சுவையான, இனிப்பான கொய்யா பழம் வாங்குவது எப்படி?

ஒரே சீரான வடிவத்தில் உள்ள கொய்யப் பழம் நல்ல சூழலில் வளர்ந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : September 15, 2025 at 1:03 PM IST

கொய்யா பழங்கள் அவற்றின் ஒருவிதமான சுவை, புத்துணர்ச்சியூட்டும் நறுமணம் மற்றும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக அறியப்படுகிறது. அதன் நறுமணமே வீட்டில் கொய்யப்பழம் இருப்பதை காட்டிக்கொடுத்து விடும். சில சமயங்களில் நாம் வாங்கும் கொய்யாப்பழம் சரியான நேரத்தில் பழுக்காமல் சுவை இல்லாமல் இருக்கும். கொய்யாப்பழத்தின் நிறம், நறுமணம், அமைப்பு மற்றும் கடினத்தன்மை போன்ற சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு இனிப்பான பழத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். அது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கொய்யாவின் இனிப்பு தன்மைக்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. பழம் பழுக்கும்போது, அதன் இயற்கையான மாவுச்சத்துக்கள் சர்க்கரையாக மாறுகின்றன. இதுவே பழத்திற்கு இனிப்பு சுவையைக் கொடுக்கிறது. இளஞ்சிவப்பு அல்லது சிவப்பு சதை கொண்ட கொய்யாக்கள் பொதுவாக மற்ற வகைகளை விட அதிக இனிப்புடன் இருக்கும். வெப்பமான, வெயில் நிறைந்த சூழலில் வளரும் கொய்யாக்கள் குளிர்ச்சியான அல்லது நிழலான இடங்களில் வளர்ந்தவற்றை விட அதிக சுவையுடன் இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கொய்யா பழம் வாங்குவது எப்படி?

தோற்றம்: நிறம், வடிவம் மற்றும் தோல்: பழுக்காத கொய்யாக்கள் அடர் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். அவை பழுக்கத் தொடங்கியதும், மஞ்சள் நிறத்துடன் கூடிய வெளிர் பச்சை நிறமாக மாறும். இது பழம் சாப்பிடத் தயார் என்பதற்கான அறிகுறி.

பழம் மிகவும் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால், அது அதிக பழுத்து சுவை குறைந்ததாக இருக்கலாம். கொய்யாவின் தோல் மென்மையாகவும், கருப்பு புள்ளிகள் அல்லது வெட்டுக்கள் இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும். இவை பூச்சி சேதம் அல்லது அதிக பழுப்பைக் குறிக்கலாம். ஒரே சீரான வடிவத்தில் உள்ள பழம் நல்ல நிலையில் வளர்ந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும்.

நறுமணம்: வாசனையை வைத்து அறிவது: பழுத்த கொய்யா ஒரு தனித்துவமான, இனிமையான வாசனையை கொண்டிருக்கும். பழத்தில் வாசனை இல்லையென்றால், அது பழுக்கவில்லை என்று அர்த்தம். அதேபோல, ஒரு புளித்த வாசனை வந்தால், அது அதிகமாகப் பழுத்துவிட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வெள்ளை மற்றும் இளஞ்சிவப்பு கொய்யாக்கள்: வெள்ளை கொய்யாக்கள் பொதுவாக கடினமான அமைப்பைக் கொண்டு மிதமான சுவையுடன் இருக்கும். இளஞ்சிவப்பு கொய்யாக்கள் அதிக இனிப்பு மற்றும் நறுமணத்துடன் இருக்கும்.

நன்மைகள் என்னென்ன? கொய்யாப்பழம் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பழமாகும். ஆரஞ்சு பழங்களை விட கொய்யாவில் அதிக வைட்டமின் சி உள்ளது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

லைகோபீன் மற்றும் ஃபிளவனாய்டுகள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள், உடலை நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன. கொய்யாவில் உள்ள பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கி, இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. குறைவான கலோரிகள் இருப்பதால், உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

