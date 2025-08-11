கல்யாண வீட்டு சாப்பாடு என்றால் போதும் பலருக்கும் எச்சில் ஊறத் தொடங்கிவிடும். அதிலும், கல்யாண வீட்டு பந்தியில் பரிமாறப்படும் மணத்தக்காளி வத்தக்குழம்பு பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. சுட சுட சாதத்தில் ஒரு கரண்டி வத்தக்குழம்பு ஊற்றி பிசைந்து சாப்பிட்டால் அதன் சுவையே தனிதான். வத்தலின் கசப்பும், புளியின் புளிப்பும், வெல்லத்தின் இனிப்பும் சேர்ந்து அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்படி அனைவருக்கும் பிடித்த வத்தக்குழம்பை அதே பக்குவத்தில் வீட்டில் செய்து பாருங்க. சின்னக் குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரை மீண்டும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க! அந்த வகையில், கல்யாண வீட்டு ஸ்டைல் மணத்தக்காளி வத்தக்குழம்பு எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.
தேவையான பொருட்கள்:
- மணத்தக்காளி வத்தல் - 1/4 கப்
- சின்ன வெங்காயம் - 10-15
- காய்ந்த மிளகாய் - 2
- பூண்டு பல் - 6-8
- தக்காளி - 1
- கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு
- புளி - எலுமிச்சை அளவு
- கடுகு - 1 டீஸ்பூன்
- வெந்தயம் - 1/2 டீஸ்பூன்
- சாம்பார் பொடி அல்லது வத்தக்குழம்பு பொடி - 2 டேபிள் ஸ்பூன்
- மஞ்சள் தூள் - 1/4 டீஸ்பூன்
- பெருங்காயத்தூள் - ஒரு சிட்டிகை
- வெல்லம் அல்லது சர்க்கரை - ஒரு சிறு துண்டு
- நல்லெண்ணெய் - 3 டேபிள் ஸ்பூன்
- உப்பு - தேவையான அளவு
செய்முறை:
- முதலில் புளியை 1 கப் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் 15 நிமிடங்கள் ஊற வைத்து, நன்கு கரைத்து சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- இப்போது ஒரு வாணலியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும். அதில் மணத்தக்காளி வத்தலைச் சேர்த்து, பொன்னிறமாக வறுத்து தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
- பின்னர், அதே வாணலியில், கடுகு, வெந்தயம், காய்ந்த மிளகாய், பெருங்காயத்தூள் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்துத் தாளிக்கவும்.
- பின்னர், நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பூண்டைச் சேர்த்து, பொன்னிறமாகும் வரை நன்கு வதக்கவும். இப்போது, நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து, அது மசியும் வரை வதக்கவும்.
- இதனுடன், சாம்பார் பொடி அல்லது வத்தக்குழம்பு பொடி மற்றும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து, பச்சை வாசனை போகும் வரை குறைந்த தீயில் வதக்கவும். அடுத்ததாக, கரைத்து வைத்துள்ள புளித்தண்ணீரை ஊற்றி, தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் வெல்லம் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பித்ததும், வறுத்து வைத்த மணத்தக்காளி வத்தல் மற்றும் வெல்லம் சேர்த்து, தீயைக் குறைத்து சுமார் 10-15 நிமிடங்கள் எண்ணெய் பிரிந்து வரும் வரை கொதிக்க விடவும். குழம்பு கெட்டியானதும் அடுப்பை அணைத்தால் கல்யாண வீட்டு ஸ்டைல் மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்பு தயார்.
- சுட சுட சாதம், இட்லி, தோசை என அனைத்திற்கு இந்த குழம்பு அட்டகாசமாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
