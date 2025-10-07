ETV Bharat / lifestyle

லஞ்ச் பாக்ஸிற்கு ஏற்ற சோயா சங்க்ஸ் பிரியாணி - 15 நிமிடம் இருந்தா போதும்!

சோயா பயன்படுத்தி சுவையான பிரியாணியை பக்குவமாய் எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 7, 2025 at 4:05 PM IST

எப்போதும் சாம்பார், ரசம், கூட்டு, பொரியல் செய்து சாப்பிட்டு சலித்துவிட்டதா? ஈஸியான, அதே சமயத்தில் சீக்கிரம் சாப்பாடு செய்யணுமா? அப்போ, இந்த ரெசிபி உங்களுக்குத்தான். சோயா சங்க்ஸை வைத்து சட்டுனு செய்து முடிக்க கூடிய இந்த பிரியாணியை ஒரு முறை செய்து பாருங்க. குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல், பெரியவர்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குழந்தையின் லஞ்ச் பாக்ஸ் மற்றும் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஏற்ற உணவாகும்.

சோயா பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

  • பாஸ்மதி அரிசி - 2 கப்
  • சோயா சங்க்ஸ் - 1 கப்
  • பெரிய வெங்காயம் - 2
  • தக்காளி - 2
  • இஞ்சி பூண்டு விழுது - 2 டீஸ்பூன்
  • பச்சை மிளகாய் - 3
  • மஞ்சள் தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்
  • மிளகாய் தூள் - 1 டீஸ்பூன்
  • புதினா, கொத்தமல்லி - 1 கைப்பிடி
  • பட்சை - 1 சின்ன துண்டு
  • கிராம்பு - 3
  • அன்னாசிப்பூ - 1
  • பிரியாணி இலை - 1
  • தயிர் - 1/2 கப்
  • எலுமிச்சை - 1/2
  • எண்ணெய் - 3 டீஸ்பூன்
  • நெய் - 2 டீஸ்பூன்
  • தண்ணீர் - 3 கப்
  • உப்பு - தேவையான அளவு

சோயா பிரியாணி செய்வது எப்படி?

  • முதலில் சோயா சங்க்ஸை 15 நிமிடங்களுக்கு வெதுவெதுப்பான நீரில் ஊறவைத்து, தண்ணீரை நன்கு பிழிந்து எடுத்துக்கொள்ளவும். இதற்கிடையில், பாஸ்மதி அரிசியை 30 நிமிடங்களுக்கு ஊறவைக்கவும்.
  • இப்போது, அடுப்பில் ஒரு குக்கரை வைத்து எண்ணெய், நெய் ஊற்றி சூடானதும், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ, பிரியாணி இலை சேர்க்க்கவும்.
  • அனைத்தும் பொரிந்து வந்ததும், நீட்டமாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும். பின்னர், கீறிய பச்சை மிளகாய் மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.
  • பின்னர், நீட்டமாக நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து நன்கு வதங்கியதும், மஞ்சள் தூள், பிரியாணி மசாலா மிளகாய்த் தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து கலந்து விடவும்.
  • பின்னர், ஊறவைத்து பிழிந்து வைத்துள்ள சோயா சங்க்ஸை சேர்த்து அதன் கூடவே, தயிர், கொத்தமல்லி, புதினா சேர்த்து நன்கு கலந்து விடவும்.
  • அடுத்ததாக, ஊறவைத்த அரிசி, 3 கப் தண்ணீர் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்க்கவும்.
  • இறுதியாக, அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து குக்கரை மூடி 1 விசில் வைத்து எடுத்தால் சுவையான சோயா பிரியாணி ரெடி. அப்புறம் என்ன யோசனை? இந்த ஈஸியான ரெசிபியை ஒரு முறை செஞ்சி சாப்பிட்டு பாருங்க.

