உச்சந்தலையில் ஆங்காங்கே வழுக்கை திட்டுக்களா? வாரத்திற்கு 2 முறை வெங்காயத்தை இப்படி பயன்படுத்துங்க! - ONION JUICE FOR HAIR REGROWTH

ஈரப்பதத்தை மேம்படுத்தவும், உச்சந்தலைக்கு மேலும் ஊட்டமளிக்கவும், வெங்காயச் சாற்றை தேங்காய் எண்ணெய், ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது விளக்கெண்ணெய் போன்றவற்றுடன் கலந்து பயன்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : August 12, 2025 at 1:30 PM IST

முடி உதிர்வு மற்றும் உச்சந்தலையில் ஆங்காங்கே வழுக்கைத் திட்டுகள் இருப்பது என்பது பலரும் சந்திக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகும். இதற்கு பல்வேறு சிகிச்சைகள் மற்றும் தீர்வுகள் இருந்தாலும், வெங்காயச் சாறு இயற்கை தீர்வாக உள்ளது. வெங்காயச் சாற்றில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் குணப்படுத்தும் பண்புகள், முடி வளர்ச்சிக்கான ஒரு சிறந்த தீர்வாகக் கருதப்படுகிறது. நீங்களும் வழுக்கைத் திட்டுகள் அல்லது மெலிதான கூந்தலால் அவதிப்படுகிறீர்களா? அப்படியானால் வெங்காயச் சாற்றை பயன்படுத்துவன் மூலம், முடி உதிர்வு மற்றும் வழுக்கையை எப்படி நீக்குவது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

முடி வளர்ச்சிக்கு வெங்காய சாறு எவ்வாறு உதவுகிறது? வெங்காயச் சாறில் சல்ஃபர், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் போன்ற பல நன்மை தரும் கூறுகள் உள்ளன. இவை முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.

  • கொலாஜன் உற்பத்திக்கு சல்ஃபர்: சல்ஃபர் கொலாஜனின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். கொலாஜன் என்பது முடி வேர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு இன்றியமையாதது. வெங்காயச் சாறு கொலாஜன் உற்பத்தியைத் தூண்டி, முடி வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • முடி சேதத்தைத் தடுக்க ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள்: வெங்காயச் சாறில் உள்ள ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் வைட்டமின் C போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களால் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து முடியின் வேர்களை பாதுகாக்கின்றன. இந்த அழுத்தத்தால் முடி செல்கள் சேதமடைந்து, முடி வளர்ச்சி தடைபடும்.
  • அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள்: முடி உதிர்வுக்கு ஒரு பொதுவான காரணம் உச்சந்தலையில் ஏற்படும் அழற்சி. வெங்காயச் சாறு இந்த அழற்சியைக் குறைக்க உதவும். இது உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, மயிர்க்கால்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனைப் பெற உதவுகிறது.
  • பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை எதிர்ப்புப் பண்புகள்: வெங்காயச் சாறில் இயற்கையாகவே பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை எதிர்ப்புப் பண்புகள் உள்ளன. இது முடி உதிர்வுக்கு வழிவகுக்கும் உச்சந்தலைத் தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவுகிறது. வெங்காயச் சாற்றைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது உச்சந்தலையைச் சுத்தமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும். இது மேலும் முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

சரியான வெங்காயத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: ப்ரஷ்ஷான, நடுத்தர அளவிலான வெங்காயங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சிவப்பு வெங்காயத்தில் வெள்ளை வெங்காயத்தை விட அதிக ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் இருப்பதால் அது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

வெங்காய சாறு: ஒன்று அல்லது இரண்டு வெங்காயங்களைச் சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி, பிளெண்டரில் போட்டு மைய அரைத்து ஒரு விழுதாக்கிக் கொள்ளவும். ஒரு மெல்லிய துணி அல்லது வடிகட்டியின் உதவியால் அந்த விழுதிலிருந்து சாற்றைப் பிழிந்தெடுக்கவும்.

பயன்படுத்தும் முறை: வெங்காய சாற்றை பயன்படுத்துவதற்கு முன் முடி சுத்தமாகவும், உலர்ந்ததாகவும் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும். குறிப்பாக, ஒவ்வாமை இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த, முதலில் ஒரு சிறிய இடத்தில் சோதித்துப் பார்க்கலாம். ஏதேனும் எரிச்சல் அல்லது ஒவ்வாமை ஏற்பட்டால், சாற்றுடன் சிறிது தண்ணீர் கலந்து பயன்படுத்தலாம்.

பஞ்சு அல்லது விரல்களின் உதவியுடன் வெங்காயச் சாற்றை வழுக்கைத் திட்டுகள் அல்லது மெலிதான பகுதிகளில் நேரடியாகப் பூசவும். ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டுவதற்கும், சாறு மயிர்க்கால்களுக்குள் ஆழமாகச் செல்வதற்கும் வட்ட வடிவில் மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும். வெங்காயச் சாற்றை உச்சந்தலையில் தடவி 15 முதல் 30 நிமிடங்களுக்கு ஊறவைக்கவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நன்கு அலசவும்: நேரம் முடிந்ததும், வெங்காயச் சாற்றை நீக்க, லேசான ஷாம்பு கொண்டு உச்சந்தலையை நன்றாக அலசவும். துர்நாற்றம் வராமல் இருக்க, சாற்றை முழுமையாக நீக்குவது அவசியம். நல்ல பலனை பெற, வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இதை பயன்படுத்தலாம்.

வெங்காயச் சாற்றின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான குறிப்புகள்:

  • மற்ற இயற்கை எண்ணெய்களுடன் கலக்கவும்: ஈரப்பதத்தை மேம்படுத்தவும், உச்சந்தலைக்கு மேலும் ஊட்டமளிக்கவும், வெங்காயச் சாற்றை தேங்காய் எண்ணெய், ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது விளக்கெண்ணெய் போன்றவற்றுடன் கலக்கலாம். இந்த எண்ணெய்களும் முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க உதவுகின்றன.
  • வெங்காயச் சாறுடன் தேன்: தேன் ஒரு இயற்கையான ஈரப்பதமூட்டியாகும். இது ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க உதவுகிறது. வெங்காயச் சாற்றை தேனுடன் கலப்பது உங்கள் கூந்தலை மென்மையாக்கும் மற்றும் உச்சந்தலைக்கு கூடுதல் நன்மைகளை வழங்கும்.
  • உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து: வெங்காயச் சாற்றைப் பயன்படுத்தும் போது, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த சமச்சீரான உணவை எடுத்துக்கொள்வதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும். சரியான ஊட்டச்சத்து உள் இருந்து முடி வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது.
  • உச்சந்தலை சுகாதாரத்தைப் பராமரிக்கவும்: உச்சந்தலையை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளவும். அதிகப்படியான எண்ணெய் மற்றும் அழுக்கு வராமல் பார்த்துக்கொள்ளவும். ஏனெனில் இவை முடி வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம். காலப்போக்கில் முடிக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும் கடுமையான இரசாயன அடிப்படையிலான பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

