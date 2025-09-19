உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனையா? சாப்பிடக்கூடாத 5 உணவுகள் இதோ!
Published : September 19, 2025 at 5:19 PM IST
உயர் ரத்த அழுத்தம் உலகளவில் முன்கூட்டிய மரணத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) தெரிவிக்கிறது. 2023ல் WHO பகிர்ந்த தரவுகளின்படி, உலகளவில் 30–79 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் சுமார் 1.28 பில்லியன் பெரியவர்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளதும், அவர்களில் பெரும்பாலானோர் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் வாழ்கின்றனர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களில் 46% பேர் தங்களுக்கு இந்த நிலை இருப்பது பற்றி அறிந்திருப்பதில்லை என்பதும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. உயர் ரத்த அழுத்தம் எந்த குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளும் இல்லாமல் ரத்த நாளங்களை மெதுவாகவும், சீராகவும் பாதித்து, காலப்போக்கில் இதய நோய், பக்கவாதம் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்புக்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
இருப்பினும், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியப்பட்டால், சரியான உணவு மற்றும் மருந்து மூலம் உயர் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம். அந்த வகையில், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க, உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சில உணவுகள் இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சோடியம் நிறைந்த பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பாக்கெட் உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்:
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் பெரும்பாலும் சோடியம் நிறைந்தவை. இது உடலில் அதிக தண்ணீரைத் தக்கவைக்க உதவுகிறது. ரத்த நாளங்களில் அதிக திரவம் அல்லது நீர் இருந்தால், அது ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். எனவே, சோடியம் நிறைந்த பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பாக்கெட் உணவுகளைத் தவிர்ப்பது, காலப்போக்கில் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைப்பதற்கான எளிய வழியாகும். 2023ம் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், சோடியத்தைக் குறைப்பது பெரியவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தத்தைக் கணிசமாகக் குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
அதற்குப் பதிலாக, ப்ரஷ்ஷான மற்றும் பதப்படுத்தப்படாத உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மேலும், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை வாங்குவதற்கு முன் சோடியம் உள்ளடக்கத்திற்காக லேபிள்களை கவனமாகச் சரிபார்க்கவும். அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன், உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தங்கள் சோடியம் அளவை ஒரு நாளைக்கு சுமார் 2,300 மி.கி.க்கு (சீரான அளவு 1,500 மி.கி.) கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது.
சர்க்கரை பானங்கள் மற்றும் சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரையைத் தவிர்க்கவும்:
அதிக சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் பானங்கள் அதிக கலோரிகள் கொண்டவை மட்டுமல்ல, அவை உடல் பருமன், இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் உடலில் வீக்கத்திற்கும் பங்களித்து உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அதிக சர்க்கரை ரத்த நாளங்களின் சரியான செயல்பாட்டைப் பாதிக்கலாம் மற்றும் திரவம் தேக்கத்தை அதிகரிக்கலாம்.
2024ம் ஆண்டு வெளியான மெட்டா பகுப்பாய்வில், சர்க்கரை பானங்கள், செயற்கை இனிப்பு பானங்கள், மற்றும் மொத்த சர்க்கரை உட்கொள்ளல் ஆகியவை அதிக உயர் ரத்த அழுத்த அபாயம் மற்றும் உயர்ந்த ரத்த அழுத்த நிலைகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க, சுத்தமான நீர், இனிப்பு சேர்க்கப்படாத பானங்கள், மற்றும் குறைந்த சர்க்கரை சிற்றுண்டிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நிறைவுற்ற மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகளைத் தவிர்க்கவும்:
நிறைவுற்ற மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் தமனிகளில் பிளேக் உருவாவதற்குக் காரணமாகின்றன, இதனால் அவை கடினமடைந்து தமனி எதிர்ப்பை அதிகரிக்கின்றன. இது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மாரடைப்பு அபாயத்தை உயர்த்துகிறது. நிறைவுற்ற மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் முக்கியமாக சிவப்பு இறைச்சி, முழு கொழுப்பு பால் பொருட்கள், மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த இறைச்சித் துண்டுகளில் காணப்படுகின்றன. இதற்கிடையில், பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள் அதிக கெட்ட கொழுப்புகள் மற்றும் சோடியம் இரண்டிலும் அதிகமாக இருப்பதால் தீங்கு விளைவிக்கின்றன.
அதற்குப் பதிலாக, பதப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சிவப்பு இறைச்சியைத் தவிர்த்து, மெலிந்த புரதங்கள் (கோழி, மீன், பயறு வகைகள்), குறைந்த கொழுப்பு பால் பொருட்கள் மற்றும் தாவர அடிப்படையிலான கொழுப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அவை ஆரோக்கியமானவை எனக் கருதப்படுகின்றது.
ஊறுகாய், பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்:
ஊறுகாய், பதப்படுத்தல் மற்றும் டப்பாக்களில் அடைப்பதற்கு, உணவு கெடாமல் இருக்கவும், அதன் ஆயுளை அதிகரிக்கவும் அதிக உப்பு தேவைப்படுகிறது. ஆனால், உப்பில் சோடியம் உள்ளது, இது அதிகமாக உட்கொள்ளும்போது ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தும். காலப்போக்கில், அதிக சோடியம் உணவுகளை உட்கொள்வது உயர் ரத்த அழுத்தம், மற்றும் இதயம் மற்றும் சிறுநீரக ஆரோக்கிய பிரச்சினைகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். எனவே, உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் ஊறுகாய், பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மது மற்றும் அதிக காஃபின் பானங்களைத் தவிர்க்கவும்:
மது மற்றும் அதிக காஃபின் உள்ள பானங்கள், அதாவது ஸ்ட்ராங் காபி மற்றும் எனர்ஜி பானங்கள், ஒருவரின் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம். மது உட்கொள்வது உயர் ரத்த அழுத்த மருந்துகளைப் பாதிக்கலாம் மற்றும் எடை அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
அதேபோல், அதிகப்படியான காஃபின் உட்கொள்வது தமனிகளைத் தற்காலிகமாகச் சுருங்கச் செய்யலாம். இது ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தும். 2014ம் வெளியான ஆய்வில், தொடர்ந்து மது நரம்புகளை அதிகமாகச் செயல்பட வைப்பதன் மூலமும், ரத்த நாளங்களைச் சேதப்படுத்துவதன் மூலமும், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைப் பாதிப்பதன் மூலமும் ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தக்கூடும் என்பதைக் காட்டியது. ஆகவே, உயர் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த, மது மற்றும் காஃபின் உட்கொள்ளலைக் குறைப்பது நல்லது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
