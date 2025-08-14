2025-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினம் ஆகும். இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற 78 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, 79-வது ஆண்டை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்கிறது. இந்த நாளில், டெல்லியிலுள்ள செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசியக் கொடியை ஏற்றி, நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவார். மேலும், முப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்று அணிவகுப்பு நடத்துவார்கள்.
நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காகப் போராடிய தியாகிகளை நினைவு கூர்ந்து, தேசத்தின் ஒற்றுமையையும், வளர்ச்சியையும் கொண்டாடுவோம். இந்த சுதந்திர தினத்தில் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்க, அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள சில வாழ்த்துகள் இதோ..
- சுதந்திரக் காற்றைச் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனுக்கும் எனது மனமார்ந்த சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
- தேசத்தின் பெருமையை உலகுக்கு உரக்கச் சொல்லும் மகத்தான நாள் இன்று. அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்.
- ஒற்றுமையின் உருவமாய், வலிமையின் அடையாளமாய் மிளிரும் நம் நாட்டிற்கு சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- சுதந்திரப் போராட்டத்தில் தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த தியாகிகளைப் போற்றுவோம். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- சுதந்திரம் என்பது நமது உரிமை, அதனைப் பாதுகாப்பதே நமது கடமை. அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்.
- வண்ணமயமான இந்தியாவிற்கு வண்ணமிகு சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- நாடு நமக்காக என்ன செய்தது என்று கேட்காமல், நாட்டிற்காக நாம் என்ன செய்தோம் என்று சிந்திப்போம். இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்.
- தேசபக்தி நம் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் நிறைந்திருக்கட்டும். சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
- தேசியக் கொடியின் மூவர்ணமும் நம் நாட்டின் பெருமையைக் குறிக்கிறது. அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- அஹிம்சை வழியில் சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்த மகாத்மா காந்தியை வணங்குவோம். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- இந்த சுதந்திர நாளில், நாம் அனைவரும் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ்வோம். இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
- விடுதலை என்பது வெறும் ஒரு சொல்லல்ல, அது ஒரு உணர்வு. அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- நாம் அனைவரும் சமம், நமக்கான சுதந்திரம் பொதுவானது. அதைக் கொண்டாடுவோம்! சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- நம் நாடு வளர்ச்சியடைவதே நாம் சுதந்திர தினத்திற்குச் செய்யும் உண்மையான மரியாதை. இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- தேசத்திற்காக உழைத்தவர்களின் தியாகத்தைப் போற்றுவோம்! அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து, வலுவான இந்தியாவை உருவாக்குவோம். சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
- அமைதியும், அன்பும் நிறைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவோம். இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- சுதந்திரத்தின் பயனை அனுபவிக்கும் அனைவரும் நமது தியாகிகளை ஒரு கணம் நினைத்துப் பார்ப்போம். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
- இந்தியனாகப் பிறந்ததே பெருமை! அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
- இந்த புனிதமான நாளில், நம் தாய்நாட்டிற்கு சேவை செய்வதாக உறுதியெடுப்போம். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
