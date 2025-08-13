ETV Bharat / lifestyle

தைராய்டு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் உணவுகள் - தினமும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க! - BEST FOOD TO REDUCE THYROID

பூசணி விதைகள் தைராய்டுக்கு அவசியமான துத்தநாகத்தால் நிரம்பியுள்ளன. துத்தநாகம் தைராய்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 13, 2025 at 5:10 PM IST

தைராய்டு ஹார்மோன் வளர்சிதை மாற்றம், ஆற்றல், மற்றும் மனநிலை என ஒட்டுமொத்த உடலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. உடலில் ஹார்மோன் செயல்பாடு சீராக இல்லை என்றால் சோம்பலாக உணர வைக்கும், உடல் எடையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும், அல்லது உடல்நிலையை சீரற்றதாக உணர வைக்கும். தைராய்டு ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்த மருந்துகள் இருந்தாலும், சில எளிய உணவுகள் தைராய்டு ஹார்மோன் சமநிலையுடனும் வலுவாகவும் இருக்கத் தேவையான உந்துதலை அளிக்கும். அந்த வகையில், தைராய்டு ஹார்மோனை சீராக வைத்திருக்க உதவும் உணவுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தேங்காய் எண்ணெய்: தேங்காய் எண்ணெய் உணவுக்கு சுவையை கூட்டுவது மட்டுமல்ல, தைராய்டுக்கும் நல்லது. இதில் உள்ள நடுத்தர சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்கள் (medium-chain fatty acids), ஹார்மோன் செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளித்து, நிலையான ஆற்றலை தருகிறது. குழம்பு, பொரியல் போன்றவற்றில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து அல்லது சாதத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடலாம். உணவில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்ப்பதன் மூலம் தைராய்டை சீராக வைத்திருக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தயிர்: தயிர் சுவையாகவும், கிரீமியாகவும் இருப்பதுடன், தைராய்டுக்கு மிகவும் நல்லது. இதில் உள்ள புரோபயாடிக்ஸ் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், அயோடின் மற்றும் துத்தநாகம் உங்கள் தைராய்டுக்கும் உதவுகிறது. இதை அப்படியே சாப்பிடலாம் அல்லது பழங்கள் அல்லது சாட் மசாலா சேர்த்து சாப்பிடலாம். தைராய்டு மற்றும் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு தயிர் ஒரு எளிய மற்றும் சுவையான வழியாகும். காலை உணவில் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கொள்வது சிறந்தது.

பூசணி விதைகள்: பூசணி விதைகள் தைராய்டுக்கு அவசியமான துத்தநாகத்தால் (zinc) நிரம்பியுள்ளன. துத்தநாகம் தைராய்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது. இவற்றை சாலட், தயிர் அல்லது நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். மேலும் இவை ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு பண்புகளையும் கொண்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வெந்தயம்: வெந்தயம் தைராய்டுக்கு பல நன்மைகளைச் செய்யும் ஒரு பொதுவான சமையலறை மூலப்பொருள். அவை ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்தவும், தைராய்டு செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளிக்கவும் உதவுகின்றன. அவற்றை இரவில் ஊறவைத்து எடுத்துக்கொள்வது செரிமானத்தை எளிதாக்கும். வெந்தயம் தைராய்டு ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு எளிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த உணவாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பிரேசில் நட்ஸ்: பிரேசில் நட்ஸ் செலினியத்தின் (selenium) சிறந்த ஆதாரமாகும், இது தைராய்டு ஹார்மோன்களை உருவாக்கத் தேவையான ஒரு கனிமம். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு பிரேசில் நட்ஸ் சாப்பிட்டாலே உங்கள் தைராய்டு சரியாகச் செயல்பட உதவும். அவற்றை ஒரு சிற்றுண்டியாக சாப்பிடலாம் அல்லது ஓட்ஸ் அல்லது தயிரின் மீது தூவி எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பெர்ரீஸ்: பெர்ரீஸ் தைராய்டை ஆதரிக்க ஒரு சுவையான வழியாகும். அவை ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு பண்புகளால் நிரம்பியுள்ளன, இது வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. இது தைராய்டு ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஸ்ட்ராபெர்ரிகள், புளூபெர்ரிகள் மற்றும் நெல்லிக்காய் ஆகியவை சிறந்த தேர்வாகும். அதே நேரத்தில் வீக்கத்தைக் குறைத்து தைராய்டு செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளிக்கும்.

பச்சை பயறு: பச்சை பயறு ஊட்டமளிக்கும் பயறு வகையாகும், இது தைராய்டு ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. இது தாவர அடிப்படையிலான புரதம், இரும்பு மற்றும் பி வைட்டமின்கள் நிறைந்தது. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் ஆற்றலை சீராக வைத்திருக்கவும், ஹார்மோன் சமநிலைக்கு உதவுகின்றன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

