ETV Bharat / lifestyle

வீட்டிலேயே மணமணக்கும் பில்டர் காபி போடனுமா? இந்த அளவுகளை நோட் பண்ணிக்கோங்க! - HOW TO PREPARE FILTER COFFEE

வீட்டிலேயே ஹோட்டல் ஸ்டைல் பில்டர் காபி எப்படி போடுவது என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 20, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read

ஹோட்டலுக்கு சென்றால் சாப்பிட்ட பின் பலரும் பில்டர் காபி ஆர்டர் செய்து குடிப்பார்கள். கேட்டால், கடைசியாக பில்டர் காபி குடித்தால் தான் திருப்தி ஏற்படும் என்பார்கள். அதற்கு காரணம் பில்டர் காபியின் தனித்துவமான மணமும் சுவையும் தான். அப்படி, குடித்தவுடன் உடலுக்கும் மனதிற்கு உடனடி புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பில்டர் காபியை வீட்டிலேயே பக்குவமாய் எப்படி போடுவது என இப்பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

தேவையான பொருட்கள்:

  • காபி பவுடர் (பில்டர் காபிக்கு என்று விற்கப்படும் பவுடரை பயன்படுத்தவும்)
  • பால்
  • சர்க்கரை
  • சுடுநீர்

பில்டர் காபி போடுவது எப்படி?

  • முதலில், பில்டர் காபி போடுவதற்கான பில்டரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதன் மேல் பகுதியில் 2-3 ஸ்பூன் காபி பவுடரை போட்டு சமப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
  • இப்போது, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொதிக்க வைத்து, அந்த சுடுநீரை காபி பவுடருக்கு மேல் ஊற்றுங்கள். தண்ணீர் முழுவதுமாக ஊற்ற வேண்டாம், பில்டரின் பாதி அளவு ஊற்றினால் போதும்.
  • பிறகு, பில்டரின் மேல் மூடியை போட்டு, குறைந்தது 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை அப்படியே விடுங்கள். இந்த நேரத்தில் காபி டிகாஷன் மெதுவாக கீழே இருக்கும் பாத்திரத்தில் இறங்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • அடுத்ததாக, இன்னொரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு பால் எடுத்து, அதை நன்கு காய்ச்சுங்கள். தண்ணீர் சேர்க்காமல் காய்ச்சினால், காபி இன்னும் சுவையாக இருக்கும்.
  • காய்ச்சிய பாலை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி, அதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை மற்றும் தயாராக இருக்கும் காபி டிகாஷனை கலக்குங்கள்.
  • இப்போது, காபியை ஒரு டம்ளரில் இருந்து இன்னொரு டம்ளருக்கு மாற்றி மாற்றி ஊற்றி நன்கு ஆற்றுங்கள். இப்படி செய்தால் காபி நுரை பொங்க இருக்கும், சுவையும் கூடும்.
  • இப்போது சூடான, மணமான பில்டர் காபி தயார்! இதை டபரா செட்டில் பரிமாறி அருந்தினால், சுவை இன்னும் அருமையாக இருக்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஒரு நபருக்கான பில்டர் காபி போடுவதற்கான அளவு என்ன?

  • காபி பவுடர்: 2 டீஸ்பூன்
  • சுடுநீர்: 1/4 கப் (ஏறத்தாழ 60 மிலி)
  • பால்: 1 கப் (ஏறத்தாழ 200 மிலி)
  • சர்க்கரை: 2 டீஸ்பூன் (உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்ளலாம்)

குறிப்பு:

  • காபியின் சுவை மற்றும் அடர்த்தியைப் பொறுத்து, டிகாஷனின் அளவை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
  • அடர் டிகாஷன் தேவைப்பட்டால், காபி பவுடரின் அளவை அதிகரிக்கலாம்.
  • பால் மற்றும் சர்க்கரையின் அளவை உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
  • இந்த அளவுகளைப் பயன்படுத்தி, உங்களுக்குத் தேவையான எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பில்டர் காபி செய்யலாம். உதாரணமாக, இரண்டு பேருக்கு காபி செய்ய வேண்டுமென்றால், அனைத்து பொருட்களின் அளவையும் இரண்டு மடங்காக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க:

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஹோட்டலுக்கு சென்றால் சாப்பிட்ட பின் பலரும் பில்டர் காபி ஆர்டர் செய்து குடிப்பார்கள். கேட்டால், கடைசியாக பில்டர் காபி குடித்தால் தான் திருப்தி ஏற்படும் என்பார்கள். அதற்கு காரணம் பில்டர் காபியின் தனித்துவமான மணமும் சுவையும் தான். அப்படி, குடித்தவுடன் உடலுக்கும் மனதிற்கு உடனடி புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பில்டர் காபியை வீட்டிலேயே பக்குவமாய் எப்படி போடுவது என இப்பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

தேவையான பொருட்கள்:

  • காபி பவுடர் (பில்டர் காபிக்கு என்று விற்கப்படும் பவுடரை பயன்படுத்தவும்)
  • பால்
  • சர்க்கரை
  • சுடுநீர்

பில்டர் காபி போடுவது எப்படி?

  • முதலில், பில்டர் காபி போடுவதற்கான பில்டரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதன் மேல் பகுதியில் 2-3 ஸ்பூன் காபி பவுடரை போட்டு சமப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
  • இப்போது, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொதிக்க வைத்து, அந்த சுடுநீரை காபி பவுடருக்கு மேல் ஊற்றுங்கள். தண்ணீர் முழுவதுமாக ஊற்ற வேண்டாம், பில்டரின் பாதி அளவு ஊற்றினால் போதும்.
  • பிறகு, பில்டரின் மேல் மூடியை போட்டு, குறைந்தது 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை அப்படியே விடுங்கள். இந்த நேரத்தில் காபி டிகாஷன் மெதுவாக கீழே இருக்கும் பாத்திரத்தில் இறங்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • அடுத்ததாக, இன்னொரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு பால் எடுத்து, அதை நன்கு காய்ச்சுங்கள். தண்ணீர் சேர்க்காமல் காய்ச்சினால், காபி இன்னும் சுவையாக இருக்கும்.
  • காய்ச்சிய பாலை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி, அதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை மற்றும் தயாராக இருக்கும் காபி டிகாஷனை கலக்குங்கள்.
  • இப்போது, காபியை ஒரு டம்ளரில் இருந்து இன்னொரு டம்ளருக்கு மாற்றி மாற்றி ஊற்றி நன்கு ஆற்றுங்கள். இப்படி செய்தால் காபி நுரை பொங்க இருக்கும், சுவையும் கூடும்.
  • இப்போது சூடான, மணமான பில்டர் காபி தயார்! இதை டபரா செட்டில் பரிமாறி அருந்தினால், சுவை இன்னும் அருமையாக இருக்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஒரு நபருக்கான பில்டர் காபி போடுவதற்கான அளவு என்ன?

  • காபி பவுடர்: 2 டீஸ்பூன்
  • சுடுநீர்: 1/4 கப் (ஏறத்தாழ 60 மிலி)
  • பால்: 1 கப் (ஏறத்தாழ 200 மிலி)
  • சர்க்கரை: 2 டீஸ்பூன் (உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்ளலாம்)

குறிப்பு:

  • காபியின் சுவை மற்றும் அடர்த்தியைப் பொறுத்து, டிகாஷனின் அளவை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
  • அடர் டிகாஷன் தேவைப்பட்டால், காபி பவுடரின் அளவை அதிகரிக்கலாம்.
  • பால் மற்றும் சர்க்கரையின் அளவை உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
  • இந்த அளவுகளைப் பயன்படுத்தி, உங்களுக்குத் தேவையான எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பில்டர் காபி செய்யலாம். உதாரணமாக, இரண்டு பேருக்கு காபி செய்ய வேண்டுமென்றால், அனைத்து பொருட்களின் அளவையும் இரண்டு மடங்காக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க:

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பில்டர் காபி போடுவது எப்படிINGREDIENTS FOR FILTER COFFEEHOW TO MAKE FILTER COFFEE DECOCTIONHOW TO PREPARE FILTER COFFEE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.