ஜப்பான், நீண்ட ஆயுட்காலத்தோடு வாழும் மனிதர்கள் அதிகமாகவும் மற்றும் வயதாவதோடு தொடர்புடைய நோய்கள் குறைவாக உள்ள நாடுகளில் ஒன்று. ஜப்பானிய கலாச்சாரம் ஆரோக்கியம், நல்வாழ்வு, மற்றும் நீண்ட ஆயுளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. அவர்களின் பல பழக்கவழக்கங்கள் வயதாவதின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவுகின்றன. உணவுமுறை தொடங்கி சரும பராமரிப்பு வரை அனைத்திலும் ஜப்பானியர்கள் முன்னோடியாக இருக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, அவர்களின் உணவுப் பழக்கம் முதல் வாழ்க்கை முறை வரை, இந்தக் காலத்தால் சோதிக்கப்பட்ட நுட்பங்கள் உலகளவில் கவனத்தைப் பெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், இளமையைப் பேணவும், வயதாவதின் விளைவுகளை எதிர்த்துப் போராடவும் உதவும் ஜப்பானின் ஐந்து முக்கிய ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
க்ரீன் டீ: ஜப்பானிய கலாச்சாரத்தில் 'ஓச்சா' என்றழைக்கப்படும் க்ரீன் டீ பிரதான பானமாக இருக்கிறது. இது முதுமையைத் தடுக்கும் பண்புகளுக்காகப் புகழ் பெற்றது. க்ரீன் டீ, குறிப்பாக கேட்டச்சின்கள் (catechins) மற்றும் பாலிஃபீனால்கள் (polyphenols) போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் (antioxidants) நிறைந்துள்ளது. இவை உடலில் உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களுக்கு (free radicals) எதிராகப் போராட உதவுகின்றன. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கள் என்பவை நிலையற்ற மூலக்கூறுகள். அவை செல்களைச் சேதப்படுத்தி, முதுமை மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
"ஜமா" (JAMA) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கோப்பைகளுக்கு மேல் க்ரீன் டீ அருந்துபவர்களுக்கு இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. க்ரீன் டீயில் அழற்சி எதிர்ப்பு (anti-inflammatory) மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, சுருக்கங்களைக் குறைத்து, சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன. இது சருமத்தை இளமையாகவும், பொலிவுடனும் வைத்திருக்கிறது.
குறிப்பு: சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் அல்லது காஃபிக்கு பதிலாக தினமும் 2-3 கோப்பைகள் க்ரீன் டீ அருந்துவதன் மூலம் சிறந்த சரும ஆரோக்கியத்தையும், புத்துணர்வையும் பெறலாம்.
தாவர அடிப்படையிலான உணவைப் பின்பற்றுங்கள்: பாரம்பரிய ஜப்பானிய உணவு, "வாஷோகு" (washoku) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜப்பானிய உணவுமுறை தாவர அடிப்படையிலான உணவுகள், மீன், காய்கறிகள், கடல் பாசி, மற்றும் மிசோ (miso) மற்றும் நாட்டோ (natto) போன்ற புளிக்கவைக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இந்த உணவு நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்தது. மேலும், இதில் நிறைவுற்ற கொழுப்புகள் (saturated fats) மற்றும் சர்க்கரை குறைவாக உள்ளன.
"பி.எம்.ஜே" (BMJ) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, தாவர அடிப்படையிலான உணவைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு வயதாவது மெதுவாக நடக்கிறது. மேலும், வயதாவதோடு தொடர்புடைய நோய்கள் வரும் வாய்ப்பு குறைவு. குறிப்பாக, ஜப்பானில் வழக்கமாக உண்ணப்படும் கடல் பாசியில் அயோடின், கால்சியம், மெக்னீசியம், மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையையும், நீர்ச்சத்தையும் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
குறிப்பு: நீண்ட கால ஆரோக்கியம் மற்றும் இளமையான சருமத்தை ஊக்குவிக்க, அதிக தாவர அடிப்படையிலான உணவுகள், கடல் பாசி, மற்றும் மிசோ சூப் போன்ற புளிக்கவைக்கப்பட்ட உணவுகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
80% விதி: உணவு தொடர்பாக ஜப்பானில் பரவலாக அறியப்படும் ஒரு கருத்து ஹரா ஹச்சி பு (Hara Hachi Bu) ஆகும். இதன் பொருள், "80 சதவீதம் வயிறு நிரம்பும் வரை சாப்பிடுவது." இந்த வழக்கம், ஜப்பானின் ஒகினாவா (Okinawa) பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகிறது. ஒகினாவா நூறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் (centenarians) அதிகம் வாழும் இடமாகும். இந்த உணவுமுறை நீண்ட ஆயுளை ஊக்குவிப்பதோடு, உடல் பருமன் தொடர்பான நோய்களை எதிர்த்துப் போராடவும் உதவுகிறது.
"நேச்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ்" (Nature Communications) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு இல்லாமல் கலோரிகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவது, பல்வேறு உயிரினங்களில், மனிதர்கள் உட்பட, வயதாவதை மெதுவாக்குகிறது. மிதமான அளவில் சாப்பிடும் பழக்கம், ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரிக்கவும், வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
குறிப்பு: நீண்ட கால ஆரோக்கியம் மற்றும் நீண்ட ஆயுளைப் பெற, உணவை மெதுவாகச் சாப்பிடுங்கள். மேலும், வயிறு நிரம்ப சாப்பிடாமல் 80 சதவீதம் நிறையும் வரை உட்கொள்ளவும்.
தினசரி அசைவுகளுடன் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்: ஜப்பானில், அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக தினசரி உடற்பயிற்சி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள் அல்லது பிரத்யேக உடற்பயிற்சி நேரங்களை நம்பாமல், ஜப்பானியர்கள் நடைபயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுதல், தோட்ட வேலை, அல்லது யோகா போன்ற பாரம்பரிய பயிற்சிகளைத் தங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்கின்றனர்.
"தி லான்செட்" (The Lancet) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, வழக்கமான உடற்பயிற்சி இதய நோய், பக்கவாதம், நீரிழிவு, மற்றும் முதுமையில் வரும் மறதி நோய் (dementia) போன்ற வயதாவதோடு தொடர்புடைய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க மிகவும் பயனுள்ள வழிகளில் ஒன்றாகும். தினசரி அசைவு, இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, தசைகள் மற்றும் எலும்புகளை வலுப்படுத்தி, மனதை கூர்மையாக வைத்திருக்கிறது.
குறிப்பு: முதுமையிலும் ஆரோக்கியமான இருக்க, தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்களுக்கு நடைபயிற்சி அல்லது சைக்கிள் ஓட்டுதல் போன்ற உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடுங்கள். யோகா போன்ற பயிற்சிகள் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, மனத் தெளிவை மேம்படுத்த உதவும்.
தூக்கம் மற்றும் ஓய்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்: ஜப்பானிய கலாச்சாரத்தில், ஓய்வு மற்றும் தூக்கம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் முக்கிய அங்கங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. நல்ல தூக்கம் உடல் மற்றும் மன புத்துணர்வுக்கு அவசியம். இது வயதாவதை எதிர்த்துப் போராடுவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. ஆழ்ந்த தூக்கத்தின்போது, உடல் சேதமடைந்த செல்களைச் சரிசெய்கிறது, கொலாஜனை (collagen) உற்பத்தி செய்கிறது, மற்றும் நச்சுகளை நீக்குகிறது. இவை அனைத்தும் இளமையான தோற்றத்திற்கு பங்களிக்கின்றன.
"ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஸ்லீப் மெடிசின்" (Journal of Clinical Sleep Medicine) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, மோசமான தூக்கம் சருமத்தின் தன்மையைப் பாதித்து, மன அழுத்த அளவை அதிகரித்து, அறிவாற்றல் செயல்பாட்டைக் குறைப்பதன் மூலம் வயதாவதை விரைவுபடுத்துகிறது என்று குறிப்பிட்டது. ஜப்பானியர்கள் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தூக்க அட்டவணையைப் பின்பற்றுகிறார்கள். மேலும், அவர்கள் அடிக்கடி "இனெமுரி" (inemuri) என்றழைக்கப்படும் மதிய நேர குட்டித் தூக்கத்தை (naps) மேற்கொள்கின்றனர். இது உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சி அளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
குறிப்பு: தினமும் இரவில் 7-8 மணிநேர தரமான தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். ஆரோக்கியமான சருமத்தைப் பராமரிக்கவும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், மன விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தவும் தேவைப்பட்டால் பகலில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுங்கள்.
