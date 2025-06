ETV Bharat / lifestyle

சர்வதேச யோகா தினம் 2025: பயிற்சி செய்ய சரியான நேரம் எது? நன்மைகள் என்னென்ன? - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

Published : June 20, 2025 at 5:16 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

பிரதமர் மோடி செல்லும் இடமெல்லாம் உடல் நலன் குறித்து பேசி வருகிறார். அப்படி, 2014ம் ஆண்டு ஐ.நா சபையில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, யோகாவின் நன்மைகளையும் பெருமையையும் எடுத்துக்கூறி அதனை சர்வதேச தினமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்தார். இதற்கு 177 உறுப்பு நாடுகள் ஆதரவு அளத்த நிலையில், 2015ம் ஆண்டு முதல் ஜூன் 21 ம் தேதியை சர்வதேச யோகா தினமாக ஐ. நா சபை அறிவித்தது.

சுமார் 200 நாடுகளில் யோகா பயிற்சியை மக்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அன்றாட வாழ்வில் யோகா பயிற்சியில் ஈடுபடுவதால் உடல் மற்றும் மனத்திற்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதையும், இந்த பண்டைய நடைமுறையை உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் ஏற்று கொள்ள ஊக்குவிப்பதே சர்வதேச யோகா தினம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. 11வது சர்வதேச யோகா தினம் சனிக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், இந்தாண்டிற்கான கருப்பொருள் "ஒரு பூமி மற்றும் ஒரு ஆரோக்கியத்திற்கு யோகா" (Yoga for One Earth, One Health) ஆகும்.

கோப்புப்படம் (Getty images)

இந்திய அரசு, ஆயுஷ் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து, 2025 ஆம் ஆண்டின் கருப்பொருளை தேர்வு செய்துள்ளது. இந்த கருப்பொருள் மனித நல்வாழ்வுக்கும், நாம் வாழும் இந்த பூமியின் ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இப்படி, உச்சி முதல் பாதம் வரை நன்மைகளை மட்டுமே வழங்கும் யோகாவை எப்போது பயிற்சி செய்வது? யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.