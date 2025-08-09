பிரியாணியில் எத்தனை வகை இருந்தாலும் மட்டன் பிரியாணிக்கு என்றும் தனி இடம் உள்ளது. அதிலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம், தட்டில் சுட சுட பிரியாணி வைத்து நிதானமாக ரசித்து ருசித்து சாப்பிடும் சுகமே தனிதான். நினைத்தாலே நாவில் எச்சில் ஊறுகிறதா? அப்ப, ஒரு முறை வீட்டில் குறைந்த நேரத்தில் இந்த சுவையான மட்டன் பிரியாணி செய்து பாருங்க. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க!
தேவையான பொருட்கள்:
- மட்டன் - 1/2 கிலோ
- பிரியாணி அரிசி (பாஸ்மதி அல்லது சீரக சம்பா) - 1/2 கிலோ
- பெரிய வெங்காயம் - 2
- தக்காளி - 2
- பச்சை மிளகாய் - 4-5
- இஞ்சி பூண்டு விழுது - 3 தேக்கரண்டி
- தயிர் - 100 கிராம்
- புதினா, கொத்தமல்லி - ஒரு கைப்பிடி
- மிளகாய் தூள் - 2 டீஸ்பூன்
- மஞ்சள் தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்
- கரம் மசாலா - 1 டீஸ்பூன்
- நெய் - 2 டீஸ்பூன்
- பட்டை - 2 துண்டுகள்
- கிராம்பு - 4
- ஏலக்காய் - 4
- பிரியாணி இலை - 1
- எண்ணெய், உப்பு - தேவையான அளவு
- எலுமிச்சை சாறு - பாதி எலுமிச்சையின் சாறு
செய்முறை:
- முதலில் மட்டனை ஓடும் நீரில் நன்கு சுத்தம் செய்து கொள்ளவும். பின்னர், பிரியாணி அரிசியை கழுவி, 30 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, பின் தண்ணீரை வடிகட்டி தனியாக வைக்கவும்.
- இப்போது அடுப்பில் ஒரு குக்கரை வைத்து எண்ணெய் மற்றும் நெய் ஊற்றி சூடானதும், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், மற்றும் பிரியாணி இலைகளைச் சேர்த்து வதக்கவும். அனைத்தும் நன்கு பொரிந்து வந்ததும், நீட்டமாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து, பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
- பின்னர், பச்சை மிளகாய் மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து, பச்சை வாசனை போகும் வரை நன்கு வதக்கவும். அடுத்ததாக நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து, மென்மையாகும் வரை வதக்கவும். இப்போது புதினா மற்றும் கொத்தமல்லி இலைகளைச் சேர்த்து வதக்கவும்.
- கூடவே, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், மற்றும் கரம் மசாலா சேர்த்து நன்கு கிளறவும். அடுத்து, தயிர் சேர்த்து எண்ணெய் பிரிந்து வந்ததும் மட்டன் துண்டுகள் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து, மசாலாவுடன் நன்கு கலந்து விடவும்.
- குக்கரில் பிரியாணி செய்வதற்கு தண்ணீர் அளவு மிகவும் முக்கியம். 1 கப் அரிசிக்கு 1.25 முதல் 1.5 கப் தண்ணீர் பயன்படுத்தலாம். (அதாவது, அரை கிலோ அரிசிக்கு சுமார் 2.5 கப் தண்ணீர்). இப்போது குக்கரில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதித்து வந்ததும், அரிசி மற்றும் எலுமிச்சை பழ சாற்று சேர்த்து மெதுவாகக் கிளறி விடவும்.
- இப்போது குக்கரின் மூடியை மூடி, அடுப்பை மிதமான தீயில் வைக்கவும். முதல் விசில் வந்ததும், அடுப்பை சிம்மில் (மிகக் குறைந்த தீயில்) வைத்து, மேலும் 10-12 நிமிடங்கள் வேகவிடவும். பின் அடுப்பை அணைத்து குக்கரில் பிரஷர் போனதும் குக்கரை திறந்தால் சுவையான மட்டன் பிரியாணி தயார். கரண்டியால் மெதுவாக பிரியாணியை கிளறி பரிமாறவும்.
