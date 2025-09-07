ரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்கும் மெக்னீசியம்! எந்த உணவுகளில் அதிகம்?
ஆய்வின்படி, வெள்ளை அரிசியுடன் ஒப்பிடும்போது, பழுப்பு அரிசி உட்கொள்ளல் டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான அபாயத்தைக் கணிசமாகக் குறைக்கிறது.
Published : September 7, 2025 at 5:17 PM IST
மெக்னீசியம் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும், ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, மெக்னீசியம் மனித உடல் இன்சுலினை திறம்பட பயன்படுத்த உதவுவதாகவும், குளுக்கோஸ் ரத்தத்திலிருந்து ஆற்றலுக்காக செல்களுக்குள் செல்ல அனுமதிப்பதாகவும் உணவியல் நிபுணர் டயானா லிகல்சி மற்றும் உடற்பயிற்சி நிபுணர் ஜோஸ் தேஜோ ஆகியோர் தங்களது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். மேலும், சிறந்த ரத்த சர்க்கரை அளவை ஆதரிக்க உதவும் மெக்னீசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகள் குறித்தும் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளனர்.
அந்தப் பதிவில், மெக்னீசியம் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும், உண்ணாவிரத குளுக்கோஸைக் குறைக்கவும் மற்றும் A1c குறிகாட்டிகளை மேம்படுத்தவும் அவசியம் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள சில சிறந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
கீரை: அமெரிக்க விவசாயத் துறையின் (USDA) கூற்றுப்படி, 1 கப் கீரை சுமார் 131 மி.கி. மெக்னீசியத்தை கொண்டுள்ளது. இது குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டது. மேலும், இதில் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது. இது கார்போஹைட்ரேட் உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்கி, ரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பதைத் தடுக்கிறது. கீரையில் உள்ள மெக்னீசியம் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தி, ரத்த சர்க்கரை ஒழுங்குமுறைக்கு உதவுகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. கீரையை சாம்பார், பருப்பு அல்லது கீரையை அரைத்து சப்பாத்தி மாவு போன்றவற்றில் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பூசணி விதைகள்: USDA-இன் படி, 1 கப் வறுத்த பூசணி விதைகள் 649 மி.கி. மெக்னீசியத்தை வழங்குகின்றன. இன்சுலின் செயல்பாடு மற்றும் குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு மெக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது அவசியம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஆய்வின்படி, பூசணி விதைகளில் உள்ள மெக்னீசியம் டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான 15% குறைந்த ஆபத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வறுத்த பூசணி விதைகளை நொறுக்குத் தீனியாக உண்ணலாம் அல்லது சாலட் அல்லது ஸ்மூத்தி பவுல்களில் சேர்க்கலாம்.
பழுப்பு அரிசி (Brown Rice): USDA-இன் படி, 1 கப் சமைத்த பழுப்பு அரிசியில் 85 மி.கி. மெக்னீசியம் உள்ளது. ஒரு ஆய்வின்படி, வெள்ளை அரிசியுடன் ஒப்பிடும்போது, பழுப்பு அரிசி உட்கொள்ளல் டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான அபாயத்தைக் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. பழுப்பு அரிசியின் அதிக மெக்னீசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து உள்ளடக்கம் சிறந்த ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு மற்றும் மேம்பட்ட இன்சுலின் உணர்திறனுக்கு உதவுகிறது.
பாதாம்: 1 கப் பாதாம் 385 மி.கி. மெக்னீசியத்தை வழங்குகிறது. மேலும், இது வைட்டமின் ஈ, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் புரதத்தின் ஒரு சிறந்த மூலமாகும். ஒரு ஆய்வின்படி, 12 வாரங்களுக்கு தினமும் 56 கிராம் பாதாம் சாப்பிடுவது, நீண்ட கால ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டின் முக்கிய குறியீடான கிளைகோசைலேட்டட் ஹீமோகுளோபின் (HbA1c) அளவை கணிசமாகக் குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. இது LDL கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் அழற்சி குறிகாட்டிகளையும் குறைத்தது. பாதாம் பருப்பை பச்சையாக சாப்பிடுவது சிறந்தது அல்லது இரவில் ஊறவைத்து சாப்பிடலாம்.
அவகேடோ: ஒரு முழு நடுத்தர அளவிலான அவகேடோ சுமார் 58 மி.கி. மெக்னீசியத்தை வழங்குகிறது. அவகேடோ சாப்பிடுவது டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான குறைந்த அபாயத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அவகேடோவை அதன் தன்மையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது பழங்கள், ஸ்மூத்திஸ் அல்லது ஷேக்ஸ் தயாரிக்க பயன்படுத்தலாம்.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.