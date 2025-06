ETV Bharat / lifestyle

கருமையான உதட்டை இளஞ்சிவப்பாக்கும் 5 பேக் - வீட்டிலேயே செய்யலாம்! - HOW TO GET PINK LIPS NATURALLY

கோப்புப்படம் ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 9, 2025 at 4:28 PM IST 2 Min Read