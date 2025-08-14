ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி என்பது தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற பிரியாணி வகைகளில் ஒன்றாகும். இது அதன் தனித்துவமான சுவை மற்றும் காரத்திற்காக அறியப்படுகிறது. குறிப்பாக சீரகசம்பா அரிசியும், காய்ந்த சிவப்பு மிளகாய் அரைத்துச் சேர்க்கப்படும் மசாலாவும் இதன் சிறப்பம்சங்களாகும். மற்ற பிரியாணியை போல் இல்லாமல் இதன் செய்முறையில் வேறுபாடுகள் உண்டு. அந்த வகையில், வீட்டில் எப்படி எளிமையாக ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி செய்வது எப்படி என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
தேவையான பொருட்கள்
- சீரகசம்பா அரிசி - 1 கிலோ
- சிக்கன் - 1 கிலோ
- தண்ணீர் - 1.5 லிட்டர்
பிரியாணி மசாலா:
- காய்ந்த சிவப்பு மிளகாய் - 15-20 (காரத்திற்கு ஏற்ப)
- இஞ்சி - 100 கிராம்
- பூண்டு - 100 கிராம்
- தயிர் - 200 மில்லி
தாளிக்க:
- பட்டை - 2 துண்டுகள்
- கிராம்பு - 5-6
- ஏலக்காய் - 5-6
- வெங்காயம் - 500 கிராம் (நீளமாக நறுக்கியது)
- தக்காளி - 250 கிராம் (நறுக்கியது)
- புதினா, கொத்தமல்லி - ஒரு கைப்பிடி
- எலுமிச்சை சாறு - 1 முழு பழம்
- உப்பு, எண்ணெய், நெய் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
- சீரகசம்பா அரிசியைக் கழுவி 30 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும். பின்னர் தண்ணீரை வடிகட்டி தனியாக வைக்கவும்.
- காய்ந்த சிவப்பு மிளகாயை வெந்நீரில் 10 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து, இஞ்சி மற்றும் பூண்டுடன் சேர்த்து நன்கு அரைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
- இப்போது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் எண்ணெய் மற்றும் நெய் ஊற்றி, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்து வதக்கவும். பிறகு வெங்காயம் சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கிய பின் நறுக்கிய தக்காளி சேர்த்து, மென்மையாகும் வரை வதக்கவும்.
- பின்னர், அரைத்து வைத்த இஞ்சி-பூண்டு-மிளகாய் விழுதை சேர்த்து, பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும். பிறகு புதினா மற்றும் கொத்தமல்லி இலைகளைச் சேர்த்து ஒரு நிமிடம் வதக்கவும்.
- இப்போது சிக்கன் துண்டுகளைச் சேர்த்து, 5 நிமிடங்களுக்கு நன்கு கலந்து விடவும். பின்னர், தயிர் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து, அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து மூடி போட்டு சமைக்கவும்.
- இப்போது, சிக்கன் பாதி அளவு வெந்ததும், ஊறவைத்த அரிசியைச் சேர்க்கவும். அடுத்ததாக, அரிசி மூழ்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் ஊற்றி, எலுமிச்சை சாற்றையும் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- பிரியாணி கொதிக்கத் தொடங்கியதும், தீயைக் குறைத்து, பாத்திரத்தை மூடி வைக்கவும். மூடியின் மேல் ஒரு கனமான பொருளை வைத்து குறைந்த தீயில் 20-25 நிமிடங்கள் தம் போடவும்.
- பின்னர், அடுப்பை அணைத்து 15 நிமிடங்கள் கழித்து மூடியை திறந்தால் காரசாரமான ஆம்பூர் ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. சிக்கன் பிரியாணியுடன் கத்திரிக்காய் பச்சடி மற்றும் வெங்காய ராய்தாவுடன் சாப்பிட்டால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும். ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
