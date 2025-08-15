ETV Bharat / lifestyle

பஞ்சு போன்ற ஆப்பம் செய்யணுமா? மாவை பக்குவமாய் இப்படி அரைங்க! - HOW TO GRIND APPAM FLOUR

ஆப்பத்திற்கு மாவு எப்படி அரைப்பது மற்றும் எப்படி செய்வது என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ஆப்பம், தென்னிந்தியாவின் பாரம்பரிய உணவுகளில் ஒன்றாகும். இது பச்சரிசி, உளுந்து, தேங்காய்த் துருவல் மற்றும் சமைத்த சாதம் சேர்த்து அரைக்கப்படும் மாவில் இருந்து செய்யப்படுகிறது. உள்பகுதி மென்மையாகவும் ஓரப்பகுதி மொறுமொறுப்பாகவும் இருக்கும் ஆப்பத்தை தேங்காய் பால் அல்லது சட்னியுடன் சாப்பிடும் போது சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும். இதன் தனித்துவமான சுவை, காலை அல்லது இரவு உணவுக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால், ஆப்பம் மாவு அரைப்பதற்கு பல நுணுக்கங்கள் உள்ளன. அதன்படி, எளிமையாக மற்றும் சுவையாக வீட்டிலேயே எப்படி ஆப்பம் செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க. என்ன

தேவையான பொருட்கள்:

  • பச்சரிசி - 1 கப்
  • உளுந்து - 1/4 கப்
  • சமைத்த சாதம் அல்லது அவல் - 1/4 கப்
  • தேங்காய்த் துருவல் - 1/2 கப்
  • சர்க்கரை - 1 டீஸ்பூன்
  • உப்பு - தேவையான அளவு
  • தண்ணீர் - தேவையான அளவு

ஆப்பம் செய்வது எப்படி?:

  • முதலில், பச்சரிசி மற்றும் உளுந்தை நன்றாகக் கழுவி, சுமார் 4-5 மணி நேரம் ஊறவைக்கவும்.
  • ஊறிய அரிசி, உளுந்துடன் சமைத்த சாதம் அல்லது அவல், தேங்காய்த் துருவல் மற்றும் தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து, மாவை நைசாக அரைக்கவும். மாவு இட்லி மாவை விட சற்று நீர்க்க இருக்க வேண்டும்.
  • அரைத்த மாவுடன் சர்க்கரை, உப்பு சேர்த்து கையை பயன்படுத்தி நன்றாகக் கலக்கவும். பின்னர், மாவை 8 முதல் 10 மணி நேரம் புளிக்க வைக்கவும். மாவு நன்கு பொங்கி வர வேண்டும்.
  • இப்போது ஆப்பம் சுடுவதற்கு, ஆப்பச்சட்டியை அடுப்பில் வைத்து சூடாக்கவும். சூடானதும், ஒரு கரண்டி மாவை ஊற்றி, சட்டியை வட்டமாகச் சுழற்றி மாவைச் சுற்றிலும் பரப்பவும்.
  • ஆப்பத்தின் நடுவில் மென்மையாக இருக்கவும், ஓரங்களில் மொறுமொறுப்பாக இருக்கவும், மூடி போட்டு வேக வைக்கவும். ஓரங்களில் பொன்னிறமாக மாறியதும், ஆப்பத்தை எடுக்கவும்.
  • ஆப்பம், தேங்காய்ப் பால் அல்லது தேங்காய் சட்னியுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட மிகவும் சுவையாக இருக்கும். நீங்களும் ஒரு முறை மேல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரெசிபியை பின்பற்றி மாவு அரைத்து ஆப்பம் செய்து பாருங்க.

