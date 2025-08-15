ETV Bharat / lifestyle

உடலில் உள்ள கொழுப்பை குறைப்பது எப்படி? பின்பற்ற வேண்டிய பழக்கங்கள் இதோ! - HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL

உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் குறைப்பதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, மோனோசாச்சுரேட்டட் ஃபேட்-ஐ உணவில் அதிகம் சேர்ப்பதாகும்.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2025 at 8:03 AM IST

உயர் கொழுப்பு (High Cholesterol) என்பது ரத்தத்தில் கொழுப்புச் சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நிலை. 'கெட்ட' கொலஸ்ட்ரால் எனப்படும் எல்டிஎல் (LDL) அளவு அதிகரிப்பது, தமனிகளில் அடைப்பை ஏற்படுத்தி, மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம். இதற்கு நாம் அன்றாடம் சில பழக்கங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் மற்றும் சில பழக்கங்களை கைவிடுவதன் மூலம் உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து சீரான ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கலாம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

டிரான்ஸ் ஃபேட் எனப்படும் கொழுப்பைத் தவிர்த்தல்: இயற்கையாக உணவுகளில் இருக்கும் அல்லது ஹைட்ரஜனேற்றம் (hydrogenation) என்ற செயல்முறை மூலம் மாற்றியமைக்கப்படும் நிறைவுறாத கொழுப்புகள் (unsaturated fats) டிரான்ஸ் ஃபேட் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், பொரித்த உணவுகள், மற்றும் பேக்கரி உணவுப் பொருட்களில் டிரான்ஸ் ஃபேட் காணப்படுகிறது.

இந்த டிரான்ஸ் ஃபேட்டை உட்கொள்வது கெட்ட கொழுப்பின் அளவை அதிகரித்து, நல்ல கொழுப்பின் (HDL) அளவைக் குறைக்கிறது. பேஸ்ட்ரிகள், பேக்கரி பொருட்கள், சில மைக்ரோவேவ் பாப்கார்ன், வறுத்த உணவுகள் போன்றவற்றை தவிர்ப்பதன் மூலம் கெட்ட கொழுப்பை குறைக்கலாம்.

மோனோசாச்சுரேட்டட் ஃபேட்-ஐ உட்கொள்ளுங்கள்: கொழுப்பின் அளவைக் குறைப்பதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, மோனோசாச்சுரேட்டட் ஃபேட்-ஐ உணவில் அதிகம் சேர்ப்பதாகும். வெண்ணெய் பழங்கள் (avocados), ஆலிவ் எண்ணெய், பாதாம், முந்திரி, நட்ஸ் வகைகள், மற்றும் ஆலிவ் பழங்கள் போன்றவை கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, இதய நோய்களின் அபாயத்தையும் குறைக்கும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் ஆகும்.

தினமும் ஒரு அவகேடோ சாப்பிடுவது ஆறு மாதங்களில் ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்கும் என்று 2022ம் ஆண்டு வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. தினமும் அவகேடோ சாப்பிட்டு வந்தவர்களிடம் மொத்த கொழுப்பின் அளவு 2.9 மில்லிகிராம்/டெசிலிட்டர் (mg/dL) மற்றும் எல்டிஎல் கொழுப்பு 2.5 மி.கி./டெசி லிட்டர் குறைந்தன என்பதையும் கண்டறிந்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது: கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க சுறுசுறுப்பாக இருப்பது அவசியம். தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது கொழுப்பின் அளவை மேம்படுத்த ஒரு சிறந்த வழியாகும். உடல் செயல்பாடு, எச்.டி.எல் (HDL) அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் எல்டிஎல் (LDL) மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளின் (triglycerides) அளவைக் குறைக்கிறது என்று ஆய்வுகள் தொடர்ந்து காட்டுகின்றன.

வாரத்திற்கு குறைந்தது 150 நிமிடங்கள் மிதமான முதல் தீவிரமான ஏரோபிக் உடற்பயிற்சி அல்லது 75 நிமிடங்கள் தீவிரமான உடற்பயிற்சி செய்ய முயற்சிக்கவும். நடைபயிற்சி, நீச்சல், ஜாகிங், அல்லது சைக்கிளிங் போன்றவற்றில் ஈடுபடலாம். மேலும் HIIT (High-Intensity Interval Training) போன்ற தீவிரமான உடற்பயிற்சியிலும் ஈடுபடலாம். உடல்நலம் மற்றும் ஃபிட்னஸ் நிலைகளுக்கு ஏற்ப உடற்பயிற்சியின் தீவிரத்தை மாற்றி அமைக்கவும்.

ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரித்தல்: உடல் பருமன், கொழுப்பின் அளவை எதிர்மறையாகப் பாதிக்கலாம். அதிக எடை மற்றும் உடல் பருமன் ஆகியவை எல்டிஎல் 'கெட்ட' கொழுப்பின் அளவை உயர்த்துகின்றன என்று ஆய்வுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்து வருகின்றது. உடல் எடையில் 5 முதல் 10 சதவிகிதம் குறைந்தால்கூட, எல்டிஎல் கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறையும். ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிக்க, உடற்பயிற்சியுடன் நன்கு சமச்சீரான மற்றும் சத்தான உணவைச் சாப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

