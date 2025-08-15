ETV Bharat / lifestyle

கருகருன்னு அடர்த்தியான முடி வேண்டுமா? மெலனின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் உணவுகளை சாப்பிடுங்க! - MELANIN RICH FOODS

கருகரு முடி மற்றும் பளபளப்பான சருமத்திற்கு உதவும் மெலனின் நிறைந்த உணவுகள் இதோ.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2025 at 1:19 PM IST

மெலனின் என்பது மெலனோசைட்டுகள் (melanocytes) எனப்படும் செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு இயற்கை நிறமி. இது நமது முடி, கண்கள், மற்றும் தோலின் நிறத்தைப் பராமரிக்கவும் தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதாக்கதிர்களில் இருந்து உடலை பாதுக்காக்கும் முக்கிய காரணியாகும். குறிப்பாக, உடலில் மெலனின் உற்பத்தி குறையும் போது இளநரை, பொலிவற்ற சருமம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.

மெலனின் உற்பத்தியை எப்படி அதிகரிக்கிறது என்றால்? நாம் அன்றாட சாப்பிடும் சில உணவுகளில் மெலனின் நல்லளவில் உள்ளது. அவற்றை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் மெலனின் உற்பத்தியை அதிகரித்து பளபளப்பான சருமம் மற்றும் கருகருவென முடியை பெறலாம். அந்த வகையில், முடி மற்றும் சரும பராமரிப்பிற்கு உதவும் மெலனின் நிறைந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

கீரைகள்: கேல், பசலைக்கீரை போன்ற கீரை வகைகள் ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாகும். இவை பீட்டா-கரோட்டின், ஃபோலேட், வைட்டமின் சி, மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்றவற்றை அதிகம் கொண்டுள்ளன. இவை மெலனின் உற்பத்தியைத் தூண்டவும், சேதமடைந்த தோல் செல்களைச் சரிசெய்யவும் உதவுகின்றது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

தக்காளி: உலகம் முழுவதும் காணப்படும் ஒரு பிரதான உணவுப் பொருளான தக்காளியை, ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு உணவிலும் மூலப்பொருளாகக் காணலாம். லைகோபீன் என்ற கரோட்டினாய்டில் நிறைந்த தக்காளி ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் களஞ்சியமாகும். தக்காளி, ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்குவதோடு, மெலனின் அளவைக் குறைத்து, கருமையான புள்ளிகளுக்கு வழிவகுக்கும் புற ஊதாக்கதிர்களிடமிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

முட்டை: புரதம் மற்றும் டைரோசின் என்ற அமினோ அமிலத்தால் நிறைந்த முட்டை, நமது உடலில் மெலனின் உற்பத்தி செய்கிறது. முட்டையில், செல் புத்துணர்ச்சிக்கு ஆதரவளித்து, முடி உதிர்வுப் பிரச்சனைகளையும் தடுக்கும் பி12 உட்பட வைட்டமின் பி உள்ளது. சமச்சீரான உணவிற்காக அவற்றை மற்ற புரத உணவுகளுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடுவதன் மூலம் கூடுதல் நன்மைகளை பெறலாம். எனினும், சிறந்த பலன்களுக்கு தினமும் காலையில் ஒரு முட்டையை வேகவைத்து, கீரை அல்லது வேறு ஏதேனும் க்ரீன் ஜூஸ் உடன் சேர்த்துச் சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பூசணி விதைகள்: இந்தச் சிறிய விதைகள், மெலனின் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியவற்றை அதிகளவில் கொண்டுள்ளன. இவை எண்ணெய் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தி, ஆரோக்கியமான முடி வேர்களுக்கு உதவுகின்றன. பூசணி விதைகளில் வைட்டமின் ஈ-யும் உள்ளது, இது சுற்றுப்புற சூழல் அழுத்தங்களில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது. அவற்றை சாலடுகள், ஸ்மூத்தி என காலை உணவுடன் சேர்த்துக்கொள்வது சிறந்தது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பாதாம்: சுவையான மெலனின் நிறைந்த உணவுகளில், பாதாம் முதலிடத்தில் உள்ளது. வைட்டமின் ஈ நிறைந்த இந்த நட்ஸ்கள், தாமிரம் மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றச் சேதத்தில் இருந்து தோல் செல்களைப் பாதுகாக்கின்றன. மேலும், இவை நமது சரும அமைப்பை மேம்படுத்தி, வறட்சிப் பிரச்சனைகளைத் தடுக்கின்றன. காலையிலோ அல்லது மதிய உணவுக்குப் பின்னரோ, பாதாம்களை எடுத்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

