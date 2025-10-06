ETV Bharat / lifestyle

முடி பராமரிப்பிற்கு உதவும் முருங்கை இலை - எப்படி பயன்படுத்துவது?

முருங்கை இலைகளில் நிறைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன மற்றும் உச்சந்தலையில் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 6, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

முடி வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்த முருங்கை இலைகள் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும் என்கிறது ஆய்வு. முருங்கை இலைகளில் அதிக அளவு வைட்டமின்கள் ஏ, பி, சி, ஈ, இரும்பு, துத்தநாகம், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. அவை முடி ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கின்றன. இது முடி வேர்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், ஊட்டமளிக்கவும், வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

மேலும், முருங்கை இலைகளில் நிறைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன மற்றும் உச்சந்தலையில் வீக்கத்தைக் (Inflammation) குறைக்கின்றன. இது உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிப்பதிலும், முடி நுண்குழாய்களைத் தூண்டுவதிலும் நன்மை பயக்கும் என NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இவை அனைத்தும் முடி வளர்ச்சியை ஆதரிக்கத் தேவையான ஆரோக்கியமான உச்சந்தலையை பராமரிக்க உதவுகின்றன. ஆனால் முடி வளர்ச்சியை மேம்படுத்த முருங்கை இலைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதும் முக்கியம். எனவே, முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க முருங்கை இலைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான சரியான வழி என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முடி வளர்ச்சிக்கு முருங்கை இலை எப்படி பயன்படுகிறது?

முருங்கை இலைகளில் அர்ஜினைன், மெத்தியோனைன் மற்றும் லைசின் போன்ற அமினோ அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. இது முடியின் வேர்களை வலுவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது மற்றும் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது. முடி உதிர்தலுக்கு முக்கிய காரணங்களான உச்சந்தலையில் வீக்கம் மற்றும் ஈரப்பதமின்மைக்கு சிகிச்சையளிக்கவும் இது சிறந்தது. இது முடி நுண்குழாய்களுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க, முருங்கை இலைகளை உட்கொள்வது அல்லது ஹேர் மாஸ்க்குகளாகப் பயன்படுத்தலாம். முருங்கை இலைகளை அரைத்து தயிர் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயில் சேர்த்து ஹேர் மாஸ்க்குகளாகப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

இதை வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கூடுதல் நன்மைகளை பெற உணவில் முருங்கை இலைகளைச் சேர்ப்பது நல்லது. காலை உணவுக்கு முன் ஒரு கிளாஸ் வெந்நீரில் ஒரு டீஸ்பூன் முருங்கை இலை பொடியை சேர்த்து குடிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஸ்மூத்திகள், ஜூஸ்கள், சூப்கள் மற்றும் சாலட்களில் சேர்த்து முருங்கை இலைகளை உணவில் சேர்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முருங்கை இலைகள் வைட்டமின்கள் ஏ, சி, ஈ மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு சூப்பர்ஃபுட் ஆகும். இது முடி வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல, பல ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் கொண்டுள்ளது. ஆக்ஸிஜனேற்றிகளின் சிறந்த மூலமாக இருப்பதால், இது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களால் ஏற்படும் சேதத்திலிருந்து செல்களைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

இது ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், கொழுப்பைக் குறைக்கவும், மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தவும், எடையைக் குறைக்கவும், இரத்த சோகையைத் தடுக்கவும் உதவும். முருங்கை இலைகளில் கல்லீரல், கண்கள் மற்றும் எலும்புகளைப் பாதுகாக்க உதவும் பண்புகளும் உள்ளன.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும் முருங்கைMORINGA LEAVES FOR BLOODMORINGA FOR HAIR GROWTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.