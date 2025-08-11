இரவில் நிம்மதியான தூக்கம் மூளையின் செயல்திறன், மனநிலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. போதுமான, தரமான தூக்கம் தொடர்ந்து கிடைக்காதது பல நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது எனவும் இவை இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் முதல் உடல் பருமன் மற்றும் டிமென்ஷியா வரை தீவிர நிலைகளை ஏற்படுத்தும் என Good Sleep for Good Health என்ற தலைப்பில் NIH இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இரவில் தூக்கம் தடைபடுவது மறுநாள் முழுவதும் சோர்வாக உணர வைக்கும். கூடுதலாக, நாள் முழுவதும் கவனம் மற்றும் ஒருமுகப்படுத்தும் திறனைப் பாதிக்கும். வயது வித்தியாசமின்றி சரியான தூக்க வழக்கத்தைப் பின்பற்றுவதும், சீக்கிரம் படுக்கைக்குச் செல்வதும் அவசியம். ஆனால் சில நேரங்களில், நமக்கே தெரியாமல் தூக்கத்தைக் கெடுப்பதற்கு என சில காரணங்கள் இருக்கலாம். அவற்றை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் விடுவதும் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும்.
உங்களுக்கும் சமீபகாலமாகத் தூங்குவதில் சிக்கல் இருக்கிறதா? காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லையா? அப்படியானால் இது உங்களுக்கான பதிவு தான். இரவில் தூக்கம் தடைபடுவதற்கான காரணம் மற்றும் நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு என்ன செய்வது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
தூக்கம் கெடுவது உடலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
தூக்கம் பல உடல் மற்றும் மன செயல்பாடுகளுடன் நெருக்கமான தொடர்பை கொண்டுள்ளது. தூக்கமின்மை, உடல் பருமன், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய் போன்ற பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஒட்டு மொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தூக்கம் முக்கிய அங்கமாக இருக்கிறது. இது தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும், நினைவாற்றலை மேம்படுத்தவும், நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும்.
தூக்கத்தைக் கெடுக்கும் 5 காரணங்கள்:
தீராத வலி: கீல்வாதம், புற்றுநோய் மற்றும் லைம் நோய் (பாக்டீரியா தொற்று) போன்ற பாதிப்பு இருந்தால் தீராத வலி ஏற்படும். நாள்பட்ட கழுத்து வலி அல்லது முதுகு வலி தொடர்ச்சியாகவோ அல்லது விட்டுவிட்டோ இருந்தாலும், தூக்கம் தடைபடும். இதன் விளைவாக உடல் வலியும் அதிகரிக்கும்.
பதட்டம்: மன அழுத்தம், பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவை தூக்கத்தை பாதிக்கும் காரணியாகும். மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு நிகழ்வும் தூக்கத்தைக் கெடுக்கும். மன அழுத்தமும் தூக்கமும் நெருக்கமாகத் தொடர்புடையவை. மன அழுத்தத்தில் இருந்தால், தூக்கம் வராமல் இரவு முழுவதும் முழித்திருக்க நேரிடும்.
தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் (Sleep apnea): தூங்கும்போது சுவாசம் சீராக இல்லாமல் தடைபடும் கோளாறு தான் Sleep apnea. இது ஒரு தீவிரமான தூக்கக் கோளாறு. இது தூங்கும் போது சுவாசத்தைத் தடை செய்கிறது. குறிப்பாக, ஆண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. சத்தமாக குறட்டை விடுவதும், தூங்கிய பிறகும் சோர்வாக உணர்வதும் இதன் அறிகுறிகளாகும்.
மது: மது அருந்துவது ஆரம்பத்தில் தூங்க உதவுவதுபோல் தோன்றலாம், ஆனால் அது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு எந்தவொரு நன்மையையும் தராது. மது அருந்திய பிறகு, சிறுநீர் கழிக்க மீண்டும் மீண்டும் எழுந்திருக்க நேரிடும். இது தூக்கத்தைக் கெடுப்பதுடன், மூச்சுத் திணறலையும் ஏற்படுத்தும். மேலும், இது சீரான தூக்கத்திற்கு முக்கியமான REM தூக்கத்தையும் பாதிக்கிறது.
காஃபின்: படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் டீ, காபி அல்லது வேறு எந்த ஆற்றல் பானங்களையும் குடிப்பது தூக்கத்தின் தரத்தைப் பாதிக்கலாம். காஃபின் நீண்ட நேரத்திற்கு விழித்திருக்கச் செய்கிறது அல்லது வழக்கமான நேரத்தில் தூங்குவதைத் தாமதப்படுத்துகிறது. படுக்கை நேரத்திற்கு முன் காஃபின் கொண்ட உணவுகளின் நுகர்வு, ஆற்றலை அதிகரித்து, தூக்க சுழற்சியைக் கெடுக்கும்.
இரவில் நன்றாகத் தூங்குவதற்கான சில குறிப்புகள்:
யோகா: தூக்கம் வாரமல் அல்லது ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லாமல் இருந்தால், சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். சவாசனம் உடலை ஓய்வெடுக்கச் செய்து, நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு உதவும். ஆழமான சுவாசம் பதட்டத்தைக் குறைத்து, இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கும்.
செய்ய வேண்டியவற்றைப் பட்டியலிடுங்கள்: நாளை என்ன வேலை உள்ளது என்பதை இன்று இரவு படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் திட்டமிடுவது, பதட்டத்தை குறைக்கும். அதே சமயத்தில் நிம்மதியாகவும் தூங்கலாம். படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் செய்ய வேண்டியவற்றைப் பட்டியலிடுவது (To- Do List) நல்ல தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். இது தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, வேகமாகத் தூங்க உதவுகிறது.
புத்தகத்தைப் படியுங்கள்: பள்ளிப்பருவத்தில் எந்த நேரத்தில் புத்தகத்தை படித்தாலும் சிலருக்கு தூக்கம் கண்ணை சொக்கும். இந்தத் தந்திரம் தூங்குவதற்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். ரீல்ஸ்களைப் பார்த்து நேரத்தைச் செலவழிப்பதற்குப் பதிலாக, புத்தகம் படியுங்கள். இது தூக்கத்திற்கு வழிவகுப்பதோடு, எதிர்மறையான எண்ணங்களை தவிர்த்து நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.