நவராத்திரி 2025: வட மற்றும் தென் மாநிலங்களில் எவ்வாறு கொண்டாடப்படுகிறது?
மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் ஒடிசா போன்ற கிழக்கு மாநிலங்களில், நவராத்திரி 'துர்கா பூஜை' என்று பிரமாண்டமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
Published : September 23, 2025 at 3:03 PM IST
இந்தியாவில் பொங்கல், தீபாவளி தொடங்கி விநாயகர் சதூர்த்தி வரை ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் வெவ்வேறு விதமாக விழாக்கள் கொண்டாடப்படும். பல்வேறு விதமான பாரம்பரியங்களுடனும், நம்பிக்கைகளுடனும் அனைத்து பண்டிகைகளையும் மக்கள் கொண்டாடுகின்றனர்.
அதில் நவராத்திரி மட்டும் விதிவிலக்கல்ல. வட மற்றும் தென் இந்தியாவில் ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி இடையே சில முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்த ஆண்டு நவராத்திரி திங்கட்கிழமை (செப். 22) அன்று தொடங்கி அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி விஜயதசமி அல்லது தசராவுடன் முடிவடையும் நிலையில், தென் மற்றும் வட இந்தியாவில் நவராத்திரி எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வட இந்தியாவில் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்:
வட இந்தியாவில் நவராத்திரி கொண்டாட்டங்கள் பெரும்பாலும் துர்கா தேவியின் ஒன்பது வடிவங்களையும், அவளுடைய சக்தியையும் போற்றுவதாக அமைகிறது.
துர்கா பூஜை: மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் ஒடிசா போன்ற கிழக்கு மாநிலங்களில், நவராத்திரி 'துர்கா பூஜை' என்று பிரமாண்டமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. துர்கா தேவி மகிஷாசுரன் என்ற அரக்கனை வதம் செய்ததை நினைவுகூரும் வகையில், பெரிய மற்றும் கலைநயம் மிக்க துர்கா சிலைகள் அமைக்கப்பட்டு, ஐந்து நாட்கள் வழிபாடு நடைபெறும்.
பந்தல்கள் எனப்படும் தற்காலிகக் கூடாரங்களில் இந்தச் சிலைகள் நிறுவப்பட்டு, நாடகங்கள், கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பாரம்பரிய உணவுகள் பரிமாறப்படும். இறுதியாக, சிலைகள் நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்படும்.
ராம்லீலா மற்றும் தசரா: வட இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில், நவராத்திரி ராம்லீலாவுடன் (Ramlila) இணைந்து கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஒன்பது நாட்களும், இராமாயணத்தின் கதை நாடக வடிவில் மேடை ஏற்றப்படுகிறது. இது ராமர் இராவணனை வென்ற கதையை விளக்குகிறது. பத்தாவது நாளான விஜயதசமி அன்று, இராவணன் மற்றும் அவனது சகோதரர்களின் உருவ பொம்மைகள் பட்டாசுகளுடன் எரிக்கப்பட்டு, தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றி கொண்டாடப்படுகிறது.
கர்பா மற்றும் தாண்டியா: குஜராத் மாநிலத்தில், நவராத்திரி வண்ணமயமான 'கர்பா' மற்றும் 'தாண்டியா ராஸ்' நடனங்களுடன் மிகவும் உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தர்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து, இசைக்கு ஏற்ப வட்டமாக ஆடுவார்கள். பல வண்ண உடைகள் அணிந்து, கையில் வண்ணக் குச்சிகளுடன் ஆடும் தாண்டியா நடனம் பார்ப்பவர்களைக் கவரும். இந்த நாட்களில் மக்கள் விரதம் இருந்து, துர்கா தேவியை வழிபடுகின்றனர்.
கன்னியா பூஜை: வட இந்தியாவில், எட்டாவது அல்லது ஒன்பதாவது நாளில் 'கன்னியா பூஜை' நடைபெறும். ஒன்பது இளம் வயது சிறுமிகள் துர்கா தேவியின் ஒன்பது வடிவங்களாகக் கருதப்பட்டு, அவர்களுக்குப் பாதபூஜை செய்து, உணவு மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
தென் இந்தியாவில் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்:
தென்னிந்தியாவில் நவராத்திரி கொண்டாட்டங்கள் பெரும்பாலும் அறிவு, செல்வம் மற்றும் சக்தியைக் குறிக்கும் மூன்று முக்கிய பெண் தெய்வங்களை மையமாகக் கொண்டது.
கொலு: தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில், நவராத்திரி 'கொலு' என்று அழைக்கப்படும் பாரம்பரிய பொம்மைக் கண்காட்சியுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. மரப் படிகளில் பல்வேறு வகையான பொம்மைகள், கடவுள் சிலைகள், விலங்குகள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கைச் காட்சிகளைக் கொண்டு அலங்கரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு படிக்கும் ஒரு பொருள் உண்டு. இந்த பொம்மைகள் தலைமுறை தலைமுறையாகக் கடத்தப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய பொம்மைகளாகவும் இருக்கும்.
தேவி வழிபாடு: முதல் மூன்று நாட்கள் லட்சுமி தேவிக்கு (செல்வத்திற்கு), அடுத்த மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதி தேவிக்கு (அறிவுக்கு) மற்றும் கடைசி மூன்று நாட்கள் துர்கா தேவிக்கு (சக்திக்கு) என ஒவ்வொரு மூன்று நாட்களும் ஒவ்வொரு தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது.
விஜயதசமி: பத்தாவது நாளான விஜயதசமி, கல்வி மற்றும் கலைகளின் தொடக்கத்திற்கு ஒரு நல்ல நாளாகக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் இது 'வித்யாரம்பம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் குழந்தைகளுக்கு முதல் முறையாக எழுத கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது.
தாம்பூலம் மற்றும் பிரசாதம்: தென்னிந்தியாவில், கொலு வைத்திருக்கும் வீடுகளுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வருகை தருவார்கள். அவர்களுக்கு தாம்பூலம் (வெற்றிலை, பாக்கு, மஞ்சள், குங்குமம்) மற்றும் சுண்டல் போன்ற பிரசாதங்கள் வழங்கப்படும்.
மொத்தத்தில், வட இந்தியாவில் நவராத்திரி விழா பொதுவாக துர்கா தேவியின் வலிமையையும், தீமையின் அழிவையும் கொண்டாடுகிறது, அதே நேரத்தில் தென் இந்தியாவில் இது கொலு, கலை மற்றும் அறிவு சார்ந்த வழிபாடுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இரு பகுதிகளிலும் கொண்டாட்டங்களின் வடிவம் வேறுபட்டாலும், பெண் தெய்வத்தின் சக்தியைப் போற்றுவது மற்றும் நன்மை தீமையை வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை ஆகிய அடிப்படைக் கருத்துக்கள் ஒன்றாகவே உள்ளன.
