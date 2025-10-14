ETV Bharat / lifestyle

பச்சரிசியில் மொறு மொறு தட்டை - இந்த தீபாவளிக்கு செய்து அசத்துங்க!

வீட்டில் பச்சரிசி இருந்தால் இந்த தீபாவளிக்கு காரமான மற்றும் மொறு மொறுப்பான தட்டை செய்து சுவைத்து பாருங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 14, 2025 at 2:49 PM IST

தீபாவளி வந்தாச்சு! இனி வீட்டில் இருப்பவர்கள் எதாவது ஸ்நக்ஸ் செய்து கொடுக்க சொல்லி கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள். அதிலும், முறுக்கு, சேவு வேண்டாம் வெரைட்டியாக கேட்பார்கள். உங்களுக்கு என்ன செய்வது என தெரியவில்லை என்றால், இந்த காயின் தட்டையை செய்து கொடுங்க. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். இரண்டே நாளில் மொத்த தட்டையும் காலியானலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. பச்சரிசி மாவில் மொறு மொறுப்பான தட்டையை பக்குவமாய் எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.

தட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

  • தோல் உரித்த வேர்க்கடலை - 1/2 கப்
  • அரிசி மாவு - 3 கப்
  • சீரகம் - 1 1/2 டீஸ்பூன்
  • மிளகு - 1 டீஸ்பூன்
  • பெருங்காயத்தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்
  • கருப்பு எள் - 1 1/2 டீஸ்பூன்
  • மிளகாய் தூள் - 2 டீஸ்பூன்
  • கறிவேப்பிலை - 10 இலை
  • எண்ணெய் - 1/4 கப்
  • உப்பு, தண்ணீர், எண்ணெய் - தேவையான அளவு

தட்டை செய்வது எப்படி?

  • தட்டை செய்வதற்கு முதலில் அடுப்பில் ஒரு வாணலியை வைத்து தோல் நீக்கிய வேர்க்கடலையை மிதமான தீயில் வறுக்கவும். 5 நிமிடங்களுக்கு வறுத்த பின்னர், ஒரு தட்டில் மாற்றி வைக்கவும்.
  • பின்னர், அதே கடாயில் அரிசி மாவு சேர்த்து வறுத்த பின்னர், சலித்து தனியாக ஒரு தட்டில் மாற்றி வைக்கவும்.
  • இப்போது வறுத்து வைத்த வேர்க்கடலையை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கொர கொரப்பாக அரைத்து ஒரு அகல பாத்திரத்திற்கு மாற்றவும். அடுத்ததாக, அதில் சலித்து வைத்துள்ள அரிசி மாவை சேர்க்கவும்.
  • பின்னர், அதனுடன் சீரகம், பொடித்த மிளகு, பெருங்காயத்தூள், கருப்பு எள், மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் கறிவேப்பிலையை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து நன்கு கலந்து விடவும்.
  • அடுத்ததாக, நல்ல சூடான எண்ணெயை சேர்த்து கரண்டி பயன்படுத்தி கலந்து விடவும். பின்னர், கை பயன்படுத்தி எண்ணெயில் மாவு நன்கு படும் அளவிற்கு பினைந்து கொள்ளவும்.
  • பின்னர், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து சரியான பதத்திற்கு மாவை பினைந்து கொள்ளவும். (ரொம்ப இறுக்கமாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப லேசாகவும் இருக்கக்கூடாது)
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
  • இப்போது, சப்பாத்தி திரட்டும் கல்லில் ஒரு பட்டர் பேப்பர் விரித்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சப்பாத்தி போல் திரட்டிக் கொள்ளவும். இப்போது, வாட்டர் பாட்டில் மூடி அல்லது சிறிய பாத்திரத்தின் மூடியை வைத்து குட்டி வட்டமாக வெட்டவும்.
  • பின்னர், வெட்டி வைத்த தட்டை மேல் ஃபோர்க் ஸ்பூன் பயன்படுத்தி ஓட்டை போட்டுக்கொள்ளவும். இதற்கிடையில், வாணலியை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.
  • இப்போது தட்டி வைத்த தட்டையின் ஓரங்களை சுற்றி லேசாக அழுத்தி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தால் மொறு மொறுப்பான மற்றும் காரமான தட்டை ரெடி.

குறிப்பு:

  • பச்சரிசி மாவை வறுத்து தட்டை செய்யும் போது, அதிக எண்ணெய் குடிக்காமல் மொறு மொறுப்பாக இருக்கும்.
  • அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து பொரித்து எடுக்கவும். தீயை ஏற்றி, இறக்காமல் இறுதிவரை ஒரே தீயில் வைத்து பொரித்தால் பல நாட்களுக்கு மொறு மொறுப்பாக இருக்கும்.
  • வீட்டில் பட்டர் பேப்பர் இல்லை என்றால், ப்ளாஸ்டிக் கவரில் எண்ணெய் தடவி மாவை திரட்டலாம்.

