இன்றைய நவீன உலகில் முடி உதிர்வு என்பது சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது. இதற்கு உணவுமுறை, தூசு, மாசுபாடு, பராமரிப்பு இன்மை என பல காரணங்கள் இருந்தாலும், நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் கூட முடி உதிர்வுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம்.
அப்படி, முடி உதிர்வுக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படும் பொருட்களில் ஒன்று, நாம் பயன்படுத்தும் சீப்பு. பிளாஸ்டிக் சீப்புகளால் ஏற்படும் நிலை மின்னூட்டம், தலைமுடியை பலவீனப்படுத்தி உதிர்வை அதிகரிப்பதாக கூறுகிறார் முடியியல் நிபுணர் பீர்த்தி சர்மா. இதற்கு தீர்வு என்ன? என்றால் அதற்கும் அவரே பதில் கொடுக்கிறார், அது தான் மரத்தலான சீப்பு.
மரத்தாலான சீப்பு பயன்படுத்துவது குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகளும், நிபுணர்களின் கருத்துக்களும் பல சாதகமான அம்சங்களைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அந்த வகையில், மரத்தாலான சீப்பு பயன்படுத்துவதால் தலைமுடி பராமரிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து பீர்த்தி சர்மா கூறுவதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நிலை மின்னூட்டத்தை குறைத்தல்: பிளாஸ்டிக் சீப்புகள் முடியில் நிலை மின்னூட்டத்தை (Static Electricity) உருவாக்குகின்றன, இது முடியை வறண்டு, சிக்கு ஏற்படுத்தி, சேதமடையச் செய்யும். மரம் ஒரு இயற்கையான மின்கடத்தாப் பொருள் (insulator). எனவே, இது நிலை மின்னூட்டத்தை உருவாக்காது. இதன் காரணமாக, முடி மிருதுவாகவும், பளபளப்பாகவும் இருக்கும். இது முடி உடைவதைத் தடுக்கிறது.
ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துதல்: மரத்தாலான சீப்பின் வழுவழுப்பான பற்கள் உச்சந்தலையில் மென்மையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இது ஒரு மசாஜ் போல செயல்பட்டு, உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. மேம்பட்ட ரத்த ஓட்டம் முடியின் வேர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துகளையும், ஆக்ஸிஜனையும் கொண்டு செல்கிறது. இது முடியின் வளர்ச்சியைத் தூண்டி, முடி வலுப்பெற உதவுகிறது.
இயற்கையான எண்ணெயை சீராகப் பரவச் செய்தல்: நமது உச்சந்தலையில் இயற்கையாகவே சீபம் (sebum) என்ற எண்ணெய் சுரக்கிறது. இது முடியை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மரத்தாலான சீப்புகள் இந்த எண்ணெயை வேர்களில் இருந்து முடியின் நுனி வரை சமமாகப் பரப்ப உதவுகின்றன. இதனால், முடி முழுவதும் ஈரப்பதத்துடன், பளபளப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். பிளாஸ்டிக் சீப்புகள் இந்த வேலையை திறம்பட செய்வதில்லை.
முடி உதிர்வை குறைத்தல் மற்றும் சேதத்தைத் தடுத்தல்: மரத்தாலான சீப்புகள் பிளாஸ்டிக் சீப்புகளைப் போல கூர்மையாக இல்லாமல், வழுவழுப்பான முனைகளைக் கொண்டிருப்பதால், அவை முடியை இழுக்கவோ அல்லது அறுக்கவோ செய்வதில்லை. இது முடி உடைவதைக் குறைக்கிறது. சிக்கல்களை நீக்கும்போது, மமரத்தாலானசீப்புகள் முடியின் மீது குறைந்த அழுத்தத்தையே ஏற்படுத்துவதால், முடி உதிர்வும் குறைகிறது.
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது மற்றும் ஹைபோஅலெர்ஜெனிக்: மரத்தாலான சீப்புகள் இயற்கைப் பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதால், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தவை. பிளாஸ்டிக் சீப்புகளில் உள்ள சில வேதிப்பொருட்கள் சிலருக்கு உச்சந்தலையில் எரிச்சல் அல்லது அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடும். மரத்தாலான சீப்புகள் பொதுவாக ஹைபோஅலெர்ஜெனிக் (Hypoallergenic) என்பதால், உணர்திறன் வாய்ந்த உச்சந்தலை உள்ளவர்களுக்கு பாதுகாப்பானவை என்கிறார் மருத்துவர்.
- உண்மையில் மரத்தாலான சீப்பு பயன்படுத்தினால் முடி உதிர்வு குறையுமா?
ஆம், மர சீப்பு பயன்படுத்துவது முடி உதிர்வை குறைக்க உதவும். மேலே குறிப்பிட்ட காரணங்களினால், தலைமுடி ஆரோக்கியமாக வளரும். மரத்தாலான சீப்பு உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதால், முடி வேர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துகள் கிடைத்து, அவை வலுவடையும்.
நிலை மின்னூட்டம் இல்லாததால், முடி சிக்கு விழாமல் மென்மையாக சீவப்படும், இதனால் முடி உடைவது மற்றும் உதிர்வது குறையும். இயற்கையான எண்ணெய்கள் முடியின் வேர் முதல் நுனி வரை பரவுவதால், முடி வறண்டுபோகாமல், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இதுவும் முடி உதிர்வதைத் தடுக்கும்.
- எப்படி பராமரிப்பது?
வாரம் ஒருமுறை சுத்தம் செய்தல்: சீப்பில் உள்ள முடிகள் மற்றும் அழுக்குகளை நீக்க, பழைய பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷை பயன்படுத்தலாம்.
கடினமான சுத்தம்: சிறிது வெதுவெதுப்பான நீரில் லேசான சோப்பு அல்லது ஷாம்பூவைப் பயன்படுத்திக் கழுவலாம். ஆனால், நீண்ட நேரத்திற்கு சீப்பை தண்ணீரில் ஊறவைக்க வேண்டாம்.
ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்: சீப்பை கழுவிய பின், ஒரு துணியால் நன்றாகத் துடைத்து, உலர்ந்த இடத்தில் வைக்கவும். ஈரப்பதமான இடங்களில் வைத்தால், பூஞ்சை பிடித்து, சீப்பு சேதமடையக்கூடும்.
இயற்கை எண்ணெயைப் பயன்படுத்துதல்: சீப்பு உலர்ந்துபோகாமல் இருக்க, சில மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெயைத் துணியில் தொட்டு, சீப்பின் மேல் மென்மையாகத் தடவலாம்.
