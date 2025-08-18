ETV Bharat / lifestyle

சென்னையிலிருந்து 2 நாள் டூர் பிளான் பண்றீங்களா? இந்த ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு மறக்காம போயிட்டு வாங்க! - ROAD TRIP FROM CHENNAI

சென்னையிலிருந்து வெறும் 230 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஏலகிரி, பழத்தோட்டங்கள் மற்றும் பசுமையான பள்ளத்தாக்குகளால் சூழப்பட்ட ஒரு அழகான மலைவாசஸ்தலமாகும்.

சென்னை வெயிலிலிருந்தும், நகரத்தின் பரபரப்பிலிருந்தும் ஒரு தற்காலிக ஓய்வு வேண்டுமா? நண்பர்கள், குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் தென்னிந்தியாவின் சில ரம்மியமான மலைவாசஸ்தலங்களுக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக சென்று வாருங்கள். சென்னையிலிருந்து ரோட் டிரிப் செல்ல ஏற்ற ஹில் ஸ்டேஷன்கள் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ஏற்காடு (Yercaud): சென்னையிலிருந்து சில மணி நேரப் பயணத்தில் சேர்வராயன் மலைகளில் அமைந்துள்ள ஏற்காடு, அமைதியான ஏரி, அண்ணா பூங்கா போன்ற அழகிய பூங்காக்கள் மற்றும் காபி தோட்டங்களுக்குப் பெயர் பெற்றது. இதன் இதமான காலநிலை மற்றும் குறைந்த கூட்டம் காரணமாக வார இறுதி நாட்களில் பயணம் செய்ய ஏற்ற இடமாகும். படகு சவாரி, இயற்கையான நடைப்பயணம் அல்லது ஒரு நல்ல காட்சியுடன் ஓய்வெடுக்க விரும்புவோருக்கு ஏற்காடு சிறந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஏலகிரி (Yelagiri Hills): சென்னையிலிருந்து வெறும் 230 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஏலகிரி, பழத்தோட்டங்கள் மற்றும் பசுமையான பள்ளத்தாக்குகளால் சூழப்பட்ட ஒரு அழகான மலைவாசஸ்தலமாகும். இங்குள்ள பூங்கனூர் ஏரியில் படகு சவாரி, சுவாமிமலை குன்றுகளுக்குச் சென்று அற்புதமான காட்சிகளை ரசிக்கலாம். குறிப்பாக, ஜலகாம்பாறை நீர்வீழ்ச்சிக்கு சென்று வர மறந்துவிடாதீர்கள். ஆண்டு முழுவதும் இனிமையான காலநிலை நிலவுவதால், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர்களுடன் செல்ல ஏற்ற இடமாகும்.

ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் (Horsley Hills): சென்னையிலிருந்து சுமார் 280 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ், அமைதியான மற்றும் அதிகம் மக்கள் செல்லாத ஒரு இடமாகும். இங்குள்ள குளிர்ந்த காற்று, மலைகள் மற்றும் பசுமையான சூழல் மனதிற்கு இதமளிக்கும். இது மற்ற இடங்களைப் போல் இல்லாமல் மக்கள் கூட்டம் குறைவாக இருப்பதால் அமைதியாக ஓய்வெடுக்கவும் புத்துணர்ச்சி பெறவும் ஏற்றது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கொல்லிமலை (Kolli Hills): சென்னையிலிருந்து சுமார் 360 கி.மீ தொலைவில் உள்ள கொல்லிமலை, கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையில் மறைந்திருக்கும் ஒரு பொக்கிஷம் என்றால் மிகையில்லை. இங்குள்ள 70 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் கொண்ட சாலைப் பயணம் கொடுக்கும் அனுபவத்தை அனைவரும் பெற வேண்டும். அமைதியான காடுகள், நெல் வயல்கள் மற்றும் அரிய ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி ஆகியவை உள்ளது. இங்கு அதிகம் கூட்டம் இல்லாததால் இயற்கையை ரசிப்பவர்களுக்கும், நகர இரைச்சலிலிருந்து விடுபட விரும்புபவர்களுக்கும் ஏற்றது.

கோத்தகிரி (Kotagiri): சென்னையிலிருந்து சுமார் 530 கி.மீ தொலைவில் உள்ள கோத்தகிரி, நீலகிரி மலைகளில் உள்ள ஒரு பழைய மலைவாசஸ்தலம். இது ஊட்டியை விடவும், குன்னூரை விடவும் அமைதியானது. அழகிய தேயிலைத் தோட்டங்கள், அமைதியான நடைபாதைகள், மற்றும் வியக்க வைக்கும் கொடநாடு காட்சி முனை ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள். குறைவான கூட்டம் இருப்பதால், புகைப்படம் எடுக்கவும், நிதானமாகப் பயணிக்கவும் இது சிறந்த இடம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

குன்னூர் (Coonoor): நீலகிரி மலைகளில் அமைந்துள்ள குன்னூர், ஊட்டியை விட சிறியதாகவும், அமைதியாகவும் இருக்கும். இங்குள்ள தேயிலைத் தோட்டங்கள், சிம்ஸ் பூங்கா, மற்றும் நீலகிரி மலை ரயில் ஆகியவை சிறப்பம்சங்களாகும். அற்புதமான காட்சிமுனைகளில் பள்ளத்தாக்கின் அழகைக் கண்டு ரசிக்கலாம்.

கொடைக்கானல் (Kodaikanal): சென்னையிலிருந்து 520 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள கொடைக்கானல் "மலைகளின் இளவரசி" என அழைக்கப்படுகிறது. மென்மையான காற்று, பனி படர்ந்த காடுகள், மற்றும் அழகிய கொடை ஏரி ஆகியவை இயற்கையை விரும்புவோருக்கு வரப்பிரசாதமாக உள்ளது. இங்கு கூக்கர்ஸ் வாக் (Coaker's Walk), அற்புதமான பில்லர் ராக்ஸ் போன்ற இடங்களைப் பார்த்து மகிழலாம். இங்கு தனியாகவோ, குடும்பத்துடனோ அல்லது துணையுடனோ செல்ல ஏற்ற இடமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஊட்டி (Ooty): "மலைகளின் ராணி" என்று அழைக்கப்படும் ஊட்டி, நீலகிரி மலைகளில் உள்ள ஒரு பிரபலமான இடமாகும். சென்னையிலிருந்து சுமார் 560 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஊட்டி, அதன் பொம்மை ரயில் சவாரி, அழகிய தோட்டங்கள், மற்றும் ஊட்டி ஏரிக்காக மிகவும் பிரபலமானது. இனிமையான காலநிலை, தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் ஆங்கிலேயர் காலத்திய கட்டிடக்கலை ஆகியவை அதன் அழகை முழுமையாக்குகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வால்பாறை (Valparai): சுற்றுலாப் பயணிகள் கூட்டத்திலிருந்து விலகி, வால்பாறை ஆனைமலைகளில் அமைந்துள்ள ஒரு அமைதியான இடமாகும். தேயிலை மற்றும் காபி தோட்டங்கள், அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் வனவிலங்குகள் நிறைந்த பகுதி இது. சென்னையிலிருந்து சுமார் 600 கி.மீ தொலைவில் உள்ள வால்பாறையில் மங்கி ஃபால்ஸ், ஷோலையார் அணை மற்றும் கிராஸ் ஹில்ஸ் போன்ற இடங்கள் உள்ளன. இயற்கைக்கு மத்தியில் வாழ விரும்புபவர்களுக்கு வால்பாறை ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

