கல்லீரலில் சேரும் நச்சுக்களை நீக்கும் டீடாக்ஸ் பானங்கள் - வீட்டிலேயே ட்ரை பண்ணுங்க!

பீட்ரூட் ஜூஸில், கல்லீரலை ஆதரிக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களான பீடெய்ன் (betaine) மற்றும் பீடலைன் (betalains) அதிக அளவில் உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2025 at 4:12 PM IST

மனித உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு கல்லீரல் ஆரோக்கியம் அவசியமானது. இது 500-க்கும் மேற்பட்ட முக்கியமான பணிகளைச் செய்து, உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. கல்லீரல் ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்குவது, உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களைப் பிரித்தெடுப்பது, பித்த நீரை (bile) உற்பத்தி செய்வது, மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவது போன்ற பல வேலைகளைச் செய்கிறது.

நாம் சாப்பிடும் மற்றும் குடிக்கும் அனைத்துப் பொருட்களையும் கல்லீரல் பதப்படுத்துவதால், அது சரியாகச் செயல்பட போதுமான நீர்ச்சத்து அவசியம். கல்லீரலுக்கு தண்ணீர் தான் முதன்மை நீராதாரமாக இருந்தாலும், சில பானங்கள் கூடுதல் பாதுகாப்பையும் ஆதரவையும் அளிக்கின்றன. அந்த வகையில், தண்ணீரைத் தவிர, கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஐந்து இயற்கையான பானங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எலுமிச்சை மற்றும் இஞ்சி கலந்த பானம் (Lemon and Ginger Drink)

எலுமிச்சை மற்றும் இஞ்சி கலந்த பானம், கல்லீரலின் நச்சு நீக்கும் செயல்முறையை மேம்படுத்தும் ஒரு இயற்கையான வழியாகும். எலுமிச்சையில் அதிக அளவு வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இவை உடலை நச்சுக்களில் இருந்து சுத்திகரிக்கவும், கல்லீரல் நொதிகளின் (liver enzyme) செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவுகின்றன. வைட்டமின் சி உடலுக்குள் நுழையும் ஆபத்தான பொருட்களை வெளியேற்றும் கூறுகளை உருவாக்குகிறது.

இஞ்சியில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் (anti-inflammatory properties) கல்லீரல் வீக்கத்தைக் குறைப்பதோடு, ரத்த ஓட்டத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. இதனால் கல்லீரல் கழிவுப் பொருட்களை இன்னும் திறம்பட வெளியேற்ற முடியும். தினமும் காலையில் வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை-இஞ்சி நீரைக் குடிப்பதால், செரிமானம் தூண்டப்படுகிறது, வயிறு உப்புசம் குறைகிறது, மேலும் நாள் முழுவதும் கல்லீரல் சிறப்பாகச் செயல்படும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

க்ரீன் டீ (Green Tea)

க்ரீன் டீ, கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்த பலன்களை அளிக்கிறது, ஏனெனில் இதில் அதிக அளவில் எபிகல்லோகேடசின் கல்லேட் (EGCG) போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. க்ரீன் டீயில் உள்ள இந்த சக்திவாய்ந்த EGCG ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம் மற்றும் வீக்கம் காரணமாக கல்லீரல் செல்களுக்கு ஏற்படும் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

க்ரீன் டீயை தொடர்ந்து குடிப்பதால் கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வது குறைவதாகவும், கல்லீரல் நொதிகளின் அளவு மேம்படுவதாகவும் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இது ஆல்கஹால் அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் (NAFLD) வராமல் தடுக்க உதவுகிறது. தினமும் 2-3 கப் க்ரீன் டீயை தொடர்ந்து குடிப்பதால், கல்லீரல் நச்சு நீக்கத்தை சிறப்பாகச் செய்யும், மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கும்.

பீட்ரூட் ஜூஸ் (Beetroot Juice)

பீட்ரூட் ஜூஸில், கல்லீரலை ஆதரிக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களான பீடெய்ன் (betaine) மற்றும் பீடலைன் (betalains) அதிக அளவில் உள்ளன. கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதைக் குறைப்பதிலும், வீக்கத்தைக் குறைப்பதிலும் பீடெய்ன் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. பீடலைன்ஸ்-ல் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நச்சுப் பொருட்களிலிருந்தும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்தும் கல்லீரல் செல்களைப் பாதுகாக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தொடர்ந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் குடிப்பதால் கல்லீரல் நொதிகளின் செயல்பாடு மேம்படுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது கல்லீரலின் செயல்பாடு சிறப்பாக இருப்பதையும், நச்சுக்களை திறம்பட வெளியேற்றுவதையும் குறிக்கிறது.

காஃபி (Coffee)

மிதமான அளவில் காஃபி குடிப்பது கல்லீரலுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. காஃபியில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் சில சிறப்பு சேர்மங்கள் கல்லீரல் வீக்கத்தைக் குறைத்து, சிரோசிஸ் (cirrhosis) மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க உதவுகின்றன. தினமும் இரண்டு கப் காஃபி குடிப்பது கல்லீரலில் திசுக்களின் வளர்ச்சி (fibrosis) உருவாவதைத் தடுக்க உதவுவதாகவும், புதிய கல்லீரல் செல்கள் வளரத் தூண்டுவதாகவும் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

காஃபி ஆட்டோஃபேஜி (autophagy) என்ற செயல்முறையைத் தூண்டுவதால், கல்லீரல் சேதமடைந்த செல்களை நீக்கி, ஆரோக்கியமான திசுக்களைப் பாதுகாக்கிறது. சர்க்கரை அல்லது க்ரீம் சேர்க்காத ப்ளாக் காஃபி, கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் சிறந்தது.

மூலிகை டீ (Herbal Liver Detox Teas)

சில மூலிகை டீக்கள் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும், நச்சு நீக்க செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மில்க் திஸ்டில் டீயில் (Milk thistle tea) சிலிமரின் (silymarin) அதிகம் உள்ளது. இது கல்லீரல் செல்களை நச்சுக்களிலிருந்து பாதுகாப்பதுடன், செல்கள் புதுப்பிக்கப்படுவதையும் ஊக்குவிக்கிறது. மஞ்சள் டீயில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் விளைவுகள் உள்ளன. அவை கல்லீரல் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.

மஞ்சூஷ்டா மற்றும் பிப்பிலி போன்ற பிற மூலிகைகள் நச்சு நீக்கத்திற்கும், செரிமானத்திற்கும் உதவுகின்றன. இது கல்லீரலின் வேலைப்பளுவை மேலும் குறைக்கிறது. இந்த மூலிகை டீக்களை தொடர்ந்து குடிப்பதால், கல்லீரலின் இயற்கையான நச்சு நீக்கும் திறன் மேம்பட்டு, ஒட்டுமொத்த கல்லீரல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

