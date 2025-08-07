Essay Contest 2025

சருமம் வறண்டு பொலிவிழந்து உள்ளதா? நீங்கள் கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய பழங்களின் லிஸ்ட் இதோ! - FRUITS FOR GLOWING SKIN

அவகேடோவை தொடர்ந்து உட்கொள்வது சருமத்தை மிருதுவாகவும், ஈரப்பதத்துடனும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2025 at 4:49 PM IST

பிரகாசமான மற்றும் பளபளப்பான சருமத்தை விரும்பாதவர்கள் யாரேனும் இருக்க முடியுமா? சருமப் பராமரிப்பில் சந்தையில் கிடைக்கும் பொருட்கள் ஓராளவு உதவினாலும், உண்மையான பொலிவு உள்ளிருந்துதான் தொடங்குகிறது. நாம் வெளிப்புறத்தில் பயன்படுத்தும் கிரீம்களை விட, உண்ணும் உணவு சரும ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது.

அதில் குறிப்பாக சரும பராமரிப்பில் பழங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்கள் சருமத்தை நீரேற்றமாகவும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. அந்த வகையில், சருமத்திற்கு ஆரோக்கியமான, இயற்கையான பொலிவைக் கொடுக்கும் பழங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பப்பாளி: உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புற ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க பப்பாளி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பப்பாளி பழத்தில் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஏ மற்றும் பப்பாயின் (papain) என்ற நொதி நிறைந்துள்ளது. இந்த நொதி இறந்த சரும செல்களை மெதுவாக அகற்றி, நிறமாற்றத்தை செய்கிறது.

பப்பாளி ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட். இது மந்தமான சருமத்திற்கும், வயதான தோற்றத்திற்கு காரணமான ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களால் ஏற்படும் சேதத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது. பப்பாளியைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது, முகப்பரு தழும்புகளைக் குறைக்கிறது, மற்றும் சருமத்திற்கு மென்மையான, பளபளப்பான அமைப்பைக் கொடுக்கிறது. இதன் பலனை இரட்டிப்பாக, வாரத்திற்கு இரண்டு முறை பப்பாளி ஃபேஸ் பேக் பயன்படுத்துங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மாதுளை: மாதுளை சருமத்திற்கு மட்டுமல்லாமல், சருமப் பராமரிப்பிலும் நன்மைகளை வழங்குகின்றது. மாதுளையில் பாலிஃபீனால்கள் (polyphenols) மற்றும் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளன. இவை இரண்டும் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் அழுத்தத்திலிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

மாதுளையின் தனித்துவமான பண்பு, செல் மீளுருவாக்கத்தைத் தூண்டுகிறது, சருமத்தை உறுதியாகவும், இளமையாகவும், பொலிவாகவும் வைக்க உதவுகிறது. மேலும், மாதுளையில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் வீக்கத்தைக் குறைத்து, முகப்பருவை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அவகேடோ: வறண்ட அல்லது சோர்வான சருமத்திற்கு அவகேடோ ஒரு வரப்பிரசாதம். இது ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் (குறிப்பாக ஒமேகா-9 மற்றும் ஒமேகா-3), வைட்டமின் ஈ மற்றும் பி வைட்டமின்களால் நிரம்பியுள்ளது. இவை அனைத்தும் இணைந்து சருமத்திற்கு ஆழமாக ஊட்டமளித்து, சருமத்தின் பாதுகாப்புத் தடையை வலுப்படுத்துகின்றது.

அவகேடோவை தொடர்ந்து உட்கொள்வது சருமத்தை மிருதுவாகவும், ஈரப்பதத்துடனும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதன் கொழுப்பு அமிலங்கள் ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்து, உங்கள் சருமத்தை மென்மையாகவும், மிருதுவாகவும், பளபளப்பாகவும் காட்டுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆரஞ்சு: ஆரஞ்சு பழம் சருமத்தை உறுதியாகவும், மீள்தன்மையுடனும் வைத்திருக்கும் புரதமான கொலாஜன் உற்பத்தியில் அத்தியாவசியமான வைட்டமின் சி நிறைந்தது. ஆரஞ்சு உள்ளிருந்து சருமத்தைத் தூய்மைப்படுத்தவும், அதன் அமைப்பை மேம்படுத்தவும், கரும்புள்ளிகள் வருவதைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. இதில் உள்ள சிட்ரிக் அமிலம் சருமத்தை மெதுவாக பொலிவற்ற தன்மையைக் குறைத்து, புத்துணர்ச்சியை வழங்கும்.

பெர்ரி பழங்கள்: ஸ்ட்ராபெர்ரிகள், புளூபெர்ரிகள், ராஸ்பெர்ரிகள், பிளாக்பெர்ரிகள் போன்ற பெர்ரி பழங்களில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், குறிப்பாக அந்தோசயனின் (anthocyanins) நிறைந்துள்ளன. இவை சருமத்திற்கு வயதாவதற்கும், சேதமடைவதற்கும் காரணமான ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பெர்ரி பழங்களில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது செரிமான அமைப்பைச் சீராக வைத்திருக்கிறது. ஆரோக்கியமான குடல் சருமத்தின் தோற்றத்தில் நேரடியாகத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறைவான முகப்பருக்கள், குறைவான வீக்கம் மற்றும் அதிகப் பொலிவு போன்றவைக்கு பெர்ரி பழங்கள் உட்கொள்வது சிறந்தது. மேலும், இவற்றில் உள்ள அதிக வைட்டமின் சி சத்து, வலுவான கொலாஜன் மற்றும் உறுதியான சருமத்திற்கு உதவுகிறது.

