முடி உதிர்வை தடுக்கும் ஸ்கால்ப் மசாஜ் - எப்படி செய்தால் பலன் அதிகம்?
உச்சந்தலையில் மசாஜ் செய்வது முடி நுண்குழாய்களுக்கு அதிக ஆக்ஸிஜன் மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. இதனால் முடி வேர்கள் வலுப்பெற்று, ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
Published : September 26, 2025 at 5:24 PM IST
இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில், சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எதிர்கொள்ளும் பொதுவான பிரச்சனையாக தலை முடி உதிர்வு உள்ளது. இதற்காக, கடைகளில் கிடைக்கும் விதவிதமான ஷாம்பு, எண்ணெய்களை பயன்படுத்தினாலும் பலன் கிடைப்பதில்லை என்கின்றனர் பலர். அந்த வகையில், தினசரி நாம் செய்யும் ஒரு சிறிய வழக்கம் முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதாக பல ஆய்வுகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பழக்கம் என்ன? அதனை எவ்வாறு செய்வது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
வழக்கமான ஸ்கால்ப் மசாஜ் (Scalp Massage) முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க உதவும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது முடி வேர்களுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம், முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், ஸ்கால்ப் மசாஜ் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் இதோ.
ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பு: மசாஜ் செய்வதன் மூலம் உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது. இது முடி நுண்குழாய்களுக்கு (Hair Follicles) அதிக ஆக்ஸிஜன் மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. இதனால் முடி வேர்கள் வலுப்பெற்று, ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
முடி அடர்த்தியை அதிகரித்தல்: மசாஜ் செய்யும் போது ஏற்படும் மென்மையான அழுத்தம் முடி நுண்குழாய்களின் செல்களை நீட்டித்து (Stretching), அவை தடிமனான, வலுவான முடியை உற்பத்தி செய்யத் தூண்டுவதாக சில ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
மன அழுத்தம் குறைவு: மன அழுத்தம் முடி உதிர்வுக்கு ஒரு பொதுவான காரணமாகும். தலை மசாஜ் செய்வது மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது, இது முடி உதிர்வைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
உச்சந்தலை ஆரோக்கியம்: இது இறந்த தோல் செல்கள், அழுக்கு மற்றும் படிவுகளை (Product Build-up) அகற்ற உதவுகிறது. இது ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குகிறது. மேலும், இது உச்சந்தலையின் இயற்கையான எண்ணெய்களை விநியோகிக்க உதவுகிறது. மேலும், மசாஜ் உடலை ரிலாக்ஸ் செய்து, நல்ல தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
எப்படி, எவ்வளவு நேரம் மசாஜ் செய்ய வேண்டும்?
தினசரி 4 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை மசாஜ் செய்யலாம். பெரும்பாலான ஆய்வுகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் குறைந்தது 4-5 நிமிடங்கள் தினமும் செய்ய பரிந்துரைக்கிறது. முடி வளர்ச்சியில் மாற்றங்களைக் காண தொடர்ந்து 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை மசாஜ் செய்வது அவசியம்.
எண்ணெயுடனோ அல்லது எண்ணெய் இல்லாமலோ,விரல் நுனிகளைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது மசாஜர் கருவிகளைப் பயன்படுத்தியோ மசாஜ் செய்யலாம். விரல் நுனிகளை உச்சந்தலையில் வைத்து, சிறு வட்ட இயக்கங்களில் மசாஜ் செய்யவும். உச்சந்தலையின் தோலை நகர்த்த வேண்டுமே தவிர, முடியை இழுக்கக்கூடாது.
உச்சந்தலையின் முன் பகுதி (நெற்றி முடி ஆரம்பிக்கும் இடம்), நடுப்பகுதி (உச்சந்தலை), பக்கவாட்டுகள் மற்றும் கழுத்தின் பின்புறம் வரை எல்லா பகுதிகளையும் படிப்படியாக மசாஜ் செய்யவும். மசாஜை மேம்படுத்த தேங்காய் எண்ணெய், ஆமணக்கு எண்ணெய், பாதாம் எண்ணெய் போன்ற எண்ணெய்களை லேசாக சூடாக்கி பயன்படுத்தலாம். ரோஸ்மேரி அல்லது புதினா அத்தியாவசிய எண்ணெய்களை (essential oils) கேரியர் எண்ணெயுடன் (Carrier Oil) கலந்து பயன்படுத்துவது முடி வளர்ச்சிக்கு கூடுதல் நன்மை பயக்கும்.
எண்ணெய் தடவி இருக்கும்போது, மசாஜ் செய்வது முடியை உடைக்க வழிவகுக்கும். எப்போதும் மென்மையான அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.