைக் குறைக்க உதவும். இது சருமத்தின் துளைகளைச் சுருக்கி, இளமையாகவும் இறுக்கமாகவும் உணர வைக்கும் (Toning effect) என The Open Dermatology Journal இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. வறண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் முல்தானி மிட்டியைப் பயன்படுத்தினால், அது சருமத்தை மேலும் வறண்டு போகச் செய்து எரிச்சலை உண்டாக்கும்.
யார் கடலை மாவு பயன்படுத்தலாம்:
வறண்ட, சாதாரணமாகவோ அல்லது சற்று உணர்திறன் கொண்டதாகவோ இருந்தால், கடலை மாவு சிறந்தது. கடலை மாவு இறந்த சரும செல்களை நீக்கி சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது என FORMULATION AND EVALUATION OF FACIAL PEEL OFF MASK GEL CONTAINING GRAMFLOUR என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இது சருமத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்கி, மந்தமான தன்மையைப் போக்கும். நீண்ட காலப் பயன்பாட்டில் இது சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்தி, பொலிவுடன் வைக்க உதவுகிறது.
முல்தானி மிட்டி போலல்லாமல், இது சருமத்தின் இயற்கையான ஈரப்பதத்தை முற்றிலுமாக உறிஞ்சாது. பால் அல்லது தயிருடன் பயன்படுத்தும் போது, இது சருமத்தை மென்மையாகவும் மிருதுவாகவும் வைத்திருக்க உதவும். இது சருமத்தை சுத்தப்படுத்தும், ஆனால் அதிகப்படியாக வறண்டு போகச் செய்யாது.
பயன்படுத்துவது எப்படி?
- முகத்தின் எண்ணெய் பசை உள்ள 'T-Zone' பகுதியில் (நெற்றி, மூக்கு, கன்னம்) மட்டும் முல்தானி மிட்டியையும், வறண்ட கன்னப் பகுதியில் கடலை மாவையும் பயன்படுத்தலாம்.
- முல்தானி மிட்டியைத் தயிர் அல்லது ரோஸ் வாட்டருடன் மட்டுமே கலந்து பயன்படுத்தவும். தண்ணீருடன் பயன்படுத்தக் கூடாது.
இறுதியாக, முல்தானி மிட்டி மற்றும் கடலை மாவு இரண்டும் முகத்திற்கு மிகவும் நல்லது இருப்பினும், சரும வகையைப் பொறுத்து அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க பரிந்துரைக்கின்றனர்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.