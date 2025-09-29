இளநரை பிரச்சனையா? மெலனின் அளவை அதிகரிக்கும் இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க!
மெலனின் என்பது மெலனோசைட்டுகள் (melanocytes) எனப்படும் செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு இயற்கையான நிறமி ஆகும். இது நமது முடி, கண் மற்றும் தோலின் நிறத்தை நிலைநிறுத்துகிறது. மேலும், இது தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதா (UV) கதிர்களை உறிஞ்சி, அதிகப்படியான சூரிய ஒளியை தடுப்பதன் மூலம் உடலின் முதல் தற்காப்பு அரணாகச் செயல்படுகிறது. உடலில் மெலனின் உற்பத்தி குறையும் போது முடி நரைக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், சில உணவுகளை நமது அன்றாட உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் மெலனின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், இளநரையை தடுக்க உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
பச்சை காய்கறிகள்: கேல், அனைத்து வகையான கீரை வகைகள் ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாகும். இவை பீட்டா கரோட்டின், ஃபோலேட், வைட்டமின் சி மற்றும் இரும்புச்சத்து நிரம்பியவை. இந்தச் சத்துக்கள் மெலனின் உற்பத்தியைத் தூண்டவும், சேதமடைந்த தோல் செல்களைச் சரிசெய்யவும் உதவுகின்றன. சூப்கள் முதல் பெரியல், குழம்பு வரை, ஏதோ ஒரு வடிவில் கீரையை அன்றாட உணவில் சேர்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தக்காளி: நமது உணவுமுறையில், தக்காளி எப்போதும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வெங்காயம், தக்காளி இல்லாத உணவுகளை பார்ப்பதே கடினம். தக்காளியில் உள்ள லைகோபீன் (Lycopene) ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகச் செயல்படும் ஒரு வகை கரோட்டினாய்டு ஆகும். தக்காளி ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்கவும், தோலை புற ஊதா கதிர்களிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. புற ஊதா கதிர்கள் மெலனின் அளவைக் குறைத்து சருமத்தில் கரும்புள்ளிகளை (dark spots) ஏற்படுத்தும். தக்காளி சூப், குழம்பு, காய்கறிகளுடன் சேர்த்து தக்காளி எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
முட்டை: முட்டையில் புரதம் மற்றும் டைரோசின் (Tyrosine) நிறைந்துள்ளது. டைரோசின் என்பது நமது உடலில் மெலனின் உற்பத்தி செய்யும் ஒரு வகை அமினோ அமிலமாகும். முட்டைகளில் வைட்டமின் பி-யும் உள்ளது. இதில் உள்ள பி12 செல் புதுப்பித்தலை ஆதரிக்கிறது மற்றும் முடி உதிர்தல் பிரச்சனைகளையும் தடுக்கிறது. தினசரி ஒரு வேக வைத்த முட்டை அல்லது கீரையுடன் சேர்த்து ஆம்லேட் செய்து சாப்பிடலாம்.
பூசணி விதைகள்: இந்தச் சிறிய விதைகளில் மெலனின் மற்றும் துத்தநாகம் (Zinc) நிறைந்துள்ளது. துத்தநாகம் நமது எண்ணெய் உற்பத்தியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் ஆரோக்கியமான முடி உதிர்தலை ஆதரிக்கிறது. பூசணி விதைகளில் வைட்டமின் ஈ-யும் உள்ளது, இது சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்களிலிருந்து தோலைப் பாதுகாக்கிறது. இவற்றை சாலடுகள், ஸ்மூத்தி போன்றவற்றுடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பாதாம்: சுவையான மெலனின் நிறைந்த உணவுகளில், பாதாமும் ஒன்று. வைட்டமின் ஈ நிறைந்த பாதாம், தாமிரம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற சேதத்திலிருந்து தோல் செல்களைப் பாதுகாக்கிறது, நமது தோலின் அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் வறட்சி பிரச்சனைகளைத் தடுக்கிறது. இவற்றை காலையில் அல்லது மதிய உணவுச் சிற்றுண்டியாகச் சாப்பிடுவது, சாலட்களில் சேர்ப்பது, அல்லது காலை ஓட்ஸில் தூவிச் சாப்பிடுவது ஆகியவை சிறந்த ஊட்டச்சத்துக்களையும் பலன்களையும் தரும்.
உணவுப் பழக்கத்தில் இந்த மெலனின் நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், தோலின் நிறத்தையும், முடி ஆரோக்கியத்தையும் இயற்கையாகவே மேம்படுத்தலாம். நீரிழப்பைக் கவனித்து, போதுமான தண்ணீர் குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும், மன அழுத்தத்தையும் நிர்வகிக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.